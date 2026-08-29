Бережна фіналізувала «Тисячовесну»: список переможців

Мінкульт: держава профінансує 545 культурних проєктів у шести напрямах

Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна підписала шість наказів, якими офіційно затверджено переможців мистецьких конкурсів у межах ініціативи «Тисячовесна»: у сферах візуального та перформативного мистецтва, сучасної музики, а також ігрового й документального кіно, дитячих фільмів і анімації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

Усі шість наказів (№1012–1014 та №1018–1020) зареєстровано в системі електронного документообігу Мінкульту 27 серпня. Юридична підстава — постанова Кабінету Міністрів від 25 березня 2026 року №404 та протоколи засідань конкурсних комісій Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти й Державного агентства України з питань кіно, ухвалені 15–16 серпня за підсумками фінального пітчингу в Івано-Франківську. Формально йдеться про 545 проєктів — на один менше, ніж 546, які комісії рекомендували до перемоги 17 серпня.

Візуальне мистецтво

Наказ №1020 підписано на підставі протоколу конкурсної комісії від 15 серпня №4. Профінансують 77 проєктів:

ФОП Пасєка Анастасія Олександрівна – «Волонтерська кухня» ФОП Подольцева Дар'я Олександрівна – «Музей забування: Львів» ГО «Центр візуальної культури» – Київська бієнале 2027 «Спільна земля / Common Ground» ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український шрифт» ГО «Українер» – «Ukraïner – повернення до себе» ФОП Кадук Іван Олександрович – «Тангаж» ГО «Символ» – «Історія моєї вулиці» ФОП Гром Олена Миколаївна – «Горизонт» ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Бути майбутнім» Національний художній музей України – «NAMU VR: відновлена постійна експозиція» ФОП Білик Назар Миколайович – «Збурення» ФОП Шепель Андрій Андрійович – «Тіло країни» Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «Львівська національна опера: історія» ГО «Музей відкрито на ремонт» – «ПоРАДА» ГО «Космос Табір» – «Ryba: Абіс. Життя у темряві» ГО «Культурна платформа Закарпаття» – «Урок музики: від фонографа до чипа. Інтерференція пам'яті» КЗ «Хмельницький обласний художній музей» – «Двісті творів для тисячі оченят і сердець» ГО «Мистецьке об'єднання «Плай» – «Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво» ГО «Місто-сад» – «Про український сад» Закарпатська академія мистецтв – «Лабораторія шрифтової спадщини: Горянська ротонда» Київський державний художній ліцей імені Т. Г. Шевченка – «Канон: Пам'ять» – всеукраїнський кураторський виставковий проєкт молодих митців України ФОП Матяш Дмитро Олегович – «Горська – Зарецький. Мистецтво, народжене з опору» КЗ Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань» – «Тустань – доступна спадщина, що «говорить» ГО «Інститут розвитку Кривого Рогу» – «Кривий Ріг. Незавершений ландшафт» ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Otherworlds: Malanka» КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради – «Стіна, якої нема: знищені, але не стерті» КУ «Одеський національний художній музей» – «Занурся в мистецтво» ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» – «Острозький 500» ГО «УкрАрта» – «Не/відомі» ГС «Центр цифрової історії» – «Цифрова колекція та імерсивна виставка робіт Теодозії Бриж» БО «Благодійний фонд «Мистецький комбінат» – «Всесвіт Трипілля» Молодіжна організація «Пласт – національна скаутська організація України» – «Пластовий світ Леоніда Перфецького» Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – «Конкурс різдвяно-новорічної листівки пам'яті Леопольда Левицького» КЗ Львівської обласної ради «Історико-краєзнавчий музей» – «Таємниці алхіміка» ФОП Голинько Наталя Іванівна – Імерсивна цифрова шоу-виставка «Мовний парк атракціонів» ФОП Кресан Тетяна Василівна – Арт-альбом «Transgression/Перетворення» ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – «Спільна мова» Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – «Мова художнього дерева» ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» – «Резиденція «Відновлення» Херсонський національний технічний університет – «Херсон. Графіка пам'яті» ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Посадка. Дерево пам'яті» ФОП Поліщук Олена Іванівна – «Оаза? Intermezzo» КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» – «Опільська ноша» ГС «Центр цифрової історії» – «Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини» Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – Інтерактивна open-air експозиція «Запоріжжя: Історичний лабіринт» Національний музей історії України у Другій світовій війні – «Щоденники з війни: між відчаєм і пам'яттю» ПрАТ «Одеська кіностудія» – «КУБ – Кіноархів українського буття» ФОП Бойко Олександр Вікторович – «Квіти в моїй голові» Харківська державна академія дизайну і мистецтв – «Чорнобиль: пам'ять поколінь» ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – «Спільна мова 2» ГО «Театральні простори» – «Задля свободи. В процесі…» КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – «Жива традиція: відродження художньої обробки деревини Чернігівщини» Закарпатська академія мистецтв – «Гараж-галерея. Після школи» КЗ позашкільної освіти Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної освіти» – «Мозаїчне панно в Ясінях» ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» – МСУМК Art Festival «Мистецтво взаємодії» ФОП Ровинська Тетяна Володимирівна – «Український літературний плакат» Музей мистецтв Прикарпаття – «Колегіата – найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція» Корпорація «Консалтінгова група «Рубаненко і партнери» – «Великі земляки: Варвара Каринська» ФОП Алтухова Тетяна Геннадіївна – «Цеглина. Капсула пам'яті» ФОП Ткачук Ярослава Володимирівна – «Основа» ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» – «Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка» ГО «Світарта» – «Химери. Оживлений бестіарій України» ТОВ «Вертігоефікс» – «Liminal Space» ФОП Шатц Тетяна Анатоліївна – «Синтез» Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку – «З'їзд монархів у Луцьку 1429 року» – інформаційний центр у підземеллі Луцького замку ГО «УкрАрта» – «Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Львівський музей театру» ТОВ «Телерадіокомпанія «Громада» – «Кований лис: туризм і футуризм» Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського – «Гончарський артдрайв: жива виставка традицій в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Кричевського» Національний музей історії України у Другій світовій війні – «Про волю з неволі» ФОП Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна – «Режим збереження» Національний музей-заповідник українського гончарства – «Гончарський містицизм Андрія Ільїнського» ГО «Куншт» – «Надії та страхи: дослідження історії науки й техніки та сучасних технологій як дзеркала наших найбільших сподівань та найглибших тривог»КЗ «Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт» Харківської обласної ради – «Дитяча галерея візуального мистецтва: простір безпеки та мистецької терапії» ГО «Шаргород-Рафінад» – «Шаргородська спадщина: простір локальної пам'яті» (Шаркрафт) КЗ «Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького» Запорізької обласної ради – «Василівський замок: стіни в полоні, пам'ять на волі» ТОВ «В-Арт» – «Невтрачені»

Сучасна музика

Наказ №1019 підписано на підставі протоколу від 15 серпня №5. У списку 144 проєкти:

ГО «Театр «Нафта» – «Це фантастика» ГО «Культурна Асамблея» – «Зелена шапочка збирає друзів» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Kosenko. Chamber music» ФОП Височанська Оксана Сергіївна – «ІЗІ» (Мертвий Півень × Юрій Іздрик) ГО «Музичне об'єднання «СМИК» – «СМИК. Освітня програма та музичний фестиваль» ФОП Хемій Мар'яна Богданівна – «Пада сніг» ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Три фортепіанні концерти Усеіна Бекірова» ГО «Нова опера» – Аудіозапис опери «Amandante» ГО «Рада ветеранів 5 окремої штурмової Київської бригади» – «Вібрації відновлення. Мобільна школа» Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний Фонд імені Миколи Лисенка – «Фестиваль «Всесвіт Лисенка» ГО «Великий Український Пісенник» – «Gliera Lab Vol. 1» ГО «Культурний десант» – «Епічний код: аудіотерапія національної стійкості» Обласне КП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – «Імперія маст дай» БО «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд» – «Dity.Help Music» ФОП Кувалдін Мирослав Джонович – «Коли я повернусь з війни» ФОП Данченко Мар'яна Анатоліївна – «Квіти і пил / Flowers and Dust» (альбом Мар'яни Головко) ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Звуковаврики». Ресурсні практики співу для дітей ТОВ «ГНС компані» – «Меланхолія» ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Антологія сучасної української музики: пам'ять, ідентичність, свобода» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Борис Лятошинський. Українська хорова музика» ГО «Жолудь. Культурне співтовариство» – «Проста музика Володимира Загорцева» ФОП Васильєв Денис Олегович – «Qırım Ritmleri / Ритми Криму» ФОП Круть Марина Валеріївна – «Котику сіренький» Обласне КП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – відеокліп «Передавай пошепки мої спогади» (з вистави «Імперія маст дай») ГО «Нова опера» – «12» (запис вокально-симфонічних творів на поезію 2014–2026 рр.) КЗ Львівської обласної ради «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» – «Maksym Kolomiiets: Concertante Works» ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Кіт, їжак, ластівки і зайці, кульбабенята і двометрова гітара» Національний президентський оркестр – «Генезис духових. Антологія українського маршу» ФОП Дубовик Євгеній Олександрович – дебютний альбом Yevhenii Dubovyk Project ФОП Снідченко Юрій Євгенович – «International Women Music Showcase» ГО «Контрабас промо» – «Rozmova Live» ФОП Данченко Мар'яна Анатоліївна – «Вікторія Польова. Голос світла, тіні та тиші» ФОП Войтюк Анастасія Олександрівна – «Bandura World Music» ГО «Імпрезатерра» – «Постаті України» ФОП Зубко Наталя Богданівна – «Лисенко. Новий погляд: сучасні транскрипції для фортепіанного дуету» Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров'я Пристоличної сільської ради – «Між звучанням і тишею: хорові світи Ірини Алексійчук» ГО «Інститут міської культури» – Всеукраїнський конкурс «Коза М'юзік Батл 2027» ФОП Приступа Едуард Вікторович – Діля і хор Акім, «Ой у саду: голоси Закарпаття» ФОП Хемій Мар'яна Богданівна – «Тільки раз цвіте любов» ФОП Ангелов Ангел Ангелович – «Тополя» ФОП Байбаков Антон Георгійович – «Поле пам'яті» / «Field of Memory» КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – фестиваль «Модні.pro» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «ТангоUA» КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради – «Івасик і Річка Голосів» ГО «Ковчег Україна» – «Яйце-райце» ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Сахнівка. Збережені пісні» ГО «Хмельницьке обласне молодіжне громадське об'єднання «Територія» – «Голоси Бакоти» ФОП Назаренко Артем Олегович – «Чара» ФОП Клименко Іван Петрович – «Спадок» ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Афекти» ФОП Мартинюк Катерина Вікторівна – альбом гурту Олівє ГО «Центр креативних індустрій та технологічних інновацій» – «Нейрофонія» ФОП Онищенко Анастасія Сергіївна – «ResinPeace» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Антологія клавірної музики Дмитра Бортнянського» БО «Благодійний фонд «Культурні сили України» – «Колядки: магія українських різдвяних традицій на сучасний лад» ГО «Сквот 17Б» – «Століття українського джазу: фестиваль-антологія» ФОП Джусь Ярослав Анатолійович – альбом Fluidity of being ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Голоси нескорених / Vox Invicta» ФОП Пікуш Юрій Юрійович – новий твір для саксофона і фортепіано ФОП Ільницький Павло Ярославович – «Музика крізь час: джазові діалоги» ФОП Ієвський Роман Ігорович – «Post tenebras flūx» ФОП Бородін Кирило Вадимович – «ЖивоГрай UA» ГО «Дом майстер клас» – «Голоси Світла» ФОП «ГНС компані» – «Ziferblat» ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Всередині себе» ФОП Васильєв Денис Олегович – «Запорозькі тулумбаси: ритм серця України» ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Пісні, що пережили час. Вокальна спадщина Василя Барвінського» Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – «Sonic Futures» ТОВ «ДТФ Едженсі» – «Mirage Camp» ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Сад пісень: Сковорода у звуках свободи» ФОП Судима Микола В'ячеславович – «Next Stage» Міжнародна ГО «Асоціація «Нова музика» – альбом ансамблю Senza Sforzando ГО «Ми: медіа-театр» – «...І сад зацвів» ФОП Квітка Марія Костянтинівна – «Мені мріяться голоси» ФОП Пивоваров Артем Володимирович – «Orchestra Album» ГО «Шпиталь культурний» – кліп гурту «Tik Tu» ГО «Альтер Раціо Арт Груп» – «Lux Aeterna. Псалми падіння» КЗ «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П. І. Майбороди» – «Нагар» ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Карнавал тварин» ГО «Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського» – «Максим Кучмет. Чорнобильська Мадонна» ТОВ «Воздвиженка Артс Хауз» – «Live at 32: Ukrainian Jazz Archive» ФОП Січевський Сергій Валерійович – «Меч Єдності» ФОП Томільченко Едуард Едуардович – «Пацики з Франека. Стрілецький заповіт» ФОП Бірченко Михайло Олександрович – «Us, ourselves, questions» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова» ГО «Одеса арт форум» – «Хвиля» ФОП Пірієв Валерій Фарманович – «Юрій Шевченко. Post Silentium» ФОП Гладецький Максим Серафимович – симфонічна поема «Ромео і Джульєтта» ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Український Харків. Повернення музичної спадщини» ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Summa TempOROlogica» ДП «Національний палац мистецтв «Україна» – «Національна легенда Ігор Поклад» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Побутовий реп» ГО «Контрабас промо» – «Звучання двадцятих» КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця» Черкаської обласної ради – «Лінії часу. Кошиць. Місія України» Міжнародна ГО «Асоціація «Нова музика» – диджиталізація спадщини Кармелли Цепколенко ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Про кохання» ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Заміновано» ФОП Левченко Валентина Сергіївна – «Ми тут. Голоси спільнот України» ТОВ «Телеодин» – «Своє. Дітям» ФОП Білик Маргарита-Юлія Василівна – «Жінка. Jazz. Монологи» ФОП Йосифович Юрій Романович – «Втриматись» ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – альбом гурту «Фіолет» ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Атоми» ГО «Патріоти рідного краю – Україна» – «Тут на ранок пахне кавою» Національний академічний оркестр народних інструментів України – «NAONI: The Light of Music» ФОП Івоніна Вероніка Вікторівна – «Харків лунає. Звуковий ландшафт міста» ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Open world» ФОП Журавчак Олександр Петрович – «Музика мого народу. Школа майстрів» ТОВ «ГНС компані» – «Мрійрування» та «Хроніки нового середньовіччя» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «ФОП» ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Terra Clastri» ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Бібліотека» ФОП Сирбу Олена Олександрівна – «Трансгресія: практики паяння» Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди – «Бандура як доля» ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Мамай. Акустика» ФОП Карась Олена Ігорівна – «Metanoia» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова. Концертний фільм» КЗ «Ужгородська музична школа №1» Ужгородської міської ради – «Organ Academy Ukraine» ФОП Туз Анна Сергіївна – «Давня казка – нове звучання української ідентичності» ТОВ «ГНС компані» – «Nicholas Mats» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «1991» Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – концепт-альбом мюзиклу «Казка Пралісу» КЗ Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» – хорове шоу «Ятранські ігри» ТОВ «Енко ЛТД» – «Carpetman Orchestra Performance» КЗ Львівської обласної ради «Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського» – «Львівська композиторська школа: струни долі в серці України» ФОП Боровок Тарас Іванович – «Любов і дримба» Вінницька обласна філармонія ім. М. Д. Леонтовича – «Україна почута світом. Шляхами капели Кошиця» ФОП Делі Катерина Олександрівна – «Русалка 2000» ФОП Шандра Олександра Віталіївна – «Інтермецо» ФОП Кучерявий Микола Леонідович – «Посічена фортеця» ФОП Федоров Євген В'ячеславович – «IN REC» ТОВ «Клекіт рекордс» – «Україна звучить: сучасна музика нового покоління» ГО «Сам піпл» – «Some People Session» ФОП Окс Віталій Ігорович – «ЧБ (Чорнобіле)» БО «Мистецькі барви» – «Не ждали» тур «Надія живе поміж нами» ФОП Петрухін Ярослав Ігорович – «Інший» ФОП Гарбаренко Євген Степанович – «Hits Factory» ФОП Лобода Юлія Миколаївна – «Серце і розум» ГО «Фонд мистецтв «Амадеус» – «Борткевич-150. Українська симфонічна антологія» ТОВ «Дихай продакшн» – «Наступна станція…» КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця» Черкаської обласної ради – «Закодована Черкащина: Сковорода. Шевченко. Симоненко» ГО «Ігнеа Корда» – «Velarium. Діалог крізь звуки та століття» ФОП Гутевич Антоніна Юріївна – «Голгофа» ФОП Осичнюк Володимир Іванович – «Най-най засинай»

Перформативне мистецтво

Наказ №1018 підписано на підставі протоколу від 16 серпня №3. Профінансують 133 проєкти:

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Квітка» ГО «Всеукраїнська асоціація «Платформа сучасного танцю» – «Трієнале українського сучасного танцю ім. Марини Лимар» Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Перехресні стежки» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Karinska» Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Білка, яка прожила 100 років» Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Аліса» ГО «Театр «Нафта» – «Мандрівка Terra Re-Cognita» ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Gogolfest Pokrova: TimeCode» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Хартія» ГО «Ігнеа Корда» – «Віртуальна містерія прадавньої Софії» ФОП Яцентюк Олександр Олександрович – «Дім» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Коротка проза – довга дія, або театр ідентичності» ГО «Експеримент» – «Палімпсест» ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Золота колиска. Перша сучасна кримськотатарська опера» Український малий драматичний театр – «Казки по телефону» ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Гогольфест_Бо є сенс» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Алкід» ПП «Центр сучасного мистецтва «Дах» – «Метрополіс» Громадське об'єднання «Вірменська – тридцять п'ять» – «Марія» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Мазох та його історії» ГО «Культурне об'єднання «Хронотоп ЮЕЙ» – «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Волновахи» ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Соломія. Паралельні голоси» ГО «Центр дослідження усної історії та культури» – «Witness» ГО «Театр Ветеранів» – «Енеїда. Театр Ветеранів» БО «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс Трансформація Платформа» – «Дозвольте догодити» КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара» Запорізької обласної ради – «Птах на горищі» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Ельфа Лелія» Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Театр в кадрі» КЗ «Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка» Харківської обласної ради – «Травневі крила» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Перехресні стежки» ГО «KI Платформа» – «KI Fest 2027» ГО «Інститут балету України» – «Щедрик. Одна пісня. Мільйон життів» КП «Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О. П. Довженка» – «Фарбований Лис: Міжпланетний забіг» Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Держава» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «11:11» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Блакитна троянда» Київський національний академічний театр оперети – «Мина Мазайло» Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2027» Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мина 2.0» ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» – «Таємниця княжих знаків» Національний цирк України – цирковий атракціон «Мотанка» ГО «Опера Аперта» – «Трилогія Opera Aperta» ГО «Центр «Текст» – «Курбас – культура як опір» ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Уроки спротиву» Київський національний академічний театр оперети – «Березовський» ГО «Спонтанне танцювальне об'єднання «Де-Центр» – «Memory room» Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – «Княгиня Ольга» ФОП Думанський Ігор Ярославович – «Галичанка» ГО «Театр Ветеранів» – «Жир. Театр Ветеранів» ТОВ «Фестивальний центр» – «Солом'яний бичок та рок-група «Ко-За-Чок» Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – «Лісова пісня» ГО «Театр Ветеранів» – «OMG» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова» Львівська міська молодіжна ГО «Мистецька майстерня «Драбина» – «Волинь Volume» Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша – «Наївна опера» КЗ «Рівненський академічний обласний театр ляльок» Рівненської обласної ради – «Update:1514» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Слідопитенята» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Бабуся вмирати не любила» КЗ «Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр» Рівненської обласної ради – «Мами. P.S.» ФОП Пустовіт Дарина Валентинівна – «Незавершена репетиція» КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету» – «Ярослав Мудрий» ФОП Лазарева Тетяна Валентинівна – «Зачарований ліс» Комунальна організація «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» – «Не мовчи» Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Сімейна анатомія» Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради – «Боян. Відлуння століть» БО «Благодійний фонд «Навколо ЮЕЙ» – «Казки, що зцілюють» ГО «Театр Ветеранів» – «Театр Ветеранів. Фестиваль перших п'єс у Львові» ГО «Покоління У» – «Серце старого дуба» КЗ «Львівський академічний театр ляльок» – «Видатні митці у пошуках сили та ідентичності – мовою театру ляльок» ФОП Ніколенко Катерина Ігорівна – «Долорес» З «Закарпатський академічний обласний театр ляльок» Закарпатської обласної ради – «Тайстра легенд Закарпаття» Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «16+» Заклад культури «Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» – «Інтернат» ФОП Криворучко Олексій Олегович – «Зайчик Тихе Вушко» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Брідські явища» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «За парканом» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Спитайте Мієчку» КП «Телерадіокомпанія «Перший Західний» – «Телевистави Театру імені Марії Заньковецької» ГО «ІмпрезаТерра» – дитяча опера «Принцеса-піратка» КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради – «Максим Оса» Волинський академічний обласний театр ляльок – «Місто ляльок» Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної – «Малевич. Супрематичний рух» КУ «Одеський академічний театр юного глядача» – фестиваль «Безпечний простір» ФОП Ажнов Віталій Сергійович – «Голосом: 12 зустрічей із українською поезією» Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Вишиваний король України» КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Malevich» КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Вій» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Вертеп. РеінкарНація» Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Frankivsk International Art Festival Viaduk 2027 Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Пригоди у Лялькованії» КП «Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги» Житомирської обласної ради – «Корольов (О2) UA. Формула незламності» ФОП Юраш Маргарита Ігорівна – «Білим по білому» КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Наталка Полтавка» ГО «Центр «Текст» – «Хореографічний фестиваль М3» ГО «238» – «Помаранчева кудлата хмара» Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Ніч перед Різдвом» БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «Країни в Україну» – «Різні перемоги» Київський національний академічний Молодий театр – «Безталанна» ТОВ «Театр тіней Делайт» – «Ніч загадкових тіней» КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Фестиваль сучасного танцю у Дніпрі» Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького – «Стихія музики» ГО «Фонд «Молодість» – «Молодість. Місто як сцена» ГО «Театр Ветеранів» – «Шлях дракона» ФОП Кривець Лілія Сергіївна – культурно-терапевтична програма «Простір» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Лялькова країна дитинства» ГО «Центр «Текст» – «Ластівка з Кривих Ровень» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Король Данило» Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Все втрачено, крім щастя» ГО «ТЗ» – «Мрійники» ФОП Кравчук Дар'я Дмитрівна – «Парость» ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український стиль. Сцена» ГО «Неурядова організація «Сучасний Формат» – «Метафора Fest» ФОП Санін Дмитро Петрович – «Ukrainian Stage Showcase.5» КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «За двома зайцями» ГО «Експеримент» – «Оскар і Рожева Пані» ГО «Світогляд» – «Рано сонце сходить» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Вампірський бал на Перкалабі» ФОП Калиновська Ольга Сергіївна – «Перформативна програма thesteinstudio» Вінницький академічний обласний театр ляльок – «Мавка Вербинка» Обласне КП «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» – «Тіні Батурина» Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької «Zhovkva Opera Fest 2027» Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Hymerafest» ГО «Експеримент» – «Неможлива вистава про жінку» ГО «Фундація – Львівська симфонія» – «Абу-Касимові капці» Полтавський академічний обласний театр ляльок – «Вартові» ФОП Жембровська Вікторія Володимирівна – фестиваль «Химера фест» ФОП Осичнюк Дмитро Володимирович – серія кліпів-мюзиклів «Вустами-Вуслами» КЗ «Харківський ліцей №62 Харківської міської ради» – «Театр 33: безпечний простір творчості та стійкості» КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» – «Без бар'єрів до мистецтва» КЗ «Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка» Харківської обласної ради – «Депеш Мод» ФОП Довбиш Наталя Олександрівна – фестиваль «Маланка» від етногурту «Легіт» ОВ «Велес Ентертеймент» – «За Байраком Байрак» ГО «Експеримент» – «Два голоси»

Неігрові (документальні) фільми та серіали

Наказ №1014 підписано на підставі протоколів конкурсних комісій №1 і №2 від 15 серпня. У категорії 70 переможців:

ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Серця з вугілля» ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Коли сіль зустрічає рану» ФОП Парфан Надія – «Вечірня школа» ТОВ «АСАПпродакшн» – «Дуже далеко від фронту» ФОП Хіміч Андрій Вікторович – «Дикі гуси» ТОВ «Вайя продакшн» – «Близькі далекі голоси» ТОВ «Бурлака Філмс» – «Круглі окуляри» ТОВ «Кшталт Продакшнс» – «На одну війну старше» ФОП Штика Елла Іллівна – «Хранителі міста» ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – «Кібер-сеньйори» ТОВ «Пронто Фільм» – «Ігор Малахов. Своя доля» ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» – «Час збирати каміння. Українці у Другій світовій» ФОП Сінькевич Юлія Львівна – «Це не повна картина» ФОП Єршова Олена – «Втеча» ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна – «Жінка з кіноапаратом. Дивовижна пригода» ТОВ «Кшталт Продакшнс» – «Антракти» ФОП Кравцова Оксана Ігорівна – «Архітектура пам'яті. АРВМ» ТОВ «Віжн 4» – «Бокораші. Експедиція проти течії» ТОВ «Віжн 3» – «Гонгадзе» ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Славік на шляху у вічність» ТОВ «Група Кінотрон» – «Яр та вежа» ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «ДНК нації» ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Я, Максим Кривцов» ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» – «Київський альбом» ТОВ «Ейдос.Продакшенс» – «Поромник» ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – «Лісова поляна» ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» – «Сни Якудзи» ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Супер Х'юманс» ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – «Колеса» ТОВ «Пірат» – «Стань самим собою» ТОВ «Мун Мен» – «Цей будинок не постраждав» ФОП Розенблат Євгеній Петрович – «Дракони / Dragons» ФОП Сушко Віталій Олегович – «На тому березі дитинства» ТОВ Студія «Червоний собака» – документальний фільм «Майже я» ФОП Мізіна Катерина Олександрівна – «Танцюй зі мною / Fire Dance With Me» ФОП Корнієнко Андрій Вікторович – «Я – Симоненко!» ТОВ «Калина Фільм» – «140 діб у небі» ТОВ «Табор» – «Особа, зникла безвісти» ФОП Тітаренко Є. Л. – «Смак фантомного болю» ТОВ «Маланка Студіоз» – «Жити!» ГО «Об'єднання креативних особистостей «ОКО» – «Полуниця» ТОВ «Вертігоефікс» – «Технологія миру» ТОВ «ЕФ Філмз» – «Хочу жити» ТОВ «Віжн Продакшн» – «Голодомор. Негативи злочину» ФОП Чеппель Володимир Володимирович – «Спільне світло» ТОВ «Бурлака Філмс» – «Доки камінь не тоне» ФОП Гром Олена Миколаївна – «Коло» ТОВ «Брейв ЮЕЙ Пікчерз» – «Постріл за обрій» ТОВ «Ілюмінатор» – «Пережити смерть» ТОВ «Атасов Фільм Тревел» – «Гнатівка. Міст життя» ФОП Дудченко Анастасія Олександрівна – «Добрий-Вечір» ТОВ «Добранічфільм» – «Здатні на більше» ТОВ «В'ю Лаб» – «Молодший тил» ФОП Бурба Артем Миколайович – «Нежиття» ТОВ «Ноу Старз» – «Оборона Києва. Мощун» ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – «Справжній степ» ТОВ «Міжнародний продюсерський центр «Фор-Пост» – «Курс на загрозу» ФОП Сидько В. В. – «Дельта між нами та Перемогою» ГО «Об'єднання креативних особистостей «ОКО» – «Міст Повернення» ФОП Проворченко Юлія Миколаївна – «Парадокс свободи» ФОП Нечмоня Кирило Ігорович – «Україна або смерть. Пам'яті Верхогляда та Кизила» ТОВ «Надравіжн» – «Формула броні. Inguar» ТОВ «Кентуріон» – «Піднесені майстри» ФОП Крижна В. А. – «Фенікс» ФОП Філіппова Софія – «Дитинство в тенетах» ТОВ «Анімаційна студія «УМ-ГРУП» – «Тьотя Суп» ТОВ «Хіроус Крієйтів Студіо» – «Кіберфронт» МКП «Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» – «Культура жити. Зворотний бік міста» ФОП Івашина Денис Сергійович – «Слово, яке не вмирає» ФОП Литвиненко Андрій Володимирович – «Її три дієслова»

Фільми для дитячої аудиторії та анімація

Наказ №1013 підписано на підставі протоколу від 15 серпня №5. Підтримку отримають 30 проєктів:

ФОП Гагуріна Тетяна Євгенівна – «Санні і Скай» ФОП Бескровна Ганна Юріївна – «Веселі пісні» ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Кіборчук» ТОВ «Плюс ТБ» – «Байки Сковороди. Перший сезон» ТОВ «Прокіно» – «Чому Боря не знав горя?» ТОВ «Мун Мен» – «Катерина» ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Місто, яке мовчить» ТОВ «Карандаш Анімейшн Студіо» – «Жу та уявний сад» ТОВ «Булава Продакшн» – «На Різдво обіцяють сніг» ФОП Шатківська Анна Сергіївна – «Селф Едюкейшн» ТОВ «Патрон не спить» – «Пес Патрон. Секретний клуб» ФОП Кащеєва Ніна Геннадіївна – «Кроти-Коротуни» ТОВ «Яркі світ» – «Джем для малих чудовиськ» ТОВ «Мун Мен» – «Червона зона» ТОВ «Директорія кіно» – «Ловець образів» ФОП Бакум Володимир Вікторович – «Код солі» ТОВ «Нецетакінше» – «На краю Світів» ТОВ «Джой Філмз» – «АнімОнстри» ТОВ «Елерон Пікчерс» – «Вареники з вишнями» ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Градівниця» ТОВ «Карандаш діджітал» – «Периметр» ТОВ «Гуд Муд продакшн» – «Товариство ІПСОшників» ТОВ «Грін Пінгвін Медіа» – «Вакцина правди» ТОВ «Альбатрос Коммунікос Україна» – «Кібербабуся» ТОВ «Продакшн №1» – «Ромашка-Скаут» ТОВ «Сід Філмз» – «Зростання» ТОВ «Плюс ТБ» – «Байки Сковороди. Другий сезон» ТОВ «АТ Філмз» – «Українські страшні казки» ТОВ Студія «Червоний собака» – «Транзит» ТОВ «Маркус Фільм» – «Останній козак»

Ігрові фільми та серіали

Наказ №1012 підписано на підставі протоколів №1 і №2 від 15 серпня. У списку 91 проєкт:

ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Воїн» ТОВ «Балконі 48» – «Не просто бути» ТОВ «Мамас Продакшн» – «Як Петро Хрущ мемом став» ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – «Дракони» ТОВ «Табор» – «Вакуум» ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – «Молочайник» ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Стан» ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Магічна гора» ТОВ «Арсенал Філмз» – «Щасливі дні» ФОП Сушко Віталій Олегович – «Радониця» ПрАТ «Одеська кіностудія» – «Українська класика. Нове звучання» ТОВ «Ай К'ю» – «Подорож Майка Йогансена, його друзів, ворогів і прекрасної Альчести Слобожанською Швейцарією» ТОВ «Арсенал Філмз» – «Нова історія» ТОВ «Форфілмз» – «Трагедія» ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – «Я спіймала рибу живою» ФОП Феленко Марія Василівна – «Плоужак» ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Перепис населення» ТОВ «АТ Філмз» – «Кай» ТОВ «Альба-фільм» – «Новина»ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – «Всьо чотко!» ТОВ «Дискурс Студіо» – «Я покажу тобі Ріо» ТОВ «Тоу» – «Нижній горизонт» ТОВ «А17 Продакшн» – «Неом Альбертич» ТОВ «Ай К'ю» – «Людина-гумка» ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» – «Одеський виноград» ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – «Лоно» ТОВ «Директорія кіно» – «Дитина війни» ТОВ «Телепростір Студіо» – «45:42» ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Іменем України» ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшенс» – «Золотий лев на Івана Купала» ТОВ «Основа Фільм Продакшн» – «Вірський» ТОВ «Мун Мен» – «Антонівка» ТОВ «Евос Фільм» – «Відбій повітряної тривоги» ТОВ «Табор» – «Земля пласка – я облітав навколо і бачив» ТОВ «Альба-фільм» – «Казковий вікенд» ТОВ «Прокіно» – «Мій найбільший прой*б (М.Н.П.)» ТОВ «Фільм Ю Ей» – «Бурштинові діти» ТОВ «Перспективні прибуткові проекти» – «Крилаті леви» ТОВ «Онсет Філмс» – «Повернення. Частина 2» ТОВ «Віжн Продакшн» – «Плацебо» ТОВ «Віжн 1+1» – «Покотило» ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Мова риб» ТОВ «Ілюмінатор» – «Не кінець світу» ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Тиша» ТОВ «Форфілмз» – «Душі» ТОВ «Іонікс Філмз» – «Промінь» ФОП Сушко Віталій Олегович – «Мені мама читала…» ТОВ «Фреш Продакшн ЮА» – «Покрова» ФОП Вітранюк Олександр Іванович – «Гірчичний соус» ТОВ «Евос Фільм» – «В усьому винен Содерберг» ТОВ «Меллівора Продакшн» – «Дядьки, залізні монстри та французький суп» ТОВ «Ноу Старз» – «Неповний привід» ФОП Сушко Віталій Олегович – «Загублена нота» ФОП Калатай Віктор Андрійович – «Не як я» ТОВ «Фреш Продакшн ЮА» – «Між слів» ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – «Шукаю актора на роль свого брата» ТОВ «Мо Філмз» – «Прапор» ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» – «Листи чужостранки» ТОВ «Віател» – «Таймз Нью Роман» ТОВ «Вайт Філмс» – «З днем Віолетти» ТОВ «Істмен Філмс» – «Я люблю вас, Чернівці» ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – «Мигдалеве дерево (Badem Terek)» ТОВ «Заруба» – «Absolutio» ФОП Гармаш Єгор Олександрович – «Живе і мертве» ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – «Венера Київська» ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Цей день настав» ТОВ «Лорел Діджитал Медіа» – «За двома зайцями. 90-ті» ТОВ «ЕФ Філмз» – «Фехтувальниця. Головний поєдинок» ТОВ «Форфілмз» – «40 разів» ТОВ «В. І. П. Тернопіль» – «Вертеп в хату» ТОВ «Кобза» – «Алла Горська» ТОВ «Мамас Продакшн» – «Війна суконь» ТОВ «Форфілмз» – «Дівчина, що кричить» ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Золоті лосини» ТОВ «Сарке Студіо» – «Три сестри і мій робот» ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – «Рагнабор» ТОВ «Джей Ес Філмс» – «Парфеногенез» ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – «Люди з моєї голови» ТОВ «Сарке Студіо» – «Сільвер блюз» ТОВ «Торнадо Фільм» – «Тіні без сонця» ТОВ «Комаровський Філмз» – «Перший раз» ТОВ «Біербі Продакшн» – «Один день» ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – «Таксі для душі» ТОВ «Альба-фільм» – «19» ФОП Пятигіна Н. В. – «Бийся, серце, бийся! (2 сезон)» ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» – «Зниклі» ТОВ «Сфільм» – «Школа Дарвіна» ТОВ «Сфільм» – «Суто робочі стосунки» ТОВ «Заруба» – «Останній панчлайн» ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – «Бігуни» ТОВ «Альба-фільм» – «Ціна рівноваги»

Це на один проєкт менше, ніж у списку рекомендованих 17 серпня: тоді значився фільм «Жовто-блакитне» від ТОВ «Істмен Філмс», але в затвердженому наказі його немає. Міністерство причин не пояснює. Решта п'яти категорій за кількістю повністю збігаються із серпневими рекомендаціями; окремі проєкти в документальному кіно у фінальних додатках записані на продюсерську компанію там, де в рекомендаціях фігурував автор-фізособа.

Нагадаємо, повний перелік проєктів, рекомендованих до фінансування за підсумками фінального пітчингу «Тисячовесни» в Івано-Франківську, «Главком» публікував 17 серпня.