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Картини художниці з Маріуполя про Донеччину стануть основою для поштових марок

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Картини художниці з Маріуполя про Донеччину стануть основою для поштових марок
Картини художниці з Маріуполя можуть з’явитися на марках
фото:Донецька обласна військова адміністрація

Художниця Оксана Гнатишин через свої роботи показала різні сторони Донеччини – від природних ландшафтів і культурної спадщини до промислових символів регіону

Шість картин художниці Оксани Гнатишин, присвячених знаковим місцям і символам Донеччини, планують використати для створення серії поштових марок. На полотнах зображені Маріуполь, Азовське море, Святогір’я, соляні промисли, терикони та інші образи регіону. Про мистецький проєкт повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, передає «Главком».

За словами Оксани Гнатишин, серія покликана зберегти зв’язок із рідним краєм для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Художниця прагне зберегти пам’ять про Донеччину, частина якої нині перебуває під окупацією та продовжує потерпати від російської агресії.

Картини Оксани Гнатишин присвячені природі та історії Донеччини
Картини Оксани Гнатишин присвячені природі та історії Донеччини
Донецька обласна військова адміністрація

Перетворення картин на поштові марки має додатковий символічний сенс. Поштові марки із цими зображеннями можуть стати своєрідними візитівками Донеччини. Вони подорожуватимуть разом із листами та посилками Україною і за кордон, поширюючи образ регіону далеко за межі фронтових зведень. На них буде представлена Донеччина не лише як територія, що потерпає від війни, а як край із багатою історією, культурою, природою та власними символами. 

Якою художниця побачила Донеччину

Шість полотен розповідають про різні сторони життя та історії регіону.

Художниця показала у своїх роботах знакові образи рідного краю
Художниця показала у своїх роботах знакові образи рідного краю
Донецька обласна військова адміністрація

«Море свободи» відтворює Азовське море та Маріуполь. У «Голосі віків» художниця звернулася до кам’яних баб – давніх пам’яток, які є частиною історичної спадщини Донеччини.

Соляні промисли представлені у «Білому золоті Донеччини», а природні та історичні особливості Святогір’я – у «Скарбі культурної спадщини».

Шість полотен Оксани Гнатишин об’єднали символи Донеччини
Шість полотен Оксани Гнатишин об’єднали символи Донеччини
Донецька обласна військова адміністрація

Промисловий образ краю показано у «Землі праці та сили» з териконами та шахтними копрами. Серію завершує «Степова воля», де зображений козак на коні посеред степу.

Серія картин розповідає про культурну та природну спадщину регіону
Серія картин розповідає про культурну та природну спадщину регіону
Донецька обласна військова адміністрація

У такий спосіб авторка поєднала в серії природні ландшафти, історію, промисловість і культурні традиції Донеччини.

Серію хочуть розширити

Оксана Гнатишин керує Маріупольською художньою школою імені Архипа Куїнджі. Після початку повномасштабного вторгнення заклад продовжив діяльність у Львові.

У роботах художниця відтворила різні образи Донеччини
У роботах художниця відтворила різні образи Донеччини
Донецька обласна військова адміністрація

Перші шість робіт планують презентувати до Дня Незалежності України, а згодом їхні зображення можуть з’явитися на поштових марках у межах проєкту Донецького обласного художнього музею. Водночас серію планують розширювати. Серед можливих майбутніх сюжетів – Артемівське шампанське, вітряки та інші впізнавані місця Донеччини.

Серія полотен художниці, присвячена Донеччині
Серія полотен художниці, присвячена Донеччині
Донецька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про резонансну історію довкола прав на зображення картин відомого українського художника Івана Марчука. Новий поворот у справі з’явився після оприлюднення висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно з яким підписи під спірним договором могли бути підроблені.

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Теги: Донеччина Азовське море культура картина

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