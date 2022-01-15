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    Предстоятель ПЦУ захворів на коронавірус

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    Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції - Предстоятель ПЦУ захворів на коронавірус
    Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції
    фото з відкритих джерел

    Торік Епіфаній вакцинувався від Covid-19

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

    «15 січня 2022 року вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року він пройшов повний курс вакцинації», – йдеться у повідомленні.

    У зв’язку із захворюванням предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня, а також не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.

    Нагадаємо, на Різдво Епіфаній проводив святкове богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України.

    Раніше стало відомо, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вдруге захворів на Covid-19.

    Також у міністра оборони США Ллойда Остіна виявлено коронавірус.

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    Теги: церква Епіфаній коронавірус
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    Предстоятель ПЦУ захворів на коронавірус