Кіномитці закликають скерувати виділені їм кошти на підтримку Сил оборони

Спільнота кінематографістів просить перенаправити майже 600 млн грн

Українська кіноспільнота оприлюднила відкритий лист до влади, у якому закликає направити виділені на кінематограф гроші на потреби Сил Оборони. Про це інформує «Детектор медіа».

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Як зазначає видання, причиною такого заклику стала недовіра кіноспільноти до інституції, що розпоряджається коштами на підтримку кінематографії, та особисто до очільниці Держкіно Марини Кудерчук. Лист адресовано Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем‘єр-міністру України.

Зазначається, що у своєму зверненні представники кіноспільноти звертають увагу, що цьогоріч Держкіно отримає рекордний бюджет – 589,6 млн грн – на «підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів».

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«Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку та репрезентації України у світі, і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями», – йдеться у листі.

Також у зверненні зауважено, що рішення про використання коштів приймає Рада з підтримки кінематографії, яка мала скласти свої повноваження в березні 2023 року, і зараз продовжує діяльність незаконно.

Як раніше з’ясував «Главком», за час війни Рада державної підтримки кінематографії щонайменше двічі ухвалила рішення про виділення бюджетних коштів на нове кіно, яке у мирний час пройшло конкурсний відбір.

Нагадаємо, у столичному «Будинку кіно» відбувся допрем’єрний показ психологічної драми «Солдатик» за оповіданням бійця ЗСУ Олексія Розумова «93%». Фільм торкається питань реабілітації поранених бійців та розповідає про зв’язок між рідними людьми.

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