Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
За словами Артема Колюбаєва, подібні ініціативи є не лише питанням безпеки армії, а й важливим кроком у розвитку взаємодії між українським бізнесом та сектором оборони
фото: ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії»

Лише за час спільної благодійної діяльності було передано вже понад 500 тонн антидронових сіток

Завдяки об’єднаним зусиллям ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим, а також благодійних організацій «Фундація Течія» та «Батальйон Волонтер», українські військові отримали чергову партію захисту від ворожих безпілотників – 100 тонн антидронових сіток.

П’ять вантажівок зі спеціальними сітками вже вирушили на передову, де українські військові використовуватимуть їх для захисту від атак дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА.

За словами Артема Колюбаєва, подібні ініціативи є не лише питанням безпеки армії, а й важливим кроком у розвитку взаємодії між українським бізнесом та сектором оборони.

«У цій війні кожен має бути корисним там, де він найефективніший. Ми об’єднали зусилля підприємців та волонтерів, щоб разом із міжнародними партнерами забезпечити ЗСУ критично необхідними засобами захисту. Ворог не припиняє використовувати дрони проти наших військових, тому нам потрібно завжди бути на крок попереду», – зазначив Артем Колюбаєв.

4 фото
На весь екран

Ініціатива реалізується у співпраці з нідерландськими партнерами, які допомагають передавати вживані морські сітки. В Європі їх більше не використовують через законодавчі обмеження, проте на фронті вони отримують нове, стратегічно важливе призначення. Завдяки особливій структурі ці сітки значно ускладнюють роботу ворожих безпілотників, що допомагає українським військовим ефективніше захищати свої позиції.

За словами волонтерів, лише за час спільної благодійної діяльності було передано вже понад 500 тонн антидронових сіток. Ця допомога стала можливою завдяки скоординованій роботі ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії», «Фундації Течія» та «Батальйону Волонтер».

«Ми продовжуватимемо допомагати армії та масштабувати наші ініціативи. Важливо, щоб кожен із нас робив усе можливе для підтримки тих, хто сьогодні боронить нашу країну», – підкреслив Артем Колюбаєв.

Сто тонн антидронових сіток уже на передовій, а попереду – нові поставки, які дозволять ще краще захистити наших військових від загроз з повітря. Загалом, разом із новою поставкою, волонтери спільними зусиллями уже передали українським захисникам понад 600 тонн сіток. Благодійники закликають бізнес і всіх небайдужих долучатися до підтримки армії та зміцнення обороноздатності України.

Читайте також:

Теги: волонтер бізнес військові фронт ворог Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний тепло привітав друга і колегу Шапталу
Залужний зворушливо привітав ексначальника Генштабу із днем народження
Вчора, 17:42
«Ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни», – наголосив генсек НАТО
Генсек НАТО зробив важливий заклик до Німеччини через загрозу війни
2 лютого, 16:49
Прогнозується зниження виробництва картоплі по всій Європі
Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління
28 сiчня, 14:42
Триває 1068-й день повномасштабної війни
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
26 сiчня, 06:35
ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%
В Україні цьогоріч не вистачатиме понад 500 тис. працівників: про які професії йдеться
13 сiчня, 02:48
У 2024 році Україна отримала більш як $2 млрд гуманітарної допомоги від ООН
Кислиця розповів, як ООН допомагає Україні
11 сiчня, 17:27
Згідно з указом президента, свято щорічно відзначатиметься 3 липня
Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
8 сiчня, 13:29
Росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають підрозділи з сусідніх ділянок фронту
Росіяни припинили лобові штурми на Покровському напрямку: речник «Хортиці» назвав причину
2 лютого, 01:19
РФ може використати наступ біля Дворічної та Вовчанська для наступу на Великий Бурлук, що на Харківщині
Путін не зацікавлений у припиненні війни. Аналітики ISW розкрили ймовірні плани РФ
1 лютого, 07:19

Події в Україні

Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Сухопутні війська створять для ТЦК правила поводження з цивільними
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт
Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну
Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
53K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
11K
Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп
6889
В Україні скоротилася кількість державних службовців
5016
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua