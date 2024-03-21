Сім років колонії за протестний вірш. Путінський режим засудив поета Бившева

Олександр Бившев з 2014 року переслідується за статтею про екстремізм

Поета Олександра Бившева засудили до 7 років колонії за публікацію вірша та відео зруйнованого українського села. Про це повідомляє медіа «The Insider».

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Як стало відомо, поета засудили за статтями про публічні заклики до тероризму та «фейки» про армію. Приводом стали дві його публікації в соціальних мережах: одна – з відео зруйнованого села Велика Димерка на Київщині, а друга – із чотиривіршом: «По Україні б'ють ракети./ Кремль совість і мораль відкинув./ Честь офіцерська, ну де ти?/ Де російський твій Штауффенберг?».

Клаус фон Штауффенберг – полковник вермахту, член німецького Опору, учасник невдалого замаху на Адольфа Гітлера 20 липня 1944 року. Через його згадку слідство визнало вірш закликом до тероризму, насильницького повалення влади та вбивства Володимира Путіна.

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З 2014 року Олександр Бившев неодноразово переслідувався за статтею про екстремізм за свої вірші, які висловлювали підтримку Україні та критикували російську владу.

Раніше Бившев працював учителем німецької мови, але у 2015 році суд заборонив йому працювати у школі. З лютого 2023 року поет утримувався під вартою. Російський правозахисний Центр «Меморіал» визнав Бившева політв'язнем.

Бившев неодноразово публікував на сторінках «Главкома» свої вірші, з якими можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, вчитель Олександр Бившев із російського селища Кроми отримав 650 виправних годин за те, що віршами наважився підтримати Україну.