Актору та військовому Дмитру Лінартовичу – 45: біографія Заслуженого артиста

Лінартович – виконавець головної ролі у фільмі «Той, хто пройшов крізь вогонь», грав у кінострічці «Толока».

На початку повномасштабної війни чоловік пішов на фронт добровольцем, узимку цього року отримав важке поранення

Сьогодні, 22 листопада, актор та Заслужений артист України Дмитро Лінартович святкує ювілей. Йому виповнилося 45 років.

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Дмитро Лінартович – молодший лейтенант ЗСУ, український актор театру, кіно та дубляжу. Зіграв головну роль у кількох українських фільмах, продублював понад двісті ролей в іноземному кіно.

Український актор Дмитро Лінартович святкує День народження фото з відкритих джерел

Від початку російського масштабного вторгнення в Україну брав участь в обороні Києва, потім, у складі десантно-штурмового підрозділу, воював на Херсонському напрямку, у районі Бахмута та в Соледарі.

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На початку повномасштабної війни Лінартович пішов на фронт добровольцем фото з відкритих джерел

Взимку цього року актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Лінартович отримав контузію та зазнав важкого поранення у боях за Соледар.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Лінартович служить розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді фото з відкритих джерел

Біографія Лінартовича

Дмитро народився 22 листопада 1978 року у Києві в родині актора і режисера Костянтина Лінартовича. Після закінчення школи він служив в армії, у прикордонних військах.

У 2003 році отримав диплом про вищу освіту, закінчивши акторський факультет Київського університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Дмитро Лінартович є викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка.

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Перша велика роль була у фільмі 2002 року «Невелика подорож на великій каруселі» режисера Михайла Іллєнка. За 10 років вийшов другий фільм за його участю «Той, хто пройшов крізь вогонь», Лінартович отримав головну роль – Івана Додоку, воєнного пілота з Полтавщини, прототипом якого став український пілот Іван Доценко.

фото з відкритих джерел

У 2016-му актору вручили повістку й він поїхав боронити Батьківщину на фронт в зону АТО.

Також Лінартович грав у кінострічці «Толока». Восени 2021 року знявся у фільмі «Обмін» (також один з авторів сценарію) режисера Володимира Харченка-Куликовського.

У 2022 році, після російського вторгнення в Україну, спочатку брав участь в обороні Києва у складі ТРО, а потім, у складі десантно-штурмового підрозділу, воював на херсонському напрямку, у районі Бахмута, а потім в Соледар. Зазнав поранення та контузії в боях за Соледар у січні 2023 року.

Актор театру, кіно й дубляжу та військовий Дмитро Лінартович разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним фото з відкритих джерел

Також Лінартович цьогоріч знявся у короткометражному фільмі «Фосфор» про пригоди ветерана російсько-української війни, який повернувся з району бойових дій, проходить реабілітацію та адаптується до нормального життя. Проте, врешті-решт, повертається до своїх побратимів.

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фото з відкритих джерел

Сценарій стрічки написав батько Дмитра – український актор та режисер Костянтин Лінартович, за оповіданням Кам’янець-Подільського письменника Славка Полятинчука. Зйомки стрічки відбувались на території Хмельницької та Чернівецької областей.