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Один із найкращих музеїв України не має грошей на опалення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Один із найкращих музеїв України не має грошей на опалення
ННПМ НАН України заявив про відсутність державного фінансування та субсидій на оплату комуналки
фото: ННПМ НАН України/Facebook

В деяких приміщеннях музею температура становить менш ніж 6°

Один із найбільших науково-природничих музеїв світу і найбільший природничий музей України – Національний науково-природничий музей НАН України, не має грошей на опалення. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

«Шановні відвідувачі, внаслідок відсутності державного фінансування та будь яких субсидій на оплату комунальних послуг, в Музеї відсутнє опалення. В наших експозиційних залах температура ледь сягає 12 градусів. Будь ласка, врахуйте цей факт при відвідуванні музею і залишайтеся у верхньому одязі. Але габаритні сумки, як і завжди, просимо Вас здавати до гардеробу», – розповіло керівництво музею.

У публікації також зазначили, що кожен українець, який має змогу і бажання допомогти зібрати кошти на опалення, може зробити це за допомогою переказу на благодійний рахунок: UA708201720313201001301009806; код ЄДРПО 19020229. Повна назва установи: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, скорочено: ННПМ НАН України.

«Будь ласка, вказуйте призначення платежу «благодійна допомога музею. Опалення». Маленьких донатів не буває, кожна гривня важлива для нас», – йдеться у повідомленні.

Один із найкращих музеїв України не має грошей на опалення фото 1

Національний науково-природничий музей НАН України також повідомив, що функціонує, як наукова установа Академії наук, тому «вкиди до Київської влади і Мінкультури не за адресою». Зазначається, що Міністерство культури за можливості допомагає музею, однак адміністрація Києва, незважаючи на чисельні звернення, «ігнорує значення Музею в міській інфраструктурі і відписується беззмістовними листами».

Крім того, повідомляється, що старовинна будівля музею потребує надвеликих коштів на ремонт інженерних мереж. На сьогодні тільки встановлення клімат-контролю в музеї декілька млн. євро (вісім років тому приблизний підрахунок у два млн євро надала міжнародна інженерна компанія з Словаччини).

«І тут неможливо не сказати про те, що власне Академія наук наразі перебуває під постійним деструктивним  тиском з боку влади, в тому числі хронічним недофінансуванням, в тому числі (переважно) фундаментальних напрямків та напрямків, що не приносять швидкого фідбеку», – йдеться у повідомленні музею.

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України, волонтер та блогер Антон Сененко зазначив, що в експозиційних залах нині температура 10-12°, тоді як в окремих приміщеннях становить менш як 6°.

«В країні немає грошей, в бюджеті колосальна діра і тут точно не до науки. Принаймні, звичайної, не оборонної. Але, знаєте, мене курвить. Коли дізнаєшся скільки майна набули родичі дубінського. Коли дізнаєшся вартість тортів екс-держслужбовців. Коли гримить скандал із якимось там держзв'язком на мільярди гривень. Національний науково-природничий музей у Києві - одного рівня (якщо місцями не вище) аналогічного в Парижі», – підкреслив Сененко.

Він висловив впевненість в тому, що в цій ситуації не знадобилося б державного фінансування. Антон Сененко зазначив, що міжнародним донорам, які не можуть фінансувати військові витрати, можна було б просто пояснити, навіщо допомагати цьому музею.

Варто додати, що музейний комплекс ННПМ створено за класичними принципами музеєзнавства – він має 24 зали загальною 8 тис кв. м. В ньому зібрано понад 30 тис. експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен і народів, що заселяли територію України. Центральне місце в музеї посідає комплекс діорам — ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 24.

За час свого існування музей став широко відомим та популярним не лише в Україні, але й далеко за її межами, і його внесено до низки міжнародних довідників. ННПМ НАН України поряд із поширенням наукових знань веде велику дослідницьку роботу. Як науковий центр та академічна установа, музей виконує низку науково-дослідних тем, присвячених вивченню природи України, її біотичного різноманіття, історії розвитку природничих музеїв та наукових досліджень в них.

Нагадаємо, у Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій

До слова, колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну.

Читайте також: У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування
Теги: гроші опалення ремонт музей фінансування

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