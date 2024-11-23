Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів

Вантажівка вдарила чоловіка, після чого його відкинуло на зустрічну смугу

Від отриманих внаслідок ДТП травм 36-річний чоловік загинув на місці

На Львівщині внаслідок автонаїзду загинув чоловік. Про це інформує Поліція області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада, близько 17:30 годин на дорозі «Львів – Самбір – Ужгород» поблизу села Бабина.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного фургону MAN TGA, 42-річний житель Львівщини, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного мешканця Самбірського району.

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснили наїзд автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D, під керуванням 53-річного та 37-річного жителів Самбірщини.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше письменник та ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду.

Нагадаємо, депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян ввечері, 3 листопада, трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років. Деталей загибелі колеги-депутата він не повідомив, лише висловив щирі співчуття рідним та близьким від себе, депутатського корпусу та секретаріату і співробітників Київської міської ради. Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Також 12 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП. Зазначається, що ДТП сталася вночі у селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області.