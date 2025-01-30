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Оскар-2025: коли відбудеться головна подія року в кіно

Наталія Порощук
glavcom.ua
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97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі
фото з відкритих джерел

Церемонію «Оскар» в 2025 році буде вести популярний комік Конан О'Брайен

97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 2 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

«Главком» розповідає усі деталі про кінопремію, зокрема про місце проведення, формат заходу та ключові події, які їй передуватимуть.

Коли та де відбудеться церемонія «Оскар» у 2025 році

Цьогоріч церемонія нагородження премії «Оскар» запланована на неділю, 2 березня. Захід почнеться о 19:00 за тихоокеанським стандартним часом (01:00 за київським часом).

За традицією 97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться в театрі «Долбі» у Лос-Анджелесі.

Загалом, важливою подією перед врученням премії стане обід для номінантів, який відбудеться 10 лютого 2025 року. На ньому будуть присутні всі претенденти на «Оскар».

Через лісові пожежі у передмістях Лос-Анджелеса кіноакадемія оголосила, що відмовиться від традиційного живого виконання номінованих пісень під час церемонії і замість цього вшанують авторів пісень. На церемонії не буде живої музики, але майстерність композиторів буде відзначена через особисті роздуми команд, які працюють над реалізацією цих пісень. Про це повідомляє The Guardian.

Хто буде ведучим церемонія вручення премії «Оскар»

Церемонію «Оскар» в 2025 році буде вести популярний комік Конан О'Брайен, який замінить телеведучого Джиммі Кіммела, котрий керував заходом у 2023 та 2024 роках. О'Брайен відомий своєю роботою на культовому шоу каналу NBC Late Night with Conan O'Brien.

Церемонія транслюватиметься в США телеканалом ABC і в прямому ефірі на Hulu, що стане першою церемонією вручення премії «Оскар», яка транслюватиметься в такому форматі.

Номінанти на премію «Оскар-2025»

23 січня у США було оголошено номінантів на премію «Оскар». У перелік потрапили стрічка за участю актора з російських пропагандистських фільмів та пропалестинський фільм

Найкращий фільм:

  • «Анора»;
  • «Бруталіст»;
  • «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • «Конклав»;
  • «Дюна: Частина друга»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Я досі тут»;
  • «Нікелеві хлопчики»;
  • «Субстанція»;
  • «Wicked: Чародійка».

Найкраща режисерська робота:

  • Шон Бейкер («Анора»);
  • Брейді Корбет («Бруталіст»);
  • Джеймс Менголд («Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»);
  • Жак Одіар («Емілія Перес»);
  • Коралі Фаржа («Субстанція»).

Найкраща чоловіча роль:

  • Едріен Броуді («Бруталіст»);
  • Тімоті Шаламе («Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»);
  • Колман Домінго («Сінг-Сінг»);
  • Рейф Файнс («Конклав»);
  • Себастіан Стен («Учень. Історія Трампа»).

Найкраща жіноча роль:

  • Синтія Еріво («Wicked: Чародійка»);
  • Карла Софія Гаскон («Емілія Перес»);
  • Майкі Медісон («Анора»);
  • Демі Мур («Субстанція»);
  • Фернанда Торрес («Я досі тут»).

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Кіран Калкін («Справжній біль»);
  • Едвард Нортон (Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»);
  • Гай Пірс («Бруталіст»);
  • Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»);
  • Юрій Борисов («Анора»).

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Моніка Барбаро («Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»);
  • Аріана Гранде («Wicked: Чародійка»);
  • Фелісіті Джонс («Бруталіст»);
  • Ізабелла Росселліні («Конклав»);
  • Зої Салдана («Емілія Перес»).

Найкращий оригінальний сценарій:

  • «Анора»;
  • «Бруталіст»;
  • «Справжній біль»;
  • «5 вересня»;
  • «Субстанція».

Найкращий адаптований сценарій:

  • «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • «Конклав»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Нікелеві хлопчики»;
  • «Сінг-Сінг».

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

  • «Потік: Останній кіт на землі»;
  • «Думками навиворіт 2»;
  • «Мемуари равлика»;
  • «Воллес і Ґроміт: Перната відплата»;
  • «Дикий робот».

Найкращий міжнародний художній фільм:

  • «Я все ще тут»;
  • «Дівчина з голкою»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Насіння священного інжиру»;
  • «Потік: Останній кіт на землі».

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • Щоденники чорної скриньки;
  • Немає іншої землі;
  • Порцелянова війна;
  • Саундтрек до державного перевороту;
  • «Цукрова тростина».

Найкращий документальний короткометражний фільм:

  • «Я готовий, Вардене»;
  • «Інцидент»;
  • «Єдина дівчина в оркестрі»;
  • «Смерть від чисел»;
  • «Інструменти серцебиття».

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

  • «Посилання»;
  • «Ануя»;
  • «Я не робот»;
  • «Останній рейнджер»;
  • «Людина, яка не могла мовчати».

Найкращий анімаційний короткометражний фільм:

  • «Красиві чоловіки»;
  • «Від мандрів до дива»;
  • «Yuck!»;
  • «У тіні кипариса»;
  • «Чарівні цукерки».

Найкраща музика до фільму:

  • «Бруталіст» – Деніел Бламберг;
  • «Конклав» – Фолькер Бертельман;
  • «Емілія Перес» – Клеман Дюколь і Каміль;
  • «Wicked: Чародійка» – Джон Павелл і Стефан Швардс;
  • «Дикий робот» – Кріс Баверс.

Найкраща пісня до фільму:

  • El Mal – «Емілія Перес»;
  • The Journey – «Батальйон 6888»;
  • Like A Bird – «Сінг-Сінг»;
  • Mi Camin – «Емілія Перес»;
  • Never Too Late – «Елтон Джон: Ніколи не пізно».

Найкраща операторська робота:

  • «Бруталіст»;
  • «Дюна: частина друга»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Марія»;
  • «Носферату».

Найкращий звук:

  • «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • «Дюна: частина друга»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Wicked: Чародійка»;
  • «Дикий робот».

Найкраща робота художника-постановника:

  • «Бруталіст»;
  • «Конклав»;
  • «Дюна: Частина друга»;
  • «Носферату»;
  • «Wicked: Чародійка».

Найкращий грим і зачіски:

  • «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Носферату»;
  • «Субстанція»;
  • «Wicked: Чародійка».

Найкращий дизайн костюмів:

  • «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;
  • «Конклав»;
  • «Гладіатор 2»;
  • «Носферату»;
  • «Wicked: Чародійка».

Найкращий монтаж:

  • «Анора» ;
  • «Бруталіст»;
  • «Конклав»;
  • «Емілія Перес»;
  • «Wicked: Чародійка».

Найкращі візуальні ефекти

  • «Чужий: Ромул»;
  • «Бути кращим: Історія Роббі Вільямса»;
  • «Дюна 2»;
  • «Планета мавп: Нове царство»;
  • «Wicked: Чародійка».

Детальніше про список номінантів читайте у матеріалі «Главкома» «Оскар-2025. Усі номінанти та фаворити букмекерів».

Як повідомлялося, до коротких списків премії «Оскар-2025» увійшли документальні стрічки про війну в Україні «Порцелянова війна» й «Одного разу в Україні».

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» у 2024 році у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

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Теги: фільм Кінопремія «Оскар» актор кіно голлівудський актор акторка США

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