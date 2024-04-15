ЄС втрачає по 33 млн євро на годину через відсутність податку для багатіїв

EUobserver: Найбагатший 1% людей у Європі володіє майже половиною всіх фінансових статків на континенті

Уряди ЄС втрачають приголомшливі €286,5 млрд щорічного доходу, що еквівалентно €33 млн євро на годину, через їх неспроможність обкласти справедливим податком найбагатших європейців. Відповідно до аналізу Oxfam, ця сума еквівалентна ВВП Фінляндії. Вона вказує на те, що європейський податок на багатство в розмірі до 5% мав би підвищуватись щороку, але цього не роблять. Про це пише EUobserver.

Найбагатший 1% людей у Європі володіє майже половиною всіх фінансових статків на континенті, включаючи банківські депозити, акції, облігації та позики. З 2020 року мільярдери ЄС збільшили свої накопичені статки на третину, досягнувши торік €1,9 трлн. Водночас 99% населення ЄС стали біднішими.

«Цей розрив між супербагатими та звичайними людьми Європи збільшується з кожним роком, бо уряди ЄС не спроможні справедливо оподатковувати надзвичайне багатство. У Франції людина з середнім достатком сплачує приблизно 50 відсотків свого економічного доходу у вигляді податків (усі податки разом узяті), тоді як багата людина платить лише 2%. В Італії більшість громадян сплачує від 40 до 50% своїх доходів у вигляді податків, мільярдери сплачують лише близько 20%», – зазначає видання.

«Уряди більше не можуть виправдовувати свій «брак коштів» за неспроможність подолати кліматичну кризу та подолати бідність. Гроші, які їм потрібні, знаходяться в кишенях багатіїв», – сказала К’яра Путатуро, податковий експерт Oxfam в ЄС.

Прогресивний податок на багатство від 2 до 5% для мультимільйонерів і мільярдерів ЄС міг би отримати €286,5 млрд щорічно. Цими грошима можна оплатити:

Майже 40% фонду ЄС для відновлення після пандемії;

Утричі більше, ніж 7-річний бюджет допомоги ЄС;

Більше половини найвищої оцінки світових річних витрат на адаптацію та пом’якшення кліматичних криз у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Найбагатші в Європі є також найбільшими забруднювачами Європи. Людина з найбагатшого 1% викидає в середньому в 14 разів більше вуглецю (CO2), ніж людина з нижніх 50%. Європейський податок на багатство також міг би вирішити проблему надмірних викидів надбагатих верств населення, спрямувавши ці багатства на фінансування державних послуг і досягнення кліматичних цілей. Як підсумовує EUobserver, згідно із опитуванням, майже 7 із 10 європейців погоджуються оподатковувати багатих, щоб підтримати бідних.

Раніше стало відомо, що суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку. Відповідний документ опубліковано на сайті суду.

До слова, російський мільярдер Роман Абрамович повторно оскаржуватиме санкції Євросоюзу, введені проти нього після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Абрамович заперечує зв'язок із російським диктатором Володимиром Путіним та звернувся до суду ЄС, стверджуючи, що суди нижчих інстанцій не розглянули його скарги належним чином.