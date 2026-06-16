Глядачі можуть закарбувати свої імена в Театрі Лесі Українки: деталі проєкту

Театр Лесі Українки планує відреставрувати крісла в глядацькій залі

Театр Лесі Українки оголосив про проєкт, який передбачає оновлення закладу. Охочі можуть долучитися до ініціативи та отримати можливість закарбувати своє ім'я у стінах театру. Про це розповідає «Главком».

У Театрі Лесі Українки планують провести реставрацію глядацьких крісел у залі. Як повідомляє пресслужба театру, кожен охочий може долучитися до оновлення закладу, оплативши реставрацію одного або кількох глядацьких крісел у залі.

Ті, хто візьмуть участь в акції, можуть отримати іменну табличку на кріслах у театрі. «У знак подяки за підтримку на відреставрованому кріслі розміщується пам’ятна табличка з іменем мецената або назвою компанії», – пояснили в театрі.

Яка вартість участі в проєкті з відновлення зали Театру Лесі Українки

фото: пресслужба Театру Лесі Українки

Партер з 1 по 8 ряд – 15 тис. грн за крісло.

Партер із 9 по 14 ряд – 12 тис. грн за крісло.

Усі інші крісла – 8 тис. грн за крісло.

фото: пресслужба Театру Лесі Українки

Ложа 1, 2, 7, 13, 14 – 40 тис. грн.

Ложа 3, 5, 6, 10, 12 – 50 тис. грн.

Ложа 4, 11 – 45 тис. грн.

Ложа 8, 9 – 85 тис. грн.

Ложа А, Б, В, Г – 80 тис. грн.

Умови та правила участі в проєкті

Участь в оновленні театру можуть брати фізичні особи, компанії та організації. Кількість крісел для кожного мецената визначає театр.

Учасник може обрати:

реставрацію одного крісла;

реставрацію кількох крісел;

реставрацію ряду (за наявності);

реставрацію ложі.

Пам’ятні таблички

Коли реставрація крісел завершиться, на них буде розміщена пам’ятна табличка: ім’я мецената або назва компанії. Текст таблички погоджується з учасником проєкту, однак формат, дизайн та погодження тексту на табличці визначає театр.

«Театр залишає за собою право відмовити у виготовленні або розміщенні таблички, якщо запропонована інформація суперечить правилам державної установи, етичним нормам або репутаційним стандартам театру. Табличка розміщується на обраному місці до наступного оновлення або демонтажу глядацької зали», – розповіли в закладі.

фото: пресслужба Театру Лесі Українки

У театрі зауважили, що іменна табличка не дає меценату як глядачу права на автоматичний викуп, бронювання чи користування місцем під час вистав або інших подій. Тому продаж квитків здійснюватиметься виключно за загальними правилами театру. «Внесок у межах програми не підлягає поверненню після виготовлення таблички, оскільки має неповоротний благодійний характер», – додала адміністрація театру.

Нагадаємо, «Главком» побував на передпрем’єрному показі вистави національного театру ім. Лесі Українки за мотивами однойменної повісті Миколи Хвильового – «Санаторійна зона». Режисером цієї психологічної антиутопії є Дмитро Захоженко, а для сцени повість адаптувала його дружина, драматургиня Ніна Захоженко.