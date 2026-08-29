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Бережна фіналізувала «Тисячовесну»: список переможців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Бережна фіналізувала «Тисячовесну»: список переможців
Тетяна Бережна підписала шість наказів про переможців «Тисячовесни»
фото з відкритих джерел

Мінкульт: держава профінансує 545 культурних проєктів у шести напрямах

Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна підписала шість наказів, якими офіційно затверджено переможців мистецьких конкурсів у межах ініціативи «Тисячовесна»: у сферах візуального та перформативного мистецтва, сучасної музики, а також ігрового й документального кіно, дитячих фільмів і анімації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

Усі шість наказів (№1012–1014 та №1018–1020) зареєстровано в системі електронного документообігу Мінкульту 27 серпня. Юридична підстава — постанова Кабінету Міністрів від 25 березня 2026 року №404 та протоколи засідань конкурсних комісій Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти й Державного агентства України з питань кіно, ухвалені 15–16 серпня за підсумками фінального пітчингу в Івано-Франківську. Формально йдеться про 545 проєктів — на один менше, ніж 546, які комісії рекомендували до перемоги 17 серпня.

Візуальне мистецтво

Наказ №1020 підписано на підставі протоколу конкурсної комісії від 15 серпня №4. Профінансують 77 проєктів:

  1. ФОП Пасєка Анастасія Олександрівна – «Волонтерська кухня»
  2. ФОП Подольцева Дар'я Олександрівна – «Музей забування: Львів»
  3. ГО «Центр візуальної культури» – Київська бієнале 2027 «Спільна земля / Common Ground»
  4. ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український шрифт»
  5. ГО «Українер» – «Ukraïner – повернення до себе»
  6. ФОП Кадук Іван Олександрович – «Тангаж»
  7. ГО «Символ» – «Історія моєї вулиці»
  8. ФОП Гром Олена Миколаївна – «Горизонт»
  9. ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Бути майбутнім»
  10. Національний художній музей України – «NAMU VR: відновлена постійна експозиція»
  11. ФОП Білик Назар Миколайович – «Збурення»
  12. ФОП Шепель Андрій Андрійович – «Тіло країни»
  13. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «Львівська національна опера: історія»
  14. ГО «Музей відкрито на ремонт» – «ПоРАДА»
  15. ГО «Космос Табір» – «Ryba: Абіс. Життя у темряві»
  16. ГО «Культурна платформа Закарпаття» – «Урок музики: від фонографа до чипа. Інтерференція пам'яті»
  17. КЗ «Хмельницький обласний художній музей» – «Двісті творів для тисячі оченят і сердець»
  18. ГО «Мистецьке об'єднання «Плай» – «Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво»
  19. ГО «Місто-сад» – «Про український сад»
  20. Закарпатська академія мистецтв – «Лабораторія шрифтової спадщини: Горянська ротонда»
  21. Київський державний художній ліцей імені Т. Г. Шевченка – «Канон: Пам'ять» – всеукраїнський кураторський виставковий проєкт молодих митців України
  22. ФОП Матяш Дмитро Олегович – «Горська – Зарецький. Мистецтво, народжене з опору»
  23. КЗ Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань» – «Тустань – доступна спадщина, що «говорить»
  24. ГО «Інститут розвитку Кривого Рогу» – «Кривий Ріг. Незавершений ландшафт»
  25. ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Otherworlds: Malanka»
  26. КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради – «Стіна, якої нема: знищені, але не стерті»
  27. КУ «Одеський національний художній музей» – «Занурся в мистецтво»
  28. ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» – «Острозький 500»
  29. ГО «УкрАрта» – «Не/відомі»
  30. ГС «Центр цифрової історії» – «Цифрова колекція та імерсивна виставка робіт Теодозії Бриж»
  31. БО «Благодійний фонд «Мистецький комбінат» – «Всесвіт Трипілля»
  32. Молодіжна організація «Пласт – національна скаутська організація України» – «Пластовий світ Леоніда Перфецького»
  33. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – «Конкурс різдвяно-новорічної листівки пам'яті Леопольда Левицького»
  34. КЗ Львівської обласної ради «Історико-краєзнавчий музей» – «Таємниці алхіміка»
  35. ФОП Голинько Наталя Іванівна – Імерсивна цифрова шоу-виставка «Мовний парк атракціонів»
  36. ФОП Кресан Тетяна Василівна – Арт-альбом «Transgression/Перетворення»
  37. ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – «Спільна мова»
  38. Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – «Мова художнього дерева»
  39. ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» – «Резиденція «Відновлення»
  40. Херсонський національний технічний університет – «Херсон. Графіка пам'яті»
  41. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Посадка. Дерево пам'яті»
  42. ФОП Поліщук Олена Іванівна – «Оаза? Intermezzo»
  43. КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» – «Опільська ноша»
  44. ГС «Центр цифрової історії» – «Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини»
  45. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – Інтерактивна open-air експозиція «Запоріжжя: Історичний лабіринт»
  46. Національний музей історії України у Другій світовій війні – «Щоденники з війни: між відчаєм і пам'яттю»
  47. ПрАТ «Одеська кіностудія» – «КУБ – Кіноархів українського буття»
  48. ФОП Бойко Олександр Вікторович – «Квіти в моїй голові»
  49. Харківська державна академія дизайну і мистецтв – «Чорнобиль: пам'ять поколінь»
  50. ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – «Спільна мова 2»
  51. ГО «Театральні простори» – «Задля свободи. В процесі…»
  52. КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – «Жива традиція: відродження художньої обробки деревини Чернігівщини»
  53. Закарпатська академія мистецтв – «Гараж-галерея. Після школи»
  54. КЗ позашкільної освіти Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної освіти» – «Мозаїчне панно в Ясінях»
  55. ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» – МСУМК Art Festival «Мистецтво взаємодії»
  56. ФОП Ровинська Тетяна Володимирівна – «Український літературний плакат»
  57. Музей мистецтв Прикарпаття – «Колегіата – найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція»
  58. Корпорація «Консалтінгова група «Рубаненко і партнери» – «Великі земляки: Варвара Каринська»
  59. ФОП Алтухова Тетяна Геннадіївна – «Цеглина. Капсула пам'яті»
  60. ФОП Ткачук Ярослава Володимирівна – «Основа»
  61. ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» – «Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка»
  62. ГО «Світарта» – «Химери. Оживлений бестіарій України»
  63. ТОВ «Вертігоефікс» – «Liminal Space»
  64. ФОП Шатц Тетяна Анатоліївна – «Синтез»
  65. Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку – «З'їзд монархів у Луцьку 1429 року» – інформаційний центр у підземеллі Луцького замку
  66. ГО «УкрАрта» – «Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі»
  67. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Львівський музей театру»
  68. ТОВ «Телерадіокомпанія «Громада» – «Кований лис: туризм і футуризм»
  69. Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського – «Гончарський артдрайв: жива виставка традицій в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Кричевського»
  70. Національний музей історії України у Другій світовій війні – «Про волю з неволі»
  71. ФОП Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна – «Режим збереження»
  72. Національний музей-заповідник українського гончарства – «Гончарський містицизм Андрія Ільїнського»
  73. ГО «Куншт» – «Надії та страхи: дослідження історії науки й техніки та сучасних технологій як дзеркала наших найбільших сподівань та найглибших тривог»КЗ
  74. «Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт» Харківської обласної ради – «Дитяча галерея візуального мистецтва: простір безпеки та мистецької терапії»
  75. ГО «Шаргород-Рафінад» – «Шаргородська спадщина: простір локальної пам'яті» (Шаркрафт)
  76. КЗ «Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького» Запорізької обласної ради – «Василівський замок: стіни в полоні, пам'ять на волі»
  77. ТОВ «В-Арт» – «Невтрачені»

Сучасна музика

Наказ №1019 підписано на підставі протоколу від 15 серпня №5. У списку 144 проєкти:

  1. ГО «Театр «Нафта» – «Це фантастика»
  2. ГО «Культурна Асамблея» – «Зелена шапочка збирає друзів»
  3. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Kosenko. Chamber music»
  4. ФОП Височанська Оксана Сергіївна – «ІЗІ» (Мертвий Півень × Юрій Іздрик)
  5. ГО «Музичне об'єднання «СМИК» – «СМИК. Освітня програма та музичний фестиваль»
  6. ФОП Хемій Мар'яна Богданівна – «Пада сніг»
  7. ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Три фортепіанні концерти Усеіна Бекірова»
  8. ГО «Нова опера» – Аудіозапис опери «Amandante»
  9. ГО «Рада ветеранів 5 окремої штурмової Київської бригади» – «Вібрації відновлення. Мобільна школа»
  10. Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний Фонд імені Миколи Лисенка – «Фестиваль «Всесвіт Лисенка»
  11. ГО «Великий Український Пісенник» – «Gliera Lab Vol. 1»
  12. ГО «Культурний десант» – «Епічний код: аудіотерапія національної стійкості»
  13. Обласне КП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – «Імперія маст дай»
  14. БО «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд» – «Dity.Help Music»
  15. ФОП Кувалдін Мирослав Джонович – «Коли я повернусь з війни»
  16. ФОП Данченко Мар'яна Анатоліївна – «Квіти і пил / Flowers and Dust» (альбом Мар'яни Головко)
  17. ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Звуковаврики». Ресурсні практики співу для дітей
  18. ТОВ «ГНС компані» – «Меланхолія»
  19. ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Антологія сучасної української музики: пам'ять, ідентичність, свобода»
  20. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Борис Лятошинський. Українська хорова музика»
  21. ГО «Жолудь. Культурне співтовариство» – «Проста музика Володимира Загорцева»
  22. ФОП Васильєв Денис Олегович – «Qırım Ritmleri / Ритми Криму»
  23. ФОП Круть Марина Валеріївна – «Котику сіренький»
  24. Обласне КП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – відеокліп «Передавай пошепки мої спогади» (з вистави «Імперія маст дай»)
  25. ГО «Нова опера» – «12» (запис вокально-симфонічних творів на поезію 2014–2026 рр.)
  26. КЗ Львівської обласної ради «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» – «Maksym Kolomiiets: Concertante Works»
  27. ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Кіт, їжак, ластівки і зайці, кульбабенята і двометрова гітара»
  28. Національний президентський оркестр – «Генезис духових. Антологія українського маршу»
  29. ФОП Дубовик Євгеній Олександрович – дебютний альбом Yevhenii Dubovyk Project
  30. ФОП Снідченко Юрій Євгенович – «International Women Music Showcase»
  31. ГО «Контрабас промо» – «Rozmova Live»
  32. ФОП Данченко Мар'яна Анатоліївна – «Вікторія Польова. Голос світла, тіні та тиші»
  33. ФОП Войтюк Анастасія Олександрівна – «Bandura World Music»
  34. ГО «Імпрезатерра» – «Постаті України»
  35. ФОП Зубко Наталя Богданівна – «Лисенко. Новий погляд: сучасні транскрипції для фортепіанного дуету»
  36. Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров'я Пристоличної сільської ради – «Між звучанням і тишею: хорові світи Ірини Алексійчук»
  37. ГО «Інститут міської культури» – Всеукраїнський конкурс «Коза М'юзік Батл 2027»
  38. ФОП Приступа Едуард Вікторович – Діля і хор Акім, «Ой у саду: голоси Закарпаття»
  39. ФОП Хемій Мар'яна Богданівна – «Тільки раз цвіте любов»
  40. ФОП Ангелов Ангел Ангелович – «Тополя»
  41. ФОП Байбаков Антон Георгійович – «Поле пам'яті» / «Field of Memory»
  42. КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – фестиваль «Модні.pro»
  43. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «ТангоUA»
  44. КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради – «Івасик і Річка Голосів»
  45. ГО «Ковчег Україна» – «Яйце-райце»
  46. ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Сахнівка. Збережені пісні»
  47. ГО «Хмельницьке обласне молодіжне громадське об'єднання «Територія» – «Голоси Бакоти»
  48. ФОП Назаренко Артем Олегович – «Чара»
  49. ФОП Клименко Іван Петрович – «Спадок»
  50. ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Афекти»
  51. ФОП Мартинюк Катерина Вікторівна – альбом гурту Олівє
  52. ГО «Центр креативних індустрій та технологічних інновацій» – «Нейрофонія»
  53. ФОП Онищенко Анастасія Сергіївна – «ResinPeace»
  54. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Антологія клавірної музики Дмитра Бортнянського»
  55. БО «Благодійний фонд «Культурні сили України» – «Колядки: магія українських різдвяних традицій на сучасний лад»
  56. ГО «Сквот 17Б» – «Століття українського джазу: фестиваль-антологія»
  57. ФОП Джусь Ярослав Анатолійович – альбом Fluidity of being
  58. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Голоси нескорених / Vox Invicta»
  59. ФОП Пікуш Юрій Юрійович – новий твір для саксофона і фортепіано
  60. ФОП Ільницький Павло Ярославович – «Музика крізь час: джазові діалоги»
  61. ФОП Ієвський Роман Ігорович – «Post tenebras flūx»
  62. ФОП Бородін Кирило Вадимович – «ЖивоГрай UA»
  63. ГО «Дом майстер клас» – «Голоси Світла»
  64. ФОП «ГНС компані» – «Ziferblat»
  65. ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Всередині себе»
  66. ФОП Васильєв Денис Олегович – «Запорозькі тулумбаси: ритм серця України»
  67. ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Пісні, що пережили час. Вокальна спадщина Василя Барвінського»
  68. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – «Sonic Futures»
  69. ТОВ «ДТФ Едженсі» – «Mirage Camp»
  70. ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Сад пісень: Сковорода у звуках свободи»
  71. ФОП Судима Микола В'ячеславович – «Next Stage»
  72. Міжнародна ГО «Асоціація «Нова музика» – альбом ансамблю Senza Sforzando
  73. ГО «Ми: медіа-театр» – «...І сад зацвів»
  74. ФОП Квітка Марія Костянтинівна – «Мені мріяться голоси»
  75. ФОП Пивоваров Артем Володимирович – «Orchestra Album»
  76. ГО «Шпиталь культурний» – кліп гурту «Tik Tu»
  77. ГО «Альтер Раціо Арт Груп» – «Lux Aeterna. Псалми падіння»
  78. КЗ «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П. І. Майбороди» – «Нагар»
  79. ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Карнавал тварин»
  80. ГО «Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського» – «Максим Кучмет. Чорнобильська Мадонна»
  81. ТОВ «Воздвиженка Артс Хауз» – «Live at 32: Ukrainian Jazz Archive»
  82. ФОП Січевський Сергій Валерійович – «Меч Єдності»
  83. ФОП Томільченко Едуард Едуардович – «Пацики з Франека. Стрілецький заповіт»
  84. ФОП Бірченко Михайло Олександрович – «Us, ourselves, questions»
  85. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова»
  86. ГО «Одеса арт форум» – «Хвиля»
  87. ФОП Пірієв Валерій Фарманович – «Юрій Шевченко. Post Silentium»
  88. ФОП Гладецький Максим Серафимович – симфонічна поема «Ромео і Джульєтта»
  89. ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Український Харків. Повернення музичної спадщини»
  90. ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Summa TempOROlogica»
  91. ДП «Національний палац мистецтв «Україна» – «Національна легенда Ігор Поклад»
  92. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Побутовий реп»
  93. ГО «Контрабас промо» – «Звучання двадцятих»
  94. КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця» Черкаської обласної ради – «Лінії часу. Кошиць. Місія України»
  95. Міжнародна ГО «Асоціація «Нова музика» – диджиталізація спадщини Кармелли Цепколенко
  96. ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Про кохання»
  97. ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Заміновано»
  98. ФОП Левченко Валентина Сергіївна – «Ми тут. Голоси спільнот України»
  99. ТОВ «Телеодин» – «Своє. Дітям»
  100. ФОП Білик Маргарита-Юлія Василівна – «Жінка. Jazz. Монологи»
  101. ФОП Йосифович Юрій Романович – «Втриматись»
  102. ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – альбом гурту «Фіолет»
  103. ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Атоми»
  104. ГО «Патріоти рідного краю – Україна» – «Тут на ранок пахне кавою»
  105. Національний академічний оркестр народних інструментів України – «NAONI: The Light of Music»
  106. ФОП Івоніна Вероніка Вікторівна – «Харків лунає. Звуковий ландшафт міста»
  107. ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Open world»
  108. ФОП Журавчак Олександр Петрович – «Музика мого народу. Школа майстрів»
  109. ТОВ «ГНС компані» – «Мрійрування» та «Хроніки нового середньовіччя»
  110. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «ФОП»
  111. ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Terra Clastri»
  112. ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Бібліотека»
  113. ФОП Сирбу Олена Олександрівна – «Трансгресія: практики паяння»
  114. Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди – «Бандура як доля»
  115. ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Мамай. Акустика»
  116. ФОП Карась Олена Ігорівна – «Metanoia»
  117. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова. Концертний фільм»
  118. КЗ «Ужгородська музична школа №1» Ужгородської міської ради – «Organ Academy Ukraine»
  119. ФОП Туз Анна Сергіївна – «Давня казка – нове звучання української ідентичності»
  120. ТОВ «ГНС компані» – «Nicholas Mats»
  121. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «1991»
  122. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – концепт-альбом мюзиклу «Казка Пралісу»
  123. КЗ Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» – хорове шоу «Ятранські ігри»
  124. ТОВ «Енко ЛТД» – «Carpetman Orchestra Performance»
  125. КЗ Львівської обласної ради «Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського» – «Львівська композиторська школа: струни долі в серці України»
  126. ФОП Боровок Тарас Іванович – «Любов і дримба»
  127. Вінницька обласна філармонія ім. М. Д. Леонтовича – «Україна почута світом. Шляхами капели Кошиця»
  128. ФОП Делі Катерина Олександрівна – «Русалка 2000»
  129. ФОП Шандра Олександра Віталіївна – «Інтермецо»
  130. ФОП Кучерявий Микола Леонідович – «Посічена фортеця»
  131. ФОП Федоров Євген В'ячеславович – «IN REC»
  132. ТОВ «Клекіт рекордс» – «Україна звучить: сучасна музика нового покоління»
  133. ГО «Сам піпл» – «Some People Session»
  134. ФОП Окс Віталій Ігорович – «ЧБ (Чорнобіле)»
  135. БО «Мистецькі барви» – «Не ждали» тур «Надія живе поміж нами»
  136. ФОП Петрухін Ярослав Ігорович – «Інший»
  137. ФОП Гарбаренко Євген Степанович – «Hits Factory»
  138. ФОП Лобода Юлія Миколаївна – «Серце і розум»
  139. ГО «Фонд мистецтв «Амадеус» – «Борткевич-150. Українська симфонічна антологія»
  140. ТОВ «Дихай продакшн» – «Наступна станція…»
  141. КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця» Черкаської обласної ради – «Закодована Черкащина: Сковорода. Шевченко. Симоненко»
  142. ГО «Ігнеа Корда» – «Velarium. Діалог крізь звуки та століття»
  143. ФОП Гутевич Антоніна Юріївна – «Голгофа»
  144. ФОП Осичнюк Володимир Іванович – «Най-най засинай»

Перформативне мистецтво

Наказ №1018 підписано на підставі протоколу від 16 серпня №3. Профінансують 133 проєкти:

  1. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Квітка»
  2. ГО «Всеукраїнська асоціація «Платформа сучасного танцю» – «Трієнале українського сучасного танцю ім. Марини Лимар»
  3. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Перехресні стежки»
  4. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Karinska»
  5. Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Білка, яка прожила 100 років»
  6. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Аліса»
  7. ГО «Театр «Нафта» – «Мандрівка Terra Re-Cognita»
  8. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Gogolfest Pokrova: TimeCode»
  9. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Хартія»
  10. ГО «Ігнеа Корда» – «Віртуальна містерія прадавньої Софії»
  11. ФОП Яцентюк Олександр Олександрович – «Дім»
  12. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Коротка проза – довга дія, або театр ідентичності»
  13. ГО «Експеримент» – «Палімпсест»
  14. ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Золота колиска. Перша сучасна кримськотатарська опера»
  15. Український малий драматичний театр – «Казки по телефону»
  16. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Гогольфест_Бо є сенс»
  17. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Алкід»
  18. ПП «Центр сучасного мистецтва «Дах» – «Метрополіс»
  19. Громадське об'єднання «Вірменська – тридцять п'ять» – «Марія»
  20. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Мазох та його історії»
  21. ГО «Культурне об'єднання «Хронотоп ЮЕЙ» – «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Волновахи»
  22. ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Соломія. Паралельні голоси»
  23. ГО «Центр дослідження усної історії та культури» – «Witness»
  24. ГО «Театр Ветеранів» – «Енеїда. Театр Ветеранів»
  25. БО «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс Трансформація Платформа» – «Дозвольте догодити»
  26. КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара» Запорізької обласної ради – «Птах на горищі»
  27. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Ельфа Лелія»
  28. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Театр в кадрі»
  29. КЗ «Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка» Харківської обласної ради – «Травневі крила»
  30. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Перехресні стежки»
  31. ГО «KI Платформа» – «KI Fest 2027»
  32. ГО «Інститут балету України» – «Щедрик. Одна пісня. Мільйон життів»
  33. КП «Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О. П. Довженка» – «Фарбований Лис: Міжпланетний забіг»
  34. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Держава»
  35. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «11:11»
  36. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Блакитна троянда»
  37. Київський національний академічний театр оперети – «Мина Мазайло»
  38. Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2027»
  39. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мина 2.0»
  40. ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» – «Таємниця княжих знаків»
  41. Національний цирк України – цирковий атракціон «Мотанка»
  42. ГО «Опера Аперта» – «Трилогія Opera Aperta»
  43. ГО «Центр «Текст» – «Курбас – культура як опір»
  44. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Уроки спротиву»
  45. Київський національний академічний театр оперети – «Березовський»
  46. ГО «Спонтанне танцювальне об'єднання «Де-Центр» – «Memory room»
  47. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – «Княгиня Ольга»
  48. ФОП Думанський Ігор Ярославович – «Галичанка»
  49. ГО «Театр Ветеранів» – «Жир. Театр Ветеранів»
  50. ТОВ «Фестивальний центр» – «Солом'яний бичок та рок-група «Ко-За-Чок»
  51. Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – «Лісова пісня»
  52. ГО «Театр Ветеранів» – «OMG»
  53. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова»
  54. Львівська міська молодіжна ГО «Мистецька майстерня «Драбина» – «Волинь Volume»
  55. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша – «Наївна опера»
  56. КЗ «Рівненський академічний обласний театр ляльок» Рівненської обласної ради – «Update:1514»
  57. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Слідопитенята»
  58. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Бабуся вмирати не любила»
  59. КЗ «Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр» Рівненської обласної ради – «Мами. P.S.»
  60. ФОП Пустовіт Дарина Валентинівна – «Незавершена репетиція»
  61. КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету» – «Ярослав Мудрий»
  62. ФОП Лазарева Тетяна Валентинівна – «Зачарований ліс»
  63. Комунальна організація «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» – «Не мовчи»
  64. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Сімейна анатомія»
  65. Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради – «Боян. Відлуння століть»
  66. БО «Благодійний фонд «Навколо ЮЕЙ» – «Казки, що зцілюють»
  67. ГО «Театр Ветеранів» – «Театр Ветеранів. Фестиваль перших п'єс у Львові»
  68. ГО «Покоління У» – «Серце старого дуба»
  69. КЗ «Львівський академічний театр ляльок» – «Видатні митці у пошуках сили та ідентичності – мовою театру ляльок»
  70. ФОП Ніколенко Катерина Ігорівна – «Долорес»
  71. З «Закарпатський академічний обласний театр ляльок» Закарпатської обласної ради – «Тайстра легенд Закарпаття»
  72. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «16+»
  73. Заклад культури «Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» – «Інтернат»
  74. ФОП Криворучко Олексій Олегович – «Зайчик Тихе Вушко»
  75. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Брідські явища»
  76. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «За парканом»
  77. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Спитайте Мієчку»
  78. КП «Телерадіокомпанія «Перший Західний» – «Телевистави Театру імені Марії Заньковецької»
  79. ГО «ІмпрезаТерра» – дитяча опера «Принцеса-піратка»
  80. КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради – «Максим Оса»
  81. Волинський академічний обласний театр ляльок – «Місто ляльок»
  82. Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної – «Малевич. Супрематичний рух»
  83. КУ «Одеський академічний театр юного глядача» – фестиваль «Безпечний простір»
  84. ФОП Ажнов Віталій Сергійович – «Голосом: 12 зустрічей із українською поезією»
  85. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Вишиваний король України»
  86. КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Malevich»
  87. КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Вій»
  88. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Вертеп. РеінкарНація»
  89. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Frankivsk International Art Festival Viaduk 2027
  90. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Пригоди у Лялькованії»
  91. КП «Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги» Житомирської обласної ради – «Корольов (О2) UA. Формула незламності»
  92. ФОП Юраш Маргарита Ігорівна – «Білим по білому»
  93. КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Наталка Полтавка»
  94. ГО «Центр «Текст» – «Хореографічний фестиваль М3»
  95. ГО «238» – «Помаранчева кудлата хмара»
  96. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Ніч перед Різдвом»
  97. БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «Країни в Україну» – «Різні перемоги»
  98. Київський національний академічний Молодий театр – «Безталанна»
  99. ТОВ «Театр тіней Делайт» – «Ніч загадкових тіней»
  100. КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Фестиваль сучасного танцю у Дніпрі»
  101. Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького – «Стихія музики»
  102. ГО «Фонд «Молодість» – «Молодість. Місто як сцена»
  103. ГО «Театр Ветеранів» – «Шлях дракона»
  104. ФОП Кривець Лілія Сергіївна – культурно-терапевтична програма «Простір»
  105. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Лялькова країна дитинства»
  106. ГО «Центр «Текст» – «Ластівка з Кривих Ровень»
  107. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Король Данило»
  108. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Все втрачено, крім щастя»
  109. ГО «ТЗ» – «Мрійники»
  110. ФОП Кравчук Дар'я Дмитрівна – «Парость»
  111. ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український стиль. Сцена»
  112. ГО «Неурядова організація «Сучасний Формат» – «Метафора Fest»
  113. ФОП Санін Дмитро Петрович – «Ukrainian Stage Showcase.5»
  114. КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «За двома зайцями»
  115. ГО «Експеримент» – «Оскар і Рожева Пані»
  116. ГО «Світогляд» – «Рано сонце сходить»
  117. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Вампірський бал на Перкалабі»
  118. ФОП Калиновська Ольга Сергіївна – «Перформативна програма thesteinstudio»
  119. Вінницький академічний обласний театр ляльок – «Мавка Вербинка»
  120. Обласне КП «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» – «Тіні Батурина»
  121. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької «Zhovkva Opera Fest 2027»
  122. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Hymerafest»
  123. ГО «Експеримент» – «Неможлива вистава про жінку»
  124. ГО «Фундація – Львівська симфонія» – «Абу-Касимові капці»
  125. Полтавський академічний обласний театр ляльок – «Вартові»
  126. ФОП Жембровська Вікторія Володимирівна – фестиваль «Химера фест»
  127. ФОП Осичнюк Дмитро Володимирович – серія кліпів-мюзиклів «Вустами-Вуслами»
  128. КЗ «Харківський ліцей №62 Харківської міської ради» – «Театр 33: безпечний простір творчості та стійкості»
  129. КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» – «Без бар'єрів до мистецтва»
  130. КЗ «Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка» Харківської обласної ради – «Депеш Мод»
  131. ФОП Довбиш Наталя Олександрівна – фестиваль «Маланка» від етногурту «Легіт»
  132. ОВ «Велес Ентертеймент» – «За Байраком Байрак»
  133. ГО «Експеримент» – «Два голоси»

Неігрові (документальні) фільми та серіали

Наказ №1014 підписано на підставі протоколів конкурсних комісій №1 і №2 від 15 серпня. У категорії 70 переможців:

  1. ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Серця з вугілля»
  2. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Коли сіль зустрічає рану»
  3. ФОП Парфан Надія – «Вечірня школа»
  4. ТОВ «АСАПпродакшн» – «Дуже далеко від фронту»
  5. ФОП Хіміч Андрій Вікторович – «Дикі гуси»
  6. ТОВ «Вайя продакшн» – «Близькі далекі голоси»
  7. ТОВ «Бурлака Філмс» – «Круглі окуляри»
  8. ТОВ «Кшталт Продакшнс» – «На одну війну старше»
  9. ФОП Штика Елла Іллівна – «Хранителі міста»
  10. ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – «Кібер-сеньйори»
  11. ТОВ «Пронто Фільм» – «Ігор Малахов. Своя доля»
  12. ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» – «Час збирати каміння. Українці у Другій світовій»
  13. ФОП Сінькевич Юлія Львівна – «Це не повна картина»
  14. ФОП Єршова Олена – «Втеча»
  15. ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна – «Жінка з кіноапаратом. Дивовижна пригода»
  16. ТОВ «Кшталт Продакшнс» – «Антракти»
  17. ФОП Кравцова Оксана Ігорівна – «Архітектура пам'яті. АРВМ»
  18. ТОВ «Віжн 4» – «Бокораші. Експедиція проти течії»
  19. ТОВ «Віжн 3» – «Гонгадзе»
  20. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Славік на шляху у вічність»
  21. ТОВ «Група Кінотрон» – «Яр та вежа»
  22. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «ДНК нації»
  23. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Я, Максим Кривцов»
  24. ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» – «Київський альбом»
  25. ТОВ «Ейдос.Продакшенс» – «Поромник»
  26. ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – «Лісова поляна»
  27. ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» – «Сни Якудзи»
  28. ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Супер Х'юманс»
  29. ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – «Колеса»
  30. ТОВ «Пірат» – «Стань самим собою»
  31. ТОВ «Мун Мен» – «Цей будинок не постраждав»
  32. ФОП Розенблат Євгеній Петрович – «Дракони / Dragons»
  33. ФОП Сушко Віталій Олегович – «На тому березі дитинства»
  34. ТОВ Студія «Червоний собака» – документальний фільм «Майже я»
  35. ФОП Мізіна Катерина Олександрівна – «Танцюй зі мною / Fire Dance With Me»
  36. ФОП Корнієнко Андрій Вікторович – «Я – Симоненко!»
  37. ТОВ «Калина Фільм» – «140 діб у небі»
  38. ТОВ «Табор» – «Особа, зникла безвісти»
  39. ФОП Тітаренко Є. Л. – «Смак фантомного болю»
  40. ТОВ «Маланка Студіоз» – «Жити!»
  41. ГО «Об'єднання креативних особистостей «ОКО» – «Полуниця»
  42. ТОВ «Вертігоефікс» – «Технологія миру»
  43. ТОВ «ЕФ Філмз» – «Хочу жити»
  44. ТОВ «Віжн Продакшн» – «Голодомор. Негативи злочину»
  45. ФОП Чеппель Володимир Володимирович – «Спільне світло»
  46. ТОВ «Бурлака Філмс» – «Доки камінь не тоне»
  47. ФОП Гром Олена Миколаївна – «Коло»
  48. ТОВ «Брейв ЮЕЙ Пікчерз» – «Постріл за обрій»
  49. ТОВ «Ілюмінатор» – «Пережити смерть»
  50. ТОВ «Атасов Фільм Тревел» – «Гнатівка. Міст життя»
  51. ФОП Дудченко Анастасія Олександрівна – «Добрий-Вечір»
  52. ТОВ «Добранічфільм» – «Здатні на більше»
  53. ТОВ «В'ю Лаб» – «Молодший тил»
  54. ФОП Бурба Артем Миколайович – «Нежиття»
  55. ТОВ «Ноу Старз» – «Оборона Києва. Мощун»
  56. ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – «Справжній степ»
  57. ТОВ «Міжнародний продюсерський центр «Фор-Пост» – «Курс на загрозу»
  58. ФОП Сидько В. В. – «Дельта між нами та Перемогою»
  59. ГО «Об'єднання креативних особистостей «ОКО» – «Міст Повернення»
  60. ФОП Проворченко Юлія Миколаївна – «Парадокс свободи»
  61. ФОП Нечмоня Кирило Ігорович – «Україна або смерть. Пам'яті Верхогляда та Кизила»
  62. ТОВ «Надравіжн» – «Формула броні. Inguar»
  63. ТОВ «Кентуріон» – «Піднесені майстри»
  64. ФОП Крижна В. А. – «Фенікс»
  65. ФОП Філіппова Софія – «Дитинство в тенетах»
  66. ТОВ «Анімаційна студія «УМ-ГРУП» – «Тьотя Суп»
  67. ТОВ «Хіроус Крієйтів Студіо» – «Кіберфронт»
  68. МКП «Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» – «Культура жити. Зворотний бік міста»
  69. ФОП Івашина Денис Сергійович – «Слово, яке не вмирає»
  70. ФОП Литвиненко Андрій Володимирович – «Її три дієслова»

Фільми для дитячої аудиторії та анімація

Наказ №1013 підписано на підставі протоколу від 15 серпня №5. Підтримку отримають 30 проєктів:

  1. ФОП Гагуріна Тетяна Євгенівна – «Санні і Скай»
  2. ФОП Бескровна Ганна Юріївна – «Веселі пісні»
  3. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Кіборчук»
  4. ТОВ «Плюс ТБ» – «Байки Сковороди. Перший сезон»
  5. ТОВ «Прокіно» – «Чому Боря не знав горя?»
  6. ТОВ «Мун Мен» – «Катерина»
  7. ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Місто, яке мовчить»
  8. ТОВ «Карандаш Анімейшн Студіо» – «Жу та уявний сад»
  9. ТОВ «Булава Продакшн» – «На Різдво обіцяють сніг»
  10. ФОП Шатківська Анна Сергіївна – «Селф Едюкейшн»
  11. ТОВ «Патрон не спить» – «Пес Патрон. Секретний клуб»
  12. ФОП Кащеєва Ніна Геннадіївна – «Кроти-Коротуни»
  13. ТОВ «Яркі світ» – «Джем для малих чудовиськ»
  14. ТОВ «Мун Мен» – «Червона зона»
  15. ТОВ «Директорія кіно» – «Ловець образів»
  16. ФОП Бакум Володимир Вікторович – «Код солі»
  17. ТОВ «Нецетакінше» – «На краю Світів»
  18. ТОВ «Джой Філмз» – «АнімОнстри»
  19. ТОВ «Елерон Пікчерс» – «Вареники з вишнями»
  20. ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Градівниця»
  21. ТОВ «Карандаш діджітал» – «Периметр»
  22. ТОВ «Гуд Муд продакшн» – «Товариство ІПСОшників»
  23. ТОВ «Грін Пінгвін Медіа» – «Вакцина правди»
  24. ТОВ «Альбатрос Коммунікос Україна» – «Кібербабуся»
  25. ТОВ «Продакшн №1» – «Ромашка-Скаут»
  26. ТОВ «Сід Філмз» – «Зростання»
  27. ТОВ «Плюс ТБ» – «Байки Сковороди. Другий сезон»
  28. ТОВ «АТ Філмз» – «Українські страшні казки»
  29. ТОВ Студія «Червоний собака» – «Транзит»
  30. ТОВ «Маркус Фільм» – «Останній козак»

Ігрові фільми та серіали

Наказ №1012 підписано на підставі протоколів №1 і №2 від 15 серпня. У списку 91 проєкт:

  1. ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Воїн»
  2. ТОВ «Балконі 48» – «Не просто бути»
  3. ТОВ «Мамас Продакшн» – «Як Петро Хрущ мемом став»
  4. ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – «Дракони»
  5. ТОВ «Табор» – «Вакуум»
  6. ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – «Молочайник»
  7. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Стан»
  8. ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Магічна гора»
  9. ТОВ «Арсенал Філмз» – «Щасливі дні»
  10. ФОП Сушко Віталій Олегович – «Радониця»
  11. ПрАТ «Одеська кіностудія» – «Українська класика. Нове звучання»
  12. ТОВ «Ай К'ю» – «Подорож Майка Йогансена, його друзів, ворогів і прекрасної Альчести Слобожанською Швейцарією»
  13. ТОВ «Арсенал Філмз» – «Нова історія»
  14. ТОВ «Форфілмз» – «Трагедія»
  15. ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – «Я спіймала рибу живою»
  16. ФОП Феленко Марія Василівна – «Плоужак»
  17. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Перепис населення»
  18. ТОВ «АТ Філмз» – «Кай»
  19. ТОВ «Альба-фільм» – «Новина»ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – «Всьо чотко!»
  20. ТОВ «Дискурс Студіо» – «Я покажу тобі Ріо»
  21. ТОВ «Тоу» – «Нижній горизонт»
  22. ТОВ «А17 Продакшн» – «Неом Альбертич»
  23. ТОВ «Ай К'ю» – «Людина-гумка»
  24. ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» – «Одеський виноград»
  25. ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – «Лоно»
  26. ТОВ «Директорія кіно» – «Дитина війни»
  27. ТОВ «Телепростір Студіо» – «45:42»
  28. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Іменем України»
  29. ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшенс» – «Золотий лев на Івана Купала»
  30. ТОВ «Основа Фільм Продакшн» – «Вірський»
  31. ТОВ «Мун Мен» – «Антонівка»
  32. ТОВ «Евос Фільм» – «Відбій повітряної тривоги»
  33. ТОВ «Табор» – «Земля пласка – я облітав навколо і бачив»
  34. ТОВ «Альба-фільм» – «Казковий вікенд»
  35. ТОВ «Прокіно» – «Мій найбільший прой*б (М.Н.П.)»
  36. ТОВ «Фільм Ю Ей» – «Бурштинові діти»
  37. ТОВ «Перспективні прибуткові проекти» – «Крилаті леви»
  38. ТОВ «Онсет Філмс» – «Повернення. Частина 2»
  39. ТОВ «Віжн Продакшн» – «Плацебо»
  40. ТОВ «Віжн 1+1» – «Покотило»
  41. ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Мова риб»
  42. ТОВ «Ілюмінатор» – «Не кінець світу»
  43. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Тиша»
  44. ТОВ «Форфілмз» – «Душі»
  45. ТОВ «Іонікс Філмз» – «Промінь»
  46. ФОП Сушко Віталій Олегович – «Мені мама читала…»
  47. ТОВ «Фреш Продакшн ЮА» – «Покрова»
  48. ФОП Вітранюк Олександр Іванович – «Гірчичний соус»
  49. ТОВ «Евос Фільм» – «В усьому винен Содерберг»
  50. ТОВ «Меллівора Продакшн» – «Дядьки, залізні монстри та французький суп»
  51. ТОВ «Ноу Старз» – «Неповний привід»
  52. ФОП Сушко Віталій Олегович – «Загублена нота»
  53. ФОП Калатай Віктор Андрійович – «Не як я»
  54. ТОВ «Фреш Продакшн ЮА» – «Між слів»
  55. ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – «Шукаю актора на роль свого брата»
  56. ТОВ «Мо Філмз» – «Прапор»
  57. ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» – «Листи чужостранки»
  58. ТОВ «Віател» – «Таймз Нью Роман»
  59. ТОВ «Вайт Філмс» – «З днем Віолетти»
  60. ТОВ «Істмен Філмс» – «Я люблю вас, Чернівці»
  61. ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – «Мигдалеве дерево (Badem Terek)»
  62. ТОВ «Заруба» – «Absolutio»
  63. ФОП Гармаш Єгор Олександрович – «Живе і мертве»
  64. ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – «Венера Київська»
  65. ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Цей день настав»
  66. ТОВ «Лорел Діджитал Медіа» – «За двома зайцями. 90-ті»
  67. ТОВ «ЕФ Філмз» – «Фехтувальниця. Головний поєдинок»
  68. ТОВ «Форфілмз» – «40 разів»
  69. ТОВ «В. І. П. Тернопіль» – «Вертеп в хату»
  70. ТОВ «Кобза» – «Алла Горська»
  71. ТОВ «Мамас Продакшн» – «Війна суконь»
  72. ТОВ «Форфілмз» – «Дівчина, що кричить»
  73. ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Золоті лосини»
  74. ТОВ «Сарке Студіо» – «Три сестри і мій робот»
  75. ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – «Рагнабор»
  76. ТОВ «Джей Ес Філмс» – «Парфеногенез»
  77. ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – «Люди з моєї голови»
  78. ТОВ «Сарке Студіо» – «Сільвер блюз»
  79. ТОВ «Торнадо Фільм» – «Тіні без сонця»
  80. ТОВ «Комаровський Філмз» – «Перший раз»
  81. ТОВ «Біербі Продакшн» – «Один день»
  82. ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – «Таксі для душі»
  83. ТОВ «Альба-фільм» – «19»
  84. ФОП Пятигіна Н. В. – «Бийся, серце, бийся! (2 сезон)»
  85. ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» – «Зниклі»
  86. ТОВ «Сфільм» – «Школа Дарвіна»
  87. ТОВ «Сфільм» – «Суто робочі стосунки»
  88. ТОВ «Заруба» – «Останній панчлайн»
  89. ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – «Бігуни»
  90. ТОВ «Альба-фільм» – «Ціна рівноваги»

Це на один проєкт менше, ніж у списку рекомендованих 17 серпня: тоді значився фільм «Жовто-блакитне» від ТОВ «Істмен Філмс», але в затвердженому наказі його немає. Міністерство причин не пояснює. Решта п'яти категорій за кількістю повністю збігаються із серпневими рекомендаціями; окремі проєкти в документальному кіно у фінальних додатках записані на продюсерську компанію там, де в рекомендаціях фігурував автор-фізособа.

Нагадаємо, повний перелік проєктів, рекомендованих до фінансування за підсумками фінального пітчингу «Тисячовесни» в Івано-Франківську, «Главком» публікував 17 серпня.

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Теги: історія вистава кіностудія виставка казки мистецтво держава музей культура музика Міністерство культури

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