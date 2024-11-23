Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів
Вантажівка вдарила чоловіка, після чого його відкинуло на зустрічну смугу
фото: Поліція Львівської області/Facebook

Від отриманих внаслідок ДТП травм 36-річний чоловік загинув на місці

На Львівщині внаслідок автонаїзду загинув чоловік. Про це інформує Поліція області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада, близько 17:30 годин на дорозі «Львів – Самбір – Ужгород» поблизу села Бабина.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного фургону MAN TGA, 42-річний житель Львівщини, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного мешканця Самбірського району.

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснили наїзд автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D, під керуванням 53-річного та 37-річного жителів Самбірщини.

Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів фото 1

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів фото 2

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів фото 3

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше письменник та ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду.

Нагадаємо, депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян ввечері, 3 листопада, трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років.  Деталей загибелі колеги-депутата він не повідомив, лише висловив щирі співчуття рідним та близьким від себе, депутатського корпусу та секретаріату і співробітників Київської міської ради. Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області. 

Також 12 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП. Зазначається, що ДТП сталася вночі у селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області.

Читайте також:

Теги: Сергій Лещенко письменник чоловік поліція розслідування Ужгород аварія водій Львів ветеран депутат пішохід

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ з цінами на первинному ринку за останні пів року виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
29 жовтня, 06:00
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів
У Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування
27 жовтня, 13:11
В Одесі затримали афериста, який обіцяв ухилитись від мобілізації чоловікам
В Одесі чоловік за $12 тис. обіцяв ухилянтам вплинути на ВЛК для уникнення мобілізації
29 жовтня, 03:36
Президент Росії Володимир Путін та секретар Ради Безпеки РФ Сергій Шойгу із охороною під час публічного заходу
Le Monde: пересування Путіна відстежили за спортивним застосунком його охоронців
29 жовтня, 23:57
Безплатне транспортування «швидкою» буде доступне низці пільгових категорій
Львівська обласна лікарня запровадила платне транспортування «швидкою»: скільки коштує
1 листопада, 16:59
Упродовж повномасштабного вторгнення Росії Архиєпископ Кентерберійський Джастін Велбі двічі побував в Україні – у 2022 і 2024 роках
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
14 листопада, 01:37
Після окупації Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила так званого директора: ним став 48-річний житель Херсона
Передав РФ рідкісних тварин. Окупаційному директору «Асканії-Нової» оголошено підозру
6 листопада, 18:47
Воїн виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі 115-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Північ»
Повернувся боронити Україну із Франції. Згадаймо Тараса Угеру
Вчора, 09:00
В одному з районів столиці містяни виявили міну
В одному з районів столиці містяни виявили міну
21 листопада, 14:10

Кримінал

Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів
Моторошна аварія на Львівщині: пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
На Полтавщині викрито професора вишу, який організував схему для ухилянтів
На Полтавщині викрито професора вишу, який організував схему для ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
81K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
46K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
20K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
7984
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua