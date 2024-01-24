Головна Країна Культура
search button user button menu button

Кіномитці закликають скерувати виділені їм кошти на підтримку Сил оборони

Христина Петренко
glavcom.ua
Кіномитці закликають скерувати виділені їм кошти на підтримку Сил оборони
Кінематографісти оприлюднили відкритий лист до влади
фото ілюстративне

Спільнота кінематографістів просить перенаправити майже 600 млн грн

Українська кіноспільнота оприлюднила відкритий лист до влади, у якому закликає направити виділені на кінематограф гроші на потреби Сил Оборони. Про це інформує «Детектор медіа».

Як зазначає видання, причиною такого заклику стала недовіра кіноспільноти до інституції, що розпоряджається коштами на підтримку кінематографії, та особисто до очільниці Держкіно Марини Кудерчук. Лист адресовано Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем‘єр-міністру України.

Зазначається, що у своєму зверненні представники кіноспільноти звертають увагу, що цьогоріч Держкіно отримає рекордний бюджет – 589,6 млн грн – на «підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів».

«Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку та репрезентації України у світі, і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями», – йдеться у листі.

Також у зверненні зауважено, що рішення про використання коштів приймає Рада з підтримки кінематографії, яка мала скласти свої повноваження в березні 2023 року, і зараз продовжує діяльність незаконно.

Як раніше з’ясував «Главком», за час війни Рада державної підтримки кінематографії щонайменше двічі ухвалила рішення про виділення бюджетних коштів на нове кіно, яке у мирний час пройшло конкурсний відбір.

Нагадаємо, у столичному «Будинку кіно» відбувся допрем’єрний показ психологічної драми «Солдатик» за оповіданням бійця ЗСУ Олексія Розумова «93%». Фільм торкається питань реабілітації поранених бійців та розповідає про зв’язок між рідними людьми. 

Раніше повідомлялось, що фільм «20 днів у Маріуполі» номінований на «Оскар». Переможці «Оскара-2024» стануть відомі на церемонії нагородження, яка відбудеться 11 березня о першій годині ночі у театрі «Долбі» в Голлівуді.

Читайте також: Суд з’ясував, хто захопив владу в українському кінобізнесі
Теги: бюджет гроші культура фільм Оскар Держкіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відсоток людей, готових добровільно ризикувати життям – за гроші, з патріотичних міркувань чи просто в силу авантюризму – в усіх суспільствах критично малий
Чи можна змотивувати велику кількість людей воювати за гроші
15 сiчня, 20:54
Василь Яременко пройшов до другого туру Національної Шевченківської премії з книгою «Борис Грінченко – Національної ідеї смолоскип»
Василь Яременко: Тих, хто заговорить про дружбу з Росією, треба саджати Інтерв’ю
15 сiчня, 21:00
Міністерство фінансів України заявило, що на 2024 рік потребує $37,3 млрд зовнішньої допомоги
Шмигаль скликає екстрену нараду через «невизначеність» бюджету – Bloomberg
28 грудня, 2023, 21:45
Втручанням у роботу своїх гаджетів Apple підштовхувала клієнтів до купівлі новіших моделей
Apple виплатить деяким власникам iPhone компенсацію: хто отримає $92
9 сiчня, 10:50
Наступного року Україні знадобиться $37 млрд доларів зовнішньої підтримки
Уряд попередив про можливі затримки пенсій та зарплат: деталі
27 грудня, 2023, 15:09
Угода зі Світовим банком передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог
Чи вистачить в держави коштів на соціальні виплати – відповідь Кабміну
11 сiчня, 22:00
Очільниця «Слуги народу» Олена Шуляк розповіла, що торік мала проблеми зі здоров’ям
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
16 сiчня, 08:42
Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Тимошенко відцурався від зв'язку з фірмою, яка заробить чергові 100 млн на телемарафоні
15 сiчня, 14:03
Речниця МЗС Росії Захарова: «Будуть вжиті заходи у відповідь, і будуть вжиті такі заходи, що вони будуть помічені, болючими»
Захід збирається конфіскувати російські активи: Москва панічно відреагувала
12 сiчня, 13:58

Культура

Кіномитці закликають скерувати виділені їм кошти на підтримку Сил оборони
Кіномитці закликають скерувати виділені їм кошти на підтримку Сил оборони
Мінкульт розповів, скільки українських зірок не повертаються з-за кордону
Мінкульт розповів, скільки українських зірок не повертаються з-за кордону
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру
Фільм «20 днів у Маріуполі» номінований на «Оскар»
Фільм «20 днів у Маріуполі» номінований на «Оскар»
У Володимирському соборі пройде богослужіння з нагоди ювілею патріарха Філарета
У Володимирському соборі пройде богослужіння з нагоди ювілею патріарха Філарета
Захист об'єктів культурної спадщини: у Раді створюють нову робочу групу
Захист об'єктів культурної спадщини: у Раді створюють нову робочу групу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua