Прикордонники виявили в буковинця понад сто колекційних монет Олімпійських Ігор (фото)
Працівники митниці вилучили знахідку та склали протокол про порушення митних правил
На кордоні з Польщею прикордонники виявили в буковинця 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Колекцію монет прикордонники виявили в пункті пропуску «Краківець».
Ввезти монети в Україну намагався 32-річний уродженець Буковини. Під час заходів перевірки у картонному ящику, який був у багажному відділенні, прикордонники виявили 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор». Зі слів громадянина, пакунок є передачею, яку він отримав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях.
Працівники митниці монети вилучили та склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше в міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття.
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