«Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» допомогла передати чергову партію у 100 тонн антидронових сіток на фронт, – Артем Колюбаєв

За словами Артема Колюбаєва, подібні ініціативи є не лише питанням безпеки армії, а й важливим кроком у розвитку взаємодії між українським бізнесом та сектором оборони

Лише за час спільної благодійної діяльності було передано вже понад 500 тонн антидронових сіток

Завдяки об’єднаним зусиллям ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим, а також благодійних організацій «Фундація Течія» та «Батальйон Волонтер», українські військові отримали чергову партію захисту від ворожих безпілотників – 100 тонн антидронових сіток.

П’ять вантажівок зі спеціальними сітками вже вирушили на передову, де українські військові використовуватимуть їх для захисту від атак дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА.

За словами Артема Колюбаєва, подібні ініціативи є не лише питанням безпеки армії, а й важливим кроком у розвитку взаємодії між українським бізнесом та сектором оборони.

«У цій війні кожен має бути корисним там, де він найефективніший. Ми об’єднали зусилля підприємців та волонтерів, щоб разом із міжнародними партнерами забезпечити ЗСУ критично необхідними засобами захисту. Ворог не припиняє використовувати дрони проти наших військових, тому нам потрібно завжди бути на крок попереду», – зазначив Артем Колюбаєв.

4 фото На весь екран







Ініціатива реалізується у співпраці з нідерландськими партнерами, які допомагають передавати вживані морські сітки. В Європі їх більше не використовують через законодавчі обмеження, проте на фронті вони отримують нове, стратегічно важливе призначення. Завдяки особливій структурі ці сітки значно ускладнюють роботу ворожих безпілотників, що допомагає українським військовим ефективніше захищати свої позиції.

За словами волонтерів, лише за час спільної благодійної діяльності було передано вже понад 500 тонн антидронових сіток. Ця допомога стала можливою завдяки скоординованій роботі ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії», «Фундації Течія» та «Батальйону Волонтер».

«Ми продовжуватимемо допомагати армії та масштабувати наші ініціативи. Важливо, щоб кожен із нас робив усе можливе для підтримки тих, хто сьогодні боронить нашу країну», – підкреслив Артем Колюбаєв.

Сто тонн антидронових сіток уже на передовій, а попереду – нові поставки, які дозволять ще краще захистити наших військових від загроз з повітря. Загалом, разом із новою поставкою, волонтери спільними зусиллями уже передали українським захисникам понад 600 тонн сіток. Благодійники закликають бізнес і всіх небайдужих долучатися до підтримки армії та зміцнення обороноздатності України.