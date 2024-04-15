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ЄС втрачає по 33 млн євро на годину через відсутність податку для багатіїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС втрачає по 33 млн євро на годину через відсутність податку для багатіїв
Європейський податок на надмірне багатство може принести до скарбниці ЄС велику суму додаткових коштів
фото: Le Monde

EUobserver: Найбагатший 1% людей у Європі володіє майже половиною всіх фінансових статків на континенті

Уряди ЄС втрачають приголомшливі €286,5 млрд щорічного доходу, що еквівалентно €33 млн євро на годину, через їх неспроможність обкласти справедливим податком найбагатших європейців. Відповідно до аналізу Oxfam, ця сума еквівалентна ВВП Фінляндії. Вона вказує на те, що європейський податок на багатство в розмірі до 5% мав би підвищуватись щороку, але цього не роблять. Про це пише EUobserver.

Найбагатший 1% людей у Європі володіє майже половиною всіх фінансових статків на континенті, включаючи банківські депозити, акції, облігації та позики. З 2020 року мільярдери ЄС збільшили свої накопичені статки на третину, досягнувши торік €1,9 трлн. Водночас 99% населення ЄС стали біднішими. 

«Цей розрив між супербагатими та звичайними людьми Європи збільшується з кожним роком, бо уряди ЄС не спроможні справедливо оподатковувати надзвичайне багатство. У Франції людина з середнім достатком сплачує приблизно 50 відсотків свого економічного доходу у вигляді податків (усі податки разом узяті), тоді як багата людина платить лише 2%. В Італії більшість громадян сплачує від 40 до 50% своїх доходів у вигляді податків, мільярдери сплачують лише близько 20%», – зазначає видання.  

«Уряди більше не можуть виправдовувати свій «брак коштів» за неспроможність подолати кліматичну кризу та подолати бідність. Гроші, які їм потрібні, знаходяться в кишенях багатіїв», – сказала К’яра Путатуро, податковий експерт Oxfam в ЄС.

Прогресивний податок на багатство від 2 до 5% для мультимільйонерів і мільярдерів ЄС міг би отримати €286,5 млрд щорічно. Цими грошима можна оплатити:

  • Майже 40% фонду ЄС для відновлення після пандемії;
  • Утричі більше, ніж 7-річний бюджет допомоги ЄС;
  • Більше половини найвищої оцінки світових річних витрат на адаптацію та пом’якшення кліматичних криз у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Найбагатші в Європі є також найбільшими забруднювачами Європи. Людина з найбагатшого 1% викидає в середньому в 14 разів більше вуглецю (CO2), ніж людина з нижніх 50%. Європейський податок на багатство також міг би вирішити проблему надмірних викидів надбагатих верств населення, спрямувавши ці багатства на фінансування державних послуг і досягнення кліматичних цілей. Як підсумовує EUobserver, згідно із опитуванням, майже 7 із 10 європейців погоджуються оподатковувати багатих, щоб підтримати бідних.

Раніше стало відомо, що суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку. Відповідний документ опубліковано на сайті суду.

До слова, російський мільярдер Роман Абрамович повторно оскаржуватиме санкції Євросоюзу, введені проти нього після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Абрамович заперечує зв'язок із російським диктатором Володимиром Путіним та звернувся до суду ЄС, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій не розглянули його скарги належним чином.

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Теги: податки Європа олігархи санкції бюджет гроші фінансування населення бізнесмен

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