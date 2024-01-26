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Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій
Під час обговорення з Расмуссеном Кулеба приділив увагу співробітництву в оборонній сфері
фото: «Новини N»

Основною темою форуму стане обговорити виробництво безпілотників

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою проведення двостороннього форуму оборонних індустрій. Про це Кулеба заявив на спільній пресконференції з данським колегою.

Голова МЗС сказав, що під час обговорення з Расмуссеном приділив увагу співробітництву в оборонній сфері та звернув увагу, що Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів.

«Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів», – додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен наразі перебуває з робочим візитом в Україні. Уночі через повітряну тривогу йому довелося спускатися в укриття.

Як повідомлялося, Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної Коаліції дронів.

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Теги: Дмитро Кулеба Данія МЗС безпілотник міністр

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