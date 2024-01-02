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Контент українською на телебаченні та радіо має займати 90% ефіру – мовний омбудсмен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Контент українською на телебаченні та радіо має займати 90% ефіру – мовний омбудсмен
Як зазначив Кремінь, у тижневому обсязі новинних програм українська має становити не менш ніж 90% як на телеканалах, так і на радіо
фото з відкритих джерел

З січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо

 

В Україні з 1 січня 2024 року мінімальна частка української мови на телебаченні та радіо повинна становити не менш ніж 90%. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами уповноваженого із захисту державної мови, з січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

Так, мінімальна частка української мови програм на телебаченні та радіо загальнонаціональної та  регіональної категорій збільшується із 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії – із 60% до 80%.

Частка української мови в програмах та фільмах, які транслюватимуться для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій із 7-ї до 18-ї години, а також з 18-ї до 22-ї в загальному тижневому обсязі має становити не менш ніж 90%, а для телеканалів місцевої категорії – не менш ніж 80%.

Крім того, в тижневому обсязі новинних програм українська має становити не менш ніж 90% як на телеканалах, так і на радіо. 

«Такі нововведення – вагомий крок у захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За нашими розрахунками, частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте», – зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року набув чинності закон про медіа, проти якого виступили західні та українські  журналісти,  а також ОБСЄ. Про це йдеться в опублікованому законі.

Документом запроваджується регуляція з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення онлайн-ЗМІ, друкованих медіа та навіть  вебплатформ спільного доступу (Youtube та соцмережі). Передбачено й механізм співрегуляції, але за участі Нацради.

В цілому повноваження регулятора значно розширюються, зокрема він отримає право блокувати та закривати медіа без рішення суду, в тому числі і онлайн-медіа.

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Теги: українська мова телебачення радіо Тарас Кремінь закон

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