Бережна фіналізувала «Тисячовесну»: список переможців
Мінкульт: держава профінансує 545 культурних проєктів у шести напрямах
Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна підписала шість наказів, якими офіційно затверджено переможців мистецьких конкурсів у межах ініціативи «Тисячовесна»: у сферах візуального та перформативного мистецтва, сучасної музики, а також ігрового й документального кіно, дитячих фільмів і анімації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.
Усі шість наказів (№1012–1014 та №1018–1020) зареєстровано в системі електронного документообігу Мінкульту 27 серпня. Юридична підстава — постанова Кабінету Міністрів від 25 березня 2026 року №404 та протоколи засідань конкурсних комісій Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти й Державного агентства України з питань кіно, ухвалені 15–16 серпня за підсумками фінального пітчингу в Івано-Франківську. Формально йдеться про 545 проєктів — на один менше, ніж 546, які комісії рекомендували до перемоги 17 серпня.
Візуальне мистецтво
Наказ №1020 підписано на підставі протоколу конкурсної комісії від 15 серпня №4. Профінансують 77 проєктів:
- ФОП Пасєка Анастасія Олександрівна – «Волонтерська кухня»
- ФОП Подольцева Дар'я Олександрівна – «Музей забування: Львів»
- ГО «Центр візуальної культури» – Київська бієнале 2027 «Спільна земля / Common Ground»
- ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український шрифт»
- ГО «Українер» – «Ukraïner – повернення до себе»
- ФОП Кадук Іван Олександрович – «Тангаж»
- ГО «Символ» – «Історія моєї вулиці»
- ФОП Гром Олена Миколаївна – «Горизонт»
- ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Бути майбутнім»
- Національний художній музей України – «NAMU VR: відновлена постійна експозиція»
- ФОП Білик Назар Миколайович – «Збурення»
- ФОП Шепель Андрій Андрійович – «Тіло країни»
- Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «Львівська національна опера: історія»
- ГО «Музей відкрито на ремонт» – «ПоРАДА»
- ГО «Космос Табір» – «Ryba: Абіс. Життя у темряві»
- ГО «Культурна платформа Закарпаття» – «Урок музики: від фонографа до чипа. Інтерференція пам'яті»
- КЗ «Хмельницький обласний художній музей» – «Двісті творів для тисячі оченят і сердець»
- ГО «Мистецьке об'єднання «Плай» – «Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво»
- ГО «Місто-сад» – «Про український сад»
- Закарпатська академія мистецтв – «Лабораторія шрифтової спадщини: Горянська ротонда»
- Київський державний художній ліцей імені Т. Г. Шевченка – «Канон: Пам'ять» – всеукраїнський кураторський виставковий проєкт молодих митців України
- ФОП Матяш Дмитро Олегович – «Горська – Зарецький. Мистецтво, народжене з опору»
- КЗ Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань» – «Тустань – доступна спадщина, що «говорить»
- ГО «Інститут розвитку Кривого Рогу» – «Кривий Ріг. Незавершений ландшафт»
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Otherworlds: Malanka»
- КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради – «Стіна, якої нема: знищені, але не стерті»
- КУ «Одеський національний художній музей» – «Занурся в мистецтво»
- ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» – «Острозький 500»
- ГО «УкрАрта» – «Не/відомі»
- ГС «Центр цифрової історії» – «Цифрова колекція та імерсивна виставка робіт Теодозії Бриж»
- БО «Благодійний фонд «Мистецький комбінат» – «Всесвіт Трипілля»
- Молодіжна організація «Пласт – національна скаутська організація України» – «Пластовий світ Леоніда Перфецького»
- Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – «Конкурс різдвяно-новорічної листівки пам'яті Леопольда Левицького»
- КЗ Львівської обласної ради «Історико-краєзнавчий музей» – «Таємниці алхіміка»
- ФОП Голинько Наталя Іванівна – Імерсивна цифрова шоу-виставка «Мовний парк атракціонів»
- ФОП Кресан Тетяна Василівна – Арт-альбом «Transgression/Перетворення»
- ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – «Спільна мова»
- Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – «Мова художнього дерева»
- ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» – «Резиденція «Відновлення»
- Херсонський національний технічний університет – «Херсон. Графіка пам'яті»
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Посадка. Дерево пам'яті»
- ФОП Поліщук Олена Іванівна – «Оаза? Intermezzo»
- КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» – «Опільська ноша»
- ГС «Центр цифрової історії» – «Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини»
- Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – Інтерактивна open-air експозиція «Запоріжжя: Історичний лабіринт»
- Національний музей історії України у Другій світовій війні – «Щоденники з війни: між відчаєм і пам'яттю»
- ПрАТ «Одеська кіностудія» – «КУБ – Кіноархів українського буття»
- ФОП Бойко Олександр Вікторович – «Квіти в моїй голові»
- Харківська державна академія дизайну і мистецтв – «Чорнобиль: пам'ять поколінь»
- ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – «Спільна мова 2»
- ГО «Театральні простори» – «Задля свободи. В процесі…»
- КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – «Жива традиція: відродження художньої обробки деревини Чернігівщини»
- Закарпатська академія мистецтв – «Гараж-галерея. Після школи»
- КЗ позашкільної освіти Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної освіти» – «Мозаїчне панно в Ясінях»
- ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» – МСУМК Art Festival «Мистецтво взаємодії»
- ФОП Ровинська Тетяна Володимирівна – «Український літературний плакат»
- Музей мистецтв Прикарпаття – «Колегіата – найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція»
- Корпорація «Консалтінгова група «Рубаненко і партнери» – «Великі земляки: Варвара Каринська»
- ФОП Алтухова Тетяна Геннадіївна – «Цеглина. Капсула пам'яті»
- ФОП Ткачук Ярослава Володимирівна – «Основа»
- ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» – «Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка»
- ГО «Світарта» – «Химери. Оживлений бестіарій України»
- ТОВ «Вертігоефікс» – «Liminal Space»
- ФОП Шатц Тетяна Анатоліївна – «Синтез»
- Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку – «З'їзд монархів у Луцьку 1429 року» – інформаційний центр у підземеллі Луцького замку
- ГО «УкрАрта» – «Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Львівський музей театру»
- ТОВ «Телерадіокомпанія «Громада» – «Кований лис: туризм і футуризм»
- Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського – «Гончарський артдрайв: жива виставка традицій в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Кричевського»
- Національний музей історії України у Другій світовій війні – «Про волю з неволі»
- ФОП Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна – «Режим збереження»
- Національний музей-заповідник українського гончарства – «Гончарський містицизм Андрія Ільїнського»
- ГО «Куншт» – «Надії та страхи: дослідження історії науки й техніки та сучасних технологій як дзеркала наших найбільших сподівань та найглибших тривог»КЗ
- «Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт» Харківської обласної ради – «Дитяча галерея візуального мистецтва: простір безпеки та мистецької терапії»
- ГО «Шаргород-Рафінад» – «Шаргородська спадщина: простір локальної пам'яті» (Шаркрафт)
- КЗ «Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького» Запорізької обласної ради – «Василівський замок: стіни в полоні, пам'ять на волі»
- ТОВ «В-Арт» – «Невтрачені»
Сучасна музика
Наказ №1019 підписано на підставі протоколу від 15 серпня №5. У списку 144 проєкти:
- ГО «Театр «Нафта» – «Це фантастика»
- ГО «Культурна Асамблея» – «Зелена шапочка збирає друзів»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Kosenko. Chamber music»
- ФОП Височанська Оксана Сергіївна – «ІЗІ» (Мертвий Півень × Юрій Іздрик)
- ГО «Музичне об'єднання «СМИК» – «СМИК. Освітня програма та музичний фестиваль»
- ФОП Хемій Мар'яна Богданівна – «Пада сніг»
- ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Три фортепіанні концерти Усеіна Бекірова»
- ГО «Нова опера» – Аудіозапис опери «Amandante»
- ГО «Рада ветеранів 5 окремої штурмової Київської бригади» – «Вібрації відновлення. Мобільна школа»
- Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний Фонд імені Миколи Лисенка – «Фестиваль «Всесвіт Лисенка»
- ГО «Великий Український Пісенник» – «Gliera Lab Vol. 1»
- ГО «Культурний десант» – «Епічний код: аудіотерапія національної стійкості»
- Обласне КП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – «Імперія маст дай»
- БО «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд» – «Dity.Help Music»
- ФОП Кувалдін Мирослав Джонович – «Коли я повернусь з війни»
- ФОП Данченко Мар'яна Анатоліївна – «Квіти і пил / Flowers and Dust» (альбом Мар'яни Головко)
- ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Звуковаврики». Ресурсні практики співу для дітей
- ТОВ «ГНС компані» – «Меланхолія»
- ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Антологія сучасної української музики: пам'ять, ідентичність, свобода»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Борис Лятошинський. Українська хорова музика»
- ГО «Жолудь. Культурне співтовариство» – «Проста музика Володимира Загорцева»
- ФОП Васильєв Денис Олегович – «Qırım Ritmleri / Ритми Криму»
- ФОП Круть Марина Валеріївна – «Котику сіренький»
- Обласне КП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – відеокліп «Передавай пошепки мої спогади» (з вистави «Імперія маст дай»)
- ГО «Нова опера» – «12» (запис вокально-симфонічних творів на поезію 2014–2026 рр.)
- КЗ Львівської обласної ради «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» – «Maksym Kolomiiets: Concertante Works»
- ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Кіт, їжак, ластівки і зайці, кульбабенята і двометрова гітара»
- Національний президентський оркестр – «Генезис духових. Антологія українського маршу»
- ФОП Дубовик Євгеній Олександрович – дебютний альбом Yevhenii Dubovyk Project
- ФОП Снідченко Юрій Євгенович – «International Women Music Showcase»
- ГО «Контрабас промо» – «Rozmova Live»
- ФОП Данченко Мар'яна Анатоліївна – «Вікторія Польова. Голос світла, тіні та тиші»
- ФОП Войтюк Анастасія Олександрівна – «Bandura World Music»
- ГО «Імпрезатерра» – «Постаті України»
- ФОП Зубко Наталя Богданівна – «Лисенко. Новий погляд: сучасні транскрипції для фортепіанного дуету»
- Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров'я Пристоличної сільської ради – «Між звучанням і тишею: хорові світи Ірини Алексійчук»
- ГО «Інститут міської культури» – Всеукраїнський конкурс «Коза М'юзік Батл 2027»
- ФОП Приступа Едуард Вікторович – Діля і хор Акім, «Ой у саду: голоси Закарпаття»
- ФОП Хемій Мар'яна Богданівна – «Тільки раз цвіте любов»
- ФОП Ангелов Ангел Ангелович – «Тополя»
- ФОП Байбаков Антон Георгійович – «Поле пам'яті» / «Field of Memory»
- КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – фестиваль «Модні.pro»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «ТангоUA»
- КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради – «Івасик і Річка Голосів»
- ГО «Ковчег Україна» – «Яйце-райце»
- ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Сахнівка. Збережені пісні»
- ГО «Хмельницьке обласне молодіжне громадське об'єднання «Територія» – «Голоси Бакоти»
- ФОП Назаренко Артем Олегович – «Чара»
- ФОП Клименко Іван Петрович – «Спадок»
- ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Афекти»
- ФОП Мартинюк Катерина Вікторівна – альбом гурту Олівє
- ГО «Центр креативних індустрій та технологічних інновацій» – «Нейрофонія»
- ФОП Онищенко Анастасія Сергіївна – «ResinPeace»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Антологія клавірної музики Дмитра Бортнянського»
- БО «Благодійний фонд «Культурні сили України» – «Колядки: магія українських різдвяних традицій на сучасний лад»
- ГО «Сквот 17Б» – «Століття українського джазу: фестиваль-антологія»
- ФОП Джусь Ярослав Анатолійович – альбом Fluidity of being
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Голоси нескорених / Vox Invicta»
- ФОП Пікуш Юрій Юрійович – новий твір для саксофона і фортепіано
- ФОП Ільницький Павло Ярославович – «Музика крізь час: джазові діалоги»
- ФОП Ієвський Роман Ігорович – «Post tenebras flūx»
- ФОП Бородін Кирило Вадимович – «ЖивоГрай UA»
- ГО «Дом майстер клас» – «Голоси Світла»
- ФОП «ГНС компані» – «Ziferblat»
- ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Всередині себе»
- ФОП Васильєв Денис Олегович – «Запорозькі тулумбаси: ритм серця України»
- ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Пісні, що пережили час. Вокальна спадщина Василя Барвінського»
- Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – «Sonic Futures»
- ТОВ «ДТФ Едженсі» – «Mirage Camp»
- ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Сад пісень: Сковорода у звуках свободи»
- ФОП Судима Микола В'ячеславович – «Next Stage»
- Міжнародна ГО «Асоціація «Нова музика» – альбом ансамблю Senza Sforzando
- ГО «Ми: медіа-театр» – «...І сад зацвів»
- ФОП Квітка Марія Костянтинівна – «Мені мріяться голоси»
- ФОП Пивоваров Артем Володимирович – «Orchestra Album»
- ГО «Шпиталь культурний» – кліп гурту «Tik Tu»
- ГО «Альтер Раціо Арт Груп» – «Lux Aeterna. Псалми падіння»
- КЗ «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П. І. Майбороди» – «Нагар»
- ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Карнавал тварин»
- ГО «Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського» – «Максим Кучмет. Чорнобильська Мадонна»
- ТОВ «Воздвиженка Артс Хауз» – «Live at 32: Ukrainian Jazz Archive»
- ФОП Січевський Сергій Валерійович – «Меч Єдності»
- ФОП Томільченко Едуард Едуардович – «Пацики з Франека. Стрілецький заповіт»
- ФОП Бірченко Михайло Олександрович – «Us, ourselves, questions»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова»
- ГО «Одеса арт форум» – «Хвиля»
- ФОП Пірієв Валерій Фарманович – «Юрій Шевченко. Post Silentium»
- ФОП Гладецький Максим Серафимович – симфонічна поема «Ромео і Джульєтта»
- ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Український Харків. Повернення музичної спадщини»
- ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Summa TempOROlogica»
- ДП «Національний палац мистецтв «Україна» – «Національна легенда Ігор Поклад»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Побутовий реп»
- ГО «Контрабас промо» – «Звучання двадцятих»
- КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця» Черкаської обласної ради – «Лінії часу. Кошиць. Місія України»
- Міжнародна ГО «Асоціація «Нова музика» – диджиталізація спадщини Кармелли Цепколенко
- ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Про кохання»
- ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Заміновано»
- ФОП Левченко Валентина Сергіївна – «Ми тут. Голоси спільнот України»
- ТОВ «Телеодин» – «Своє. Дітям»
- ФОП Білик Маргарита-Юлія Василівна – «Жінка. Jazz. Монологи»
- ФОП Йосифович Юрій Романович – «Втриматись»
- ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – альбом гурту «Фіолет»
- ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Атоми»
- ГО «Патріоти рідного краю – Україна» – «Тут на ранок пахне кавою»
- Національний академічний оркестр народних інструментів України – «NAONI: The Light of Music»
- ФОП Івоніна Вероніка Вікторівна – «Харків лунає. Звуковий ландшафт міста»
- ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Open world»
- ФОП Журавчак Олександр Петрович – «Музика мого народу. Школа майстрів»
- ТОВ «ГНС компані» – «Мрійрування» та «Хроніки нового середньовіччя»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «ФОП»
- ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Terra Clastri»
- ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Бібліотека»
- ФОП Сирбу Олена Олександрівна – «Трансгресія: практики паяння»
- Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди – «Бандура як доля»
- ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Мамай. Акустика»
- ФОП Карась Олена Ігорівна – «Metanoia»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова. Концертний фільм»
- КЗ «Ужгородська музична школа №1» Ужгородської міської ради – «Organ Academy Ukraine»
- ФОП Туз Анна Сергіївна – «Давня казка – нове звучання української ідентичності»
- ТОВ «ГНС компані» – «Nicholas Mats»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «1991»
- Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – концепт-альбом мюзиклу «Казка Пралісу»
- КЗ Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» – хорове шоу «Ятранські ігри»
- ТОВ «Енко ЛТД» – «Carpetman Orchestra Performance»
- КЗ Львівської обласної ради «Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського» – «Львівська композиторська школа: струни долі в серці України»
- ФОП Боровок Тарас Іванович – «Любов і дримба»
- Вінницька обласна філармонія ім. М. Д. Леонтовича – «Україна почута світом. Шляхами капели Кошиця»
- ФОП Делі Катерина Олександрівна – «Русалка 2000»
- ФОП Шандра Олександра Віталіївна – «Інтермецо»
- ФОП Кучерявий Микола Леонідович – «Посічена фортеця»
- ФОП Федоров Євген В'ячеславович – «IN REC»
- ТОВ «Клекіт рекордс» – «Україна звучить: сучасна музика нового покоління»
- ГО «Сам піпл» – «Some People Session»
- ФОП Окс Віталій Ігорович – «ЧБ (Чорнобіле)»
- БО «Мистецькі барви» – «Не ждали» тур «Надія живе поміж нами»
- ФОП Петрухін Ярослав Ігорович – «Інший»
- ФОП Гарбаренко Євген Степанович – «Hits Factory»
- ФОП Лобода Юлія Миколаївна – «Серце і розум»
- ГО «Фонд мистецтв «Амадеус» – «Борткевич-150. Українська симфонічна антологія»
- ТОВ «Дихай продакшн» – «Наступна станція…»
- КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця» Черкаської обласної ради – «Закодована Черкащина: Сковорода. Шевченко. Симоненко»
- ГО «Ігнеа Корда» – «Velarium. Діалог крізь звуки та століття»
- ФОП Гутевич Антоніна Юріївна – «Голгофа»
- ФОП Осичнюк Володимир Іванович – «Най-най засинай»
Перформативне мистецтво
Наказ №1018 підписано на підставі протоколу від 16 серпня №3. Профінансують 133 проєкти:
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Квітка»
- ГО «Всеукраїнська асоціація «Платформа сучасного танцю» – «Трієнале українського сучасного танцю ім. Марини Лимар»
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Перехресні стежки»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Karinska»
- Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Білка, яка прожила 100 років»
- Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Аліса»
- ГО «Театр «Нафта» – «Мандрівка Terra Re-Cognita»
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Gogolfest Pokrova: TimeCode»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Хартія»
- ГО «Ігнеа Корда» – «Віртуальна містерія прадавньої Софії»
- ФОП Яцентюк Олександр Олександрович – «Дім»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Коротка проза – довга дія, або театр ідентичності»
- ГО «Експеримент» – «Палімпсест»
- ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Золота колиска. Перша сучасна кримськотатарська опера»
- Український малий драматичний театр – «Казки по телефону»
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Гогольфест_Бо є сенс»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Алкід»
- ПП «Центр сучасного мистецтва «Дах» – «Метрополіс»
- Громадське об'єднання «Вірменська – тридцять п'ять» – «Марія»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Мазох та його історії»
- ГО «Культурне об'єднання «Хронотоп ЮЕЙ» – «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Волновахи»
- ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/ЮЕЙ» – «Соломія. Паралельні голоси»
- ГО «Центр дослідження усної історії та культури» – «Witness»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Енеїда. Театр Ветеранів»
- БО «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс Трансформація Платформа» – «Дозвольте догодити»
- КЗ «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара» Запорізької обласної ради – «Птах на горищі»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Ельфа Лелія»
- Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Театр в кадрі»
- КЗ «Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка» Харківської обласної ради – «Травневі крила»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Перехресні стежки»
- ГО «KI Платформа» – «KI Fest 2027»
- ГО «Інститут балету України» – «Щедрик. Одна пісня. Мільйон життів»
- КП «Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О. П. Довженка» – «Фарбований Лис: Міжпланетний забіг»
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Держава»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «11:11»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Блакитна троянда»
- Київський національний академічний театр оперети – «Мина Мазайло»
- Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2027»
- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мина 2.0»
- ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» – «Таємниця княжих знаків»
- Національний цирк України – цирковий атракціон «Мотанка»
- ГО «Опера Аперта» – «Трилогія Opera Aperta»
- ГО «Центр «Текст» – «Курбас – культура як опір»
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Уроки спротиву»
- Київський національний академічний театр оперети – «Березовський»
- ГО «Спонтанне танцювальне об'єднання «Де-Центр» – «Memory room»
- Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – «Княгиня Ольга»
- ФОП Думанський Ігор Ярославович – «Галичанка»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Жир. Театр Ветеранів»
- ТОВ «Фестивальний центр» – «Солом'яний бичок та рок-група «Ко-За-Чок»
- Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – «Лісова пісня»
- ГО «Театр Ветеранів» – «OMG»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова»
- Львівська міська молодіжна ГО «Мистецька майстерня «Драбина» – «Волинь Volume»
- Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша – «Наївна опера»
- КЗ «Рівненський академічний обласний театр ляльок» Рівненської обласної ради – «Update:1514»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Слідопитенята»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Бабуся вмирати не любила»
- КЗ «Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр» Рівненської обласної ради – «Мами. P.S.»
- ФОП Пустовіт Дарина Валентинівна – «Незавершена репетиція»
- КЗ «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр опери та балету» – «Ярослав Мудрий»
- ФОП Лазарева Тетяна Валентинівна – «Зачарований ліс»
- Комунальна організація «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» – «Не мовчи»
- Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Сімейна анатомія»
- Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради – «Боян. Відлуння століть»
- БО «Благодійний фонд «Навколо ЮЕЙ» – «Казки, що зцілюють»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Театр Ветеранів. Фестиваль перших п'єс у Львові»
- ГО «Покоління У» – «Серце старого дуба»
- КЗ «Львівський академічний театр ляльок» – «Видатні митці у пошуках сили та ідентичності – мовою театру ляльок»
- ФОП Ніколенко Катерина Ігорівна – «Долорес»
- З «Закарпатський академічний обласний театр ляльок» Закарпатської обласної ради – «Тайстра легенд Закарпаття»
- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «16+»
- Заклад культури «Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» – «Інтернат»
- ФОП Криворучко Олексій Олегович – «Зайчик Тихе Вушко»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Брідські явища»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «За парканом»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Спитайте Мієчку»
- КП «Телерадіокомпанія «Перший Західний» – «Телевистави Театру імені Марії Заньковецької»
- ГО «ІмпрезаТерра» – дитяча опера «Принцеса-піратка»
- КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради – «Максим Оса»
- Волинський академічний обласний театр ляльок – «Місто ляльок»
- Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної – «Малевич. Супрематичний рух»
- КУ «Одеський академічний театр юного глядача» – фестиваль «Безпечний простір»
- ФОП Ажнов Віталій Сергійович – «Голосом: 12 зустрічей із українською поезією»
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Вишиваний король України»
- КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Malevich»
- КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Вій»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Вертеп. РеінкарНація»
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Frankivsk International Art Festival Viaduk 2027
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Пригоди у Лялькованії»
- КП «Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги» Житомирської обласної ради – «Корольов (О2) UA. Формула незламності»
- ФОП Юраш Маргарита Ігорівна – «Білим по білому»
- КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Наталка Полтавка»
- ГО «Центр «Текст» – «Хореографічний фестиваль М3»
- ГО «238» – «Помаранчева кудлата хмара»
- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Ніч перед Різдвом»
- БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «Країни в Україну» – «Різні перемоги»
- Київський національний академічний Молодий театр – «Безталанна»
- ТОВ «Театр тіней Делайт» – «Ніч загадкових тіней»
- КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «Фестиваль сучасного танцю у Дніпрі»
- Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького – «Стихія музики»
- ГО «Фонд «Молодість» – «Молодість. Місто як сцена»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Шлях дракона»
- ФОП Кривець Лілія Сергіївна – культурно-терапевтична програма «Простір»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки – «Лялькова країна дитинства»
- ГО «Центр «Текст» – «Ластівка з Кривих Ровень»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Король Данило»
- Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Все втрачено, крім щастя»
- ГО «ТЗ» – «Мрійники»
- ФОП Кравчук Дар'я Дмитрівна – «Парость»
- ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український стиль. Сцена»
- ГО «Неурядова організація «Сучасний Формат» – «Метафора Fest»
- ФОП Санін Дмитро Петрович – «Ukrainian Stage Showcase.5»
- КП «Дніпровський національний академічний театр опери та балету» Дніпропетровської обласної ради – «За двома зайцями»
- ГО «Експеримент» – «Оскар і Рожева Пані»
- ГО «Світогляд» – «Рано сонце сходить»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Вампірський бал на Перкалабі»
- ФОП Калиновська Ольга Сергіївна – «Перформативна програма thesteinstudio»
- Вінницький академічний обласний театр ляльок – «Мавка Вербинка»
- Обласне КП «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» – «Тіні Батурина»
- Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької «Zhovkva Opera Fest 2027»
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Hymerafest»
- ГО «Експеримент» – «Неможлива вистава про жінку»
- ГО «Фундація – Львівська симфонія» – «Абу-Касимові капці»
- Полтавський академічний обласний театр ляльок – «Вартові»
- ФОП Жембровська Вікторія Володимирівна – фестиваль «Химера фест»
- ФОП Осичнюк Дмитро Володимирович – серія кліпів-мюзиклів «Вустами-Вуслами»
- КЗ «Харківський ліцей №62 Харківської міської ради» – «Театр 33: безпечний простір творчості та стійкості»
- КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» – «Без бар'єрів до мистецтва»
- КЗ «Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка» Харківської обласної ради – «Депеш Мод»
- ФОП Довбиш Наталя Олександрівна – фестиваль «Маланка» від етногурту «Легіт»
- ОВ «Велес Ентертеймент» – «За Байраком Байрак»
- ГО «Експеримент» – «Два голоси»
Неігрові (документальні) фільми та серіали
Наказ №1014 підписано на підставі протоколів конкурсних комісій №1 і №2 від 15 серпня. У категорії 70 переможців:
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Серця з вугілля»
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Коли сіль зустрічає рану»
- ФОП Парфан Надія – «Вечірня школа»
- ТОВ «АСАПпродакшн» – «Дуже далеко від фронту»
- ФОП Хіміч Андрій Вікторович – «Дикі гуси»
- ТОВ «Вайя продакшн» – «Близькі далекі голоси»
- ТОВ «Бурлака Філмс» – «Круглі окуляри»
- ТОВ «Кшталт Продакшнс» – «На одну війну старше»
- ФОП Штика Елла Іллівна – «Хранителі міста»
- ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – «Кібер-сеньйори»
- ТОВ «Пронто Фільм» – «Ігор Малахов. Своя доля»
- ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» – «Час збирати каміння. Українці у Другій світовій»
- ФОП Сінькевич Юлія Львівна – «Це не повна картина»
- ФОП Єршова Олена – «Втеча»
- ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна – «Жінка з кіноапаратом. Дивовижна пригода»
- ТОВ «Кшталт Продакшнс» – «Антракти»
- ФОП Кравцова Оксана Ігорівна – «Архітектура пам'яті. АРВМ»
- ТОВ «Віжн 4» – «Бокораші. Експедиція проти течії»
- ТОВ «Віжн 3» – «Гонгадзе»
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Славік на шляху у вічність»
- ТОВ «Група Кінотрон» – «Яр та вежа»
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «ДНК нації»
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Я, Максим Кривцов»
- ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» – «Київський альбом»
- ТОВ «Ейдос.Продакшенс» – «Поромник»
- ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – «Лісова поляна»
- ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» – «Сни Якудзи»
- ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Супер Х'юманс»
- ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – «Колеса»
- ТОВ «Пірат» – «Стань самим собою»
- ТОВ «Мун Мен» – «Цей будинок не постраждав»
- ФОП Розенблат Євгеній Петрович – «Дракони / Dragons»
- ФОП Сушко Віталій Олегович – «На тому березі дитинства»
- ТОВ Студія «Червоний собака» – документальний фільм «Майже я»
- ФОП Мізіна Катерина Олександрівна – «Танцюй зі мною / Fire Dance With Me»
- ФОП Корнієнко Андрій Вікторович – «Я – Симоненко!»
- ТОВ «Калина Фільм» – «140 діб у небі»
- ТОВ «Табор» – «Особа, зникла безвісти»
- ФОП Тітаренко Є. Л. – «Смак фантомного болю»
- ТОВ «Маланка Студіоз» – «Жити!»
- ГО «Об'єднання креативних особистостей «ОКО» – «Полуниця»
- ТОВ «Вертігоефікс» – «Технологія миру»
- ТОВ «ЕФ Філмз» – «Хочу жити»
- ТОВ «Віжн Продакшн» – «Голодомор. Негативи злочину»
- ФОП Чеппель Володимир Володимирович – «Спільне світло»
- ТОВ «Бурлака Філмс» – «Доки камінь не тоне»
- ФОП Гром Олена Миколаївна – «Коло»
- ТОВ «Брейв ЮЕЙ Пікчерз» – «Постріл за обрій»
- ТОВ «Ілюмінатор» – «Пережити смерть»
- ТОВ «Атасов Фільм Тревел» – «Гнатівка. Міст життя»
- ФОП Дудченко Анастасія Олександрівна – «Добрий-Вечір»
- ТОВ «Добранічфільм» – «Здатні на більше»
- ТОВ «В'ю Лаб» – «Молодший тил»
- ФОП Бурба Артем Миколайович – «Нежиття»
- ТОВ «Ноу Старз» – «Оборона Києва. Мощун»
- ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – «Справжній степ»
- ТОВ «Міжнародний продюсерський центр «Фор-Пост» – «Курс на загрозу»
- ФОП Сидько В. В. – «Дельта між нами та Перемогою»
- ГО «Об'єднання креативних особистостей «ОКО» – «Міст Повернення»
- ФОП Проворченко Юлія Миколаївна – «Парадокс свободи»
- ФОП Нечмоня Кирило Ігорович – «Україна або смерть. Пам'яті Верхогляда та Кизила»
- ТОВ «Надравіжн» – «Формула броні. Inguar»
- ТОВ «Кентуріон» – «Піднесені майстри»
- ФОП Крижна В. А. – «Фенікс»
- ФОП Філіппова Софія – «Дитинство в тенетах»
- ТОВ «Анімаційна студія «УМ-ГРУП» – «Тьотя Суп»
- ТОВ «Хіроус Крієйтів Студіо» – «Кіберфронт»
- МКП «Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» – «Культура жити. Зворотний бік міста»
- ФОП Івашина Денис Сергійович – «Слово, яке не вмирає»
- ФОП Литвиненко Андрій Володимирович – «Її три дієслова»
Фільми для дитячої аудиторії та анімація
Наказ №1013 підписано на підставі протоколу від 15 серпня №5. Підтримку отримають 30 проєктів:
- ФОП Гагуріна Тетяна Євгенівна – «Санні і Скай»
- ФОП Бескровна Ганна Юріївна – «Веселі пісні»
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Кіборчук»
- ТОВ «Плюс ТБ» – «Байки Сковороди. Перший сезон»
- ТОВ «Прокіно» – «Чому Боря не знав горя?»
- ТОВ «Мун Мен» – «Катерина»
- ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Місто, яке мовчить»
- ТОВ «Карандаш Анімейшн Студіо» – «Жу та уявний сад»
- ТОВ «Булава Продакшн» – «На Різдво обіцяють сніг»
- ФОП Шатківська Анна Сергіївна – «Селф Едюкейшн»
- ТОВ «Патрон не спить» – «Пес Патрон. Секретний клуб»
- ФОП Кащеєва Ніна Геннадіївна – «Кроти-Коротуни»
- ТОВ «Яркі світ» – «Джем для малих чудовиськ»
- ТОВ «Мун Мен» – «Червона зона»
- ТОВ «Директорія кіно» – «Ловець образів»
- ФОП Бакум Володимир Вікторович – «Код солі»
- ТОВ «Нецетакінше» – «На краю Світів»
- ТОВ «Джой Філмз» – «АнімОнстри»
- ТОВ «Елерон Пікчерс» – «Вареники з вишнями»
- ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Градівниця»
- ТОВ «Карандаш діджітал» – «Периметр»
- ТОВ «Гуд Муд продакшн» – «Товариство ІПСОшників»
- ТОВ «Грін Пінгвін Медіа» – «Вакцина правди»
- ТОВ «Альбатрос Коммунікос Україна» – «Кібербабуся»
- ТОВ «Продакшн №1» – «Ромашка-Скаут»
- ТОВ «Сід Філмз» – «Зростання»
- ТОВ «Плюс ТБ» – «Байки Сковороди. Другий сезон»
- ТОВ «АТ Філмз» – «Українські страшні казки»
- ТОВ Студія «Червоний собака» – «Транзит»
- ТОВ «Маркус Фільм» – «Останній козак»
Ігрові фільми та серіали
Наказ №1012 підписано на підставі протоколів №1 і №2 від 15 серпня. У списку 91 проєкт:
- ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Воїн»
- ТОВ «Балконі 48» – «Не просто бути»
- ТОВ «Мамас Продакшн» – «Як Петро Хрущ мемом став»
- ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – «Дракони»
- ТОВ «Табор» – «Вакуум»
- ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – «Молочайник»
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Стан»
- ТОВ «2Брейв Продакшнс» – «Магічна гора»
- ТОВ «Арсенал Філмз» – «Щасливі дні»
- ФОП Сушко Віталій Олегович – «Радониця»
- ПрАТ «Одеська кіностудія» – «Українська класика. Нове звучання»
- ТОВ «Ай К'ю» – «Подорож Майка Йогансена, його друзів, ворогів і прекрасної Альчести Слобожанською Швейцарією»
- ТОВ «Арсенал Філмз» – «Нова історія»
- ТОВ «Форфілмз» – «Трагедія»
- ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – «Я спіймала рибу живою»
- ФОП Феленко Марія Василівна – «Плоужак»
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Перепис населення»
- ТОВ «АТ Філмз» – «Кай»
- ТОВ «Альба-фільм» – «Новина»ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – «Всьо чотко!»
- ТОВ «Дискурс Студіо» – «Я покажу тобі Ріо»
- ТОВ «Тоу» – «Нижній горизонт»
- ТОВ «А17 Продакшн» – «Неом Альбертич»
- ТОВ «Ай К'ю» – «Людина-гумка»
- ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» – «Одеський виноград»
- ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – «Лоно»
- ТОВ «Директорія кіно» – «Дитина війни»
- ТОВ «Телепростір Студіо» – «45:42»
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – «Іменем України»
- ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшенс» – «Золотий лев на Івана Купала»
- ТОВ «Основа Фільм Продакшн» – «Вірський»
- ТОВ «Мун Мен» – «Антонівка»
- ТОВ «Евос Фільм» – «Відбій повітряної тривоги»
- ТОВ «Табор» – «Земля пласка – я облітав навколо і бачив»
- ТОВ «Альба-фільм» – «Казковий вікенд»
- ТОВ «Прокіно» – «Мій найбільший прой*б (М.Н.П.)»
- ТОВ «Фільм Ю Ей» – «Бурштинові діти»
- ТОВ «Перспективні прибуткові проекти» – «Крилаті леви»
- ТОВ «Онсет Філмс» – «Повернення. Частина 2»
- ТОВ «Віжн Продакшн» – «Плацебо»
- ТОВ «Віжн 1+1» – «Покотило»
- ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – «Мова риб»
- ТОВ «Ілюмінатор» – «Не кінець світу»
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – «Тиша»
- ТОВ «Форфілмз» – «Душі»
- ТОВ «Іонікс Філмз» – «Промінь»
- ФОП Сушко Віталій Олегович – «Мені мама читала…»
- ТОВ «Фреш Продакшн ЮА» – «Покрова»
- ФОП Вітранюк Олександр Іванович – «Гірчичний соус»
- ТОВ «Евос Фільм» – «В усьому винен Содерберг»
- ТОВ «Меллівора Продакшн» – «Дядьки, залізні монстри та французький суп»
- ТОВ «Ноу Старз» – «Неповний привід»
- ФОП Сушко Віталій Олегович – «Загублена нота»
- ФОП Калатай Віктор Андрійович – «Не як я»
- ТОВ «Фреш Продакшн ЮА» – «Між слів»
- ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – «Шукаю актора на роль свого брата»
- ТОВ «Мо Філмз» – «Прапор»
- ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» – «Листи чужостранки»
- ТОВ «Віател» – «Таймз Нью Роман»
- ТОВ «Вайт Філмс» – «З днем Віолетти»
- ТОВ «Істмен Філмс» – «Я люблю вас, Чернівці»
- ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – «Мигдалеве дерево (Badem Terek)»
- ТОВ «Заруба» – «Absolutio»
- ФОП Гармаш Єгор Олександрович – «Живе і мертве»
- ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – «Венера Київська»
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Цей день настав»
- ТОВ «Лорел Діджитал Медіа» – «За двома зайцями. 90-ті»
- ТОВ «ЕФ Філмз» – «Фехтувальниця. Головний поєдинок»
- ТОВ «Форфілмз» – «40 разів»
- ТОВ «В. І. П. Тернопіль» – «Вертеп в хату»
- ТОВ «Кобза» – «Алла Горська»
- ТОВ «Мамас Продакшн» – «Війна суконь»
- ТОВ «Форфілмз» – «Дівчина, що кричить»
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – «Золоті лосини»
- ТОВ «Сарке Студіо» – «Три сестри і мій робот»
- ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – «Рагнабор»
- ТОВ «Джей Ес Філмс» – «Парфеногенез»
- ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – «Люди з моєї голови»
- ТОВ «Сарке Студіо» – «Сільвер блюз»
- ТОВ «Торнадо Фільм» – «Тіні без сонця»
- ТОВ «Комаровський Філмз» – «Перший раз»
- ТОВ «Біербі Продакшн» – «Один день»
- ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – «Таксі для душі»
- ТОВ «Альба-фільм» – «19»
- ФОП Пятигіна Н. В. – «Бийся, серце, бийся! (2 сезон)»
- ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» – «Зниклі»
- ТОВ «Сфільм» – «Школа Дарвіна»
- ТОВ «Сфільм» – «Суто робочі стосунки»
- ТОВ «Заруба» – «Останній панчлайн»
- ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – «Бігуни»
- ТОВ «Альба-фільм» – «Ціна рівноваги»
Це на один проєкт менше, ніж у списку рекомендованих 17 серпня: тоді значився фільм «Жовто-блакитне» від ТОВ «Істмен Філмс», але в затвердженому наказі його немає. Міністерство причин не пояснює. Решта п'яти категорій за кількістю повністю збігаються із серпневими рекомендаціями; окремі проєкти в документальному кіно у фінальних додатках записані на продюсерську компанію там, де в рекомендаціях фігурував автор-фізособа.
Нагадаємо, повний перелік проєктів, рекомендованих до фінансування за підсумками фінального пітчингу «Тисячовесни» в Івано-Франківську, «Главком» публікував 17 серпня.
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