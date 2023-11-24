Один із найкращих музеїв України не має грошей на опалення

В деяких приміщеннях музею температура становить менш ніж 6°

Один із найбільших науково-природничих музеїв світу і найбільший природничий музей України – Національний науково-природничий музей НАН України, не має грошей на опалення. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

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«Шановні відвідувачі, внаслідок відсутності державного фінансування та будь яких субсидій на оплату комунальних послуг, в Музеї відсутнє опалення. В наших експозиційних залах температура ледь сягає 12 градусів. Будь ласка, врахуйте цей факт при відвідуванні музею і залишайтеся у верхньому одязі. Але габаритні сумки, як і завжди, просимо Вас здавати до гардеробу», – розповіло керівництво музею.

У публікації також зазначили, що кожен українець, який має змогу і бажання допомогти зібрати кошти на опалення, може зробити це за допомогою переказу на благодійний рахунок: UA708201720313201001301009806; код ЄДРПО 19020229. Повна назва установи: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України, скорочено: ННПМ НАН України.

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«Будь ласка, вказуйте призначення платежу «благодійна допомога музею. Опалення». Маленьких донатів не буває, кожна гривня важлива для нас», – йдеться у повідомленні.

Національний науково-природничий музей НАН України також повідомив, що функціонує, як наукова установа Академії наук, тому «вкиди до Київської влади і Мінкультури не за адресою». Зазначається, що Міністерство культури за можливості допомагає музею, однак адміністрація Києва, незважаючи на чисельні звернення, «ігнорує значення Музею в міській інфраструктурі і відписується беззмістовними листами».

Крім того, повідомляється, що старовинна будівля музею потребує надвеликих коштів на ремонт інженерних мереж. На сьогодні тільки встановлення клімат-контролю в музеї декілька млн. євро (вісім років тому приблизний підрахунок у два млн євро надала міжнародна інженерна компанія з Словаччини).

«І тут неможливо не сказати про те, що власне Академія наук наразі перебуває під постійним деструктивним тиском з боку влади, в тому числі хронічним недофінансуванням, в тому числі (переважно) фундаментальних напрямків та напрямків, що не приносять швидкого фідбеку», – йдеться у повідомленні музею.

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Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України, волонтер та блогер Антон Сененко зазначив, що в експозиційних залах нині температура 10-12°, тоді як в окремих приміщеннях становить менш як 6°.

«В країні немає грошей, в бюджеті колосальна діра і тут точно не до науки. Принаймні, звичайної, не оборонної. Але, знаєте, мене курвить. Коли дізнаєшся скільки майна набули родичі дубінського. Коли дізнаєшся вартість тортів екс-держслужбовців. Коли гримить скандал із якимось там держзв'язком на мільярди гривень. Національний науково-природничий музей у Києві - одного рівня (якщо місцями не вище) аналогічного в Парижі», – підкреслив Сененко.

Він висловив впевненість в тому, що в цій ситуації не знадобилося б державного фінансування. Антон Сененко зазначив, що міжнародним донорам, які не можуть фінансувати військові витрати, можна було б просто пояснити, навіщо допомагати цьому музею.

Варто додати, що музейний комплекс ННПМ створено за класичними принципами музеєзнавства – він має 24 зали загальною 8 тис кв. м. В ньому зібрано понад 30 тис. експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен і народів, що заселяли територію України. Центральне місце в музеї посідає комплекс діорам — ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 24.

За час свого існування музей став широко відомим та популярним не лише в Україні, але й далеко за її межами, і його внесено до низки міжнародних довідників. ННПМ НАН України поряд із поширенням наукових знань веде велику дослідницьку роботу. Як науковий центр та академічна установа, музей виконує низку науково-дослідних тем, присвячених вивченню природи України, її біотичного різноманіття, історії розвитку природничих музеїв та наукових досліджень в них.

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Нагадаємо, у Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій

До слова, колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну.