Видатна науковиця Елла Лібанова святкує ювілей: цікаві факти з біографії

Наукові роботи Елли Лібанової присвячені проблемам бідності, ринку праці та демографічним викликам

Сьогодні, 12 лютого, 75-літній ювілей відзначає видатна українська вчена у сфері соціоекономіки та демографії, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи НАН України Елла Лібанова.

Елла Марленівна Лібанова народилася 12 лютого 1950 року в Києві. Вона належить до п’ятого покоління київської інтелігенції: її батько був юристом, а мати – лікаркою.

Елла Лібанова фото з відкритих джерел

Лібанова закінчила Київський інститут народного господарства імені Д. С. Коротченка, де згодом працювала інженеркою та молодшою науковою співробітницею. У 1977 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Статистико-економічний аналіз ефективності виробництва» за спеціальністю «Статистика».

З 1978 по 2003 рік працювала в Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України, а з 1991 року очолювала відділ. З 2003 року стала заступницею директора, а з 2007 року – директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

У 2009 році Еллу Лібанову було обрано академіком НАН України, а також академіком-секретарем Відділення економіки НАН України. Вона є докторкою економічних наук (1993), професоркою (2000) та заслуженою економісткою України (2002).

Її наукові роботи присвячені проблемам бідності, ринку праці та демографічним викликам. Дослідження Лібанової публікувалися не лише в Україні, а й під егідою Міжнародної організації праці та Міжнародної організації з міграції.

Елла Лібанова фото з відкритих джерел

За внесок у науку й економіку Елла Лібанова була тричі нагороджена орденом княгині Ольги (2009, 2013, 2021).

З ім’ям Елли Лібанової пов’язано становлення в Україні важливого наукового напрямку – дослідження людського розвитку, насамперед, соціально-демографічних його аспектів. Зокрема, вона є незмінним співавтором доповідей про людський розвиток в Україні, які готуються під егідою ООН.

Лібанова очолювала офіційні делегації України на сесіях Комісії ООН з соціального розвитку, брала участь у низці конференцій і семінарів як експерт ООН з проблем людського розвитку, була координатором ЮНІСЕФ з питань соціальної політики країн з перехідною економікою.

Вона є авторкою понад 200 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних виданнях, входить до складу редакційних колегій авторитетних наукових часописів.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» Елла Лібанова розповіла, що ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде, хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці.

Також Лібанова пояснила, що до війни в Україні процвітав ейджизм. Раніше в оголошеннях писали, що вакансія призначена для тих, кому менше 45 років і навіть менше 35, але тепер ситуація змінилася. Роботодавці наразі шукають найбільше пенсіонерів. Бо в цьому випадку немає ризику мобілізації працівника.