Стало відомо, з чого має розпочатися перемир’я України та РФ

Потенційне перемир’я можливе лише за наявності потужних гарантій безпеки

Важливою умовою початку перемир’я має стати обмін полоненими та повернення українських дітей

У Лондоні відбувся саміт, присвячений Україні, на якому зібралися 18 глав держав і урядів, а також керівники міжнародних інституцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Головною темою зустрічі стала подальша фінансова підтримка української оборонної промисловості, зокрема інвестиції у виробництво зброї всередині країни. Крім того, лідери обговорили збільшення фінансування оборонного сектору Європи.

Щодо санкцій проти Росії, учасники саміту наголосили, що питання заморожених російських активів залишатиметься відкритим до моменту встановлення стійкого миру.

Потенційне перемир’я можливе лише за наявності потужних гарантій безпеки. Серед можливих механізмів розглядають залучення інструментів Північноатлантичного договору та подальше зміцнення української армії.

Важливою умовою початку перемир’я має стати обмін полоненими та повернення українських дітей, що стане тестом на готовність Росії до справжнього мирного врегулювання.

Окрему увагу приділили ролі США у забезпеченні достатнього рівня підтримки та збереженні трансатлантичної єдності.

Лідери домовилися продовжити роботу над конкретним планом дій на основі пропозицій Франції та Великої Британії. Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться незабаром, на ній буде представлено оновлений оборонний план для Європи.

Учасники саміту лідерів Європи у Лондоні

прем'єр Великобританії Кір Стармер;

президент України Володимир Зеленський;

прем'єр Італії Джорджа Мелоні;

президент Франції Емманюель Макрон;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр Іспанії Педро Санчес;

прем'єр Польщі Дональд Туск;

прем'єр Чехії Петро Фіала;

глава уряду Швеції Ульф Крістерссон;

прем'єр Канади Джастін Трюдо;

міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;

прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере;

прем'єр Данії Метте Фредеріксен;

прем'єр Нідерландів Дік Схооф;

в. о. президента Румунії Іллі Болоян;

президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;

генсек НАТО Марк Рютте;

голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Перед початком саміту, британський прем‘єр Стармер підкреслив, що європейські держави мають діяти рішуче, адже зараз настав «момент, який випадає раз на покоління».

«Ми зібралися тут сьогодні, тому що це момент, який буває раз на покоління для безпеки Європи, і ми всі повинні зробити крок вперед», – заявив Стармер.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала саміт лідерів «хорошою та відвертою дискусією». Вона повідомила, що на саміті обговорювали необхідність всеосяжних гарантій безпеки, включно з наданням Україні сильної позиції та забезпеченням того, щоб мати засоби для «зміцнення та захисту».