Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня

Вже відомо, що дев'ять людей в Запоріжжі загинули, сімнадцять поранені, зокрема двоє дітей

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента

Атака РФ на Запоріжжя та Кривий Ріг. Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента. ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення. Лукашенко попросив розмістити у Білорусі «Орєшнік». Міноборони звільнить начальника Академії сухопутних військ через скарги курсантів. У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

«Главком» склав добірку новин 6 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака РФ на Запоріжжя та Кривий Ріг

Російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Про це в соцмережах повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. О 19:02 стало відомо, що у Кривому Розі, за оновленими даними, 17 постраждалих. З них 8 – госпіталізовані.

У пʼятницю, 6 грудня, Росія обстріляла Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах опублікував світлини ліквідації наслідків ворожого удару.

Вже відомо, що дев'ять людей загинули, сімнадцять поранені, зокрема двоє дітей.

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента

Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля, про це повідомляє Digi24. Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Тепер уряд повинен буде призначити нову дату виборів, і весь виборчий процес почнеться з початку, з реєстрації та затвердження кандидатів.

«Судді ухвалили рішення після термінових консультацій на тлі великої кількості нових запитів про скасування результатів президентських виборів. У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою оборони країни», – йдеться у матеріалі. Згідно ними, кампанія проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску була результатом організованих з-за кордону маніпуляцій.

ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення

Представники країн-членів Європейського Союзу 6 грудня не змогли затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти танкерів, які перевозять нафту РФ.

Дипломати зазначили, що новий санкційний пакет проти Росії заблокували дві європейські країни через розбіжності про продовження часу для компаній ЄС, який відведений для виведення інвестицій з РФ. Водночас у Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом.

Також, за даними журналістів, у рамках пакету обговорювалося питання про продовження дії виключення, яке дозволяє Чехії продовжувати імпортдизельного палива та інших продуктів, отриманих з російської нафти та вироблених на словацькому нафтопереробному заводі.

Лукашенко попросив розмістити у Білорусі «Орєшнік»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему «Орєшнік».

На думку Лукашенка, таке рішення посилило б оборону як Союзної держави в умовах «зростаючої загрози з боку Заходу», так і білоруської території. Путін відповів, що вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року.

За словами глави Кремля, об'єкти ураження «Орєшніком» з території Білорусі у «ймовірного противника» визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

Міноборони звільнить начальника Академії сухопутних військ через скарги курсантів

Начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука буде звільнено через скарги курсантів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Що стосується Ткачука – рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений», – заявив Гаврилюк.

Генерал-лейтенант Павло Ткачук є начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року. У 2010 він був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів», а у 2013 році став позафракційним. На місцевих виборах у 2020 році Павло Ткачук пройшов до Львівської обласної ради як висуванець «Слуги народу».

У Верховній Раді склали присягу двоє нових депутатів

Сьогодні, 6 грудня, у Верховній Раді двоє народних депутатів склали присягу. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

«Новий член парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу і офіційно стала народним депутатом України», – написав він у Telegram. Ташева замінить Олега Макарова.

Також прийняв присягу Богдан Лукашук, який поповнить склад «Батьківщини» замість Альони Шкрум.