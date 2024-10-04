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ЗСУ підірвали понтонну переправу на Луганщині (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗСУ підірвали понтонну переправу на Луганщині (відео)
Момент підриву понтонної переправи
скриншот відео

Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем Nemesis поділилися успіхами на фронті

Українські захисники знищили понтонну переправу на Луганському напрямку, через яку окупанти постачали підкріплення та боєприпаси. Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

«Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем Nemesis знищили понтонну переправу на Луганському напрямку, через яку противник постачав підкріплення та боєприпаси. Наші підрозділи системно працюють над зменшенням наступальних спроможностей ворога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія на всіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ. Про це розповів військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний.

До слова, молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним Осман припустив, що після захоплення Вугледара на Донеччині російські загарбники спробують взяти місто Курахове. 

Раніше військовий Віктор Хамець із позивним Рево, боєць 47-ї бригади «Маґура», розвідник, водій-механік БМП «Бредлі» розповів, що українська армія зробила крок до натовських стандартів, однак у керівництві досі присутня радянська система.

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Теги: Луганщина військові безпілотник фронт

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