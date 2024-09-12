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Міністр Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міністр Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах
Лісовий підтримав скасування форми в школах
фото з відкритих джерел

Оксен Лісовий: «Зовнішні рамки – це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей»

Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах, і назвав це кроком до вільного суспільства. Він зазначив, що вільний вибір одягу зробить учнів більш вмотивованими та продуктивними. Про це Лісовий заявив на Саміті перших леді та джентльменів. 

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав вільний вибір одягу з боку школярів для відвідування навчання. 

«Скасування дрескоду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода, то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки – це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей», – переконаний очільник Міносвіти. 

На його думку, таке суспільство не вдасться сформувати, якщо зі школи ставити рамки й вимоги, а не «інтегрувати саморегулятори» в дитину через «цінності та виховний процес».

Міністр зазначив, що дрескод також скасували для предмета «Захист України». «Ми навіть «Захист вітчизни» перезавантажили, і військову форму не робимо там обов'язковою. Ти вільний виглядати як ти хочеш - важливо те, що ти робиш», – заявив Лісовий. 

Раніше повідомлялося, що до Служби освітнього омбудсмена надходять звернення, а в соціальних мережах ширяться дописи від батьків щодо примусу учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт білий верх, чорний низ. Як зазначається, батьки повідомляють про шкільні рейди під час занять зовнішнього вигляду учнів, які здійснюють педагогічні працівники, адміністрація шкіл. Дітей не допускають до або відсторонюють від занять через зовнішній вигляд. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів.

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Теги: школа Оксен Лісовий реформа освіта

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Міністр Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах
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