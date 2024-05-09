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До Європейської кіноакадемії увійшли 24 українці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
До Європейської кіноакадемії увійшли 24 українці
Ірма Вітовська стала членом Європейської кіноакадемії
фото: Ірма Вітовська-Ванца/Facebook

Загалом до Європейської кіноакадемії цього року приєдналися кінодіячі з 44 країн

Цього року членами Європейської кіноакадемії стала рекордна кількість осіб – 709. Зокрема, членами інституції стали 24 українці, серед яких акторка Ірма Вітовська-Ванца. Про це кіноакадемія повідомила 9 травня, у День Європи, на своєму сайті. 

Новими членами Європейської академії стали:

  • акторка Ірма Вітовська-Ванца,
  • журналістка і кінокритикиня Дар’я Бадьйор,
  • композитор Антон Байбаков,
  • режисери Руслан Батицький та Філіп Сотниченко,
  • режисерки Аліна Горлова і Тоня Ноябрьова,
  • програмер Денис Буданов,
  • продюсери та продюсерки Поліна Герман, Валерій Калмиков, Яна Калмикова, Анна Капустіна, Каріна Костина, Олександра Кравченко, Галина Криворчук, Олена Моренцова-Шулик і Віктор Шевченко,
  • режисер монтажу Микола Базаркін, сценаристи Анастасія Лодкіна та Сергій Касторних,
  • кінооператори Сергій Стеценко, Андрій Котляр і Володимир Усик,
  • кастинг-директорка Ольга Любарова.

Більшість нових членів походять з Німеччини (114), Італії (58), Греції (50), Великої Британії (50), Швейцарії (37), Франції (36) і Польщі (36), але також чимало членів – з Іспанії (26), Чехії (26), Румунії (23), Туреччини (20). 23% із загальної кількості нових членів і членкинь – це люди віком до 36 років. Загалом до Європейської кіноакадемії цього року приєдналися кінодіячі з 44 країн. Зараз Європейська кіноакадемія налічує понад 5000 членів у 52 країнах.

Зазначимо, Європейську кіноакадемію в 1988 році заснували в Берліні відомі європейські режисери. Спочатку інституція була закритою та налічувала не більше 99 членів, однак з 1990-х кількість її членів щороку зростає.

Вступити до кіноакадемії може особа, яка працювала принаймні над трьома стрічками, має успішний фестивальний досвід та рекомендації від двох членів академії. 

Нагадаємо, кінокомпанія Warner Bros. заробила понад $1 млрд у міжнародному прокаті за рекордні 15 тижнів (попередній рекорд становив 17 тижнів).

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Теги: кіно Європа

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