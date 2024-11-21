Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники виявили в буковинця понад сто колекційних монет Олімпійських Ігор (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники виявили в буковинця понад сто колекційних монет Олімпійських Ігор (фото)
32-річний уродженець Буковини намагався ввезти в Україну 109 колекційних монет
фото: Держприкордонслужба

Працівники митниці вилучили знахідку та склали протокол про порушення митних правил

На кордоні з Польщею прикордонники виявили в буковинця 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Колекцію монет прикордонники виявили в пункті пропуску «Краківець».

Колекцію монет прикордонники виявили в пункті пропуску «Краківець»
Колекцію монет прикордонники виявили в пункті пропуску «Краківець»
фото: Держприкордонслужба

Ввезти монети в Україну намагався 32-річний уродженець Буковини. Під час заходів перевірки у картонному ящику, який був у багажному відділенні, прикордонники виявили 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор». Зі слів громадянина, пакунок є передачею, яку він отримав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях.

Працівники митниці монети вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

6 фото
На весь екран
32-річний уродженець Буковини намагався ввезти в Україну 109 колекційних монет
фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше в міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття. 

Теги: прикордонники Держприкордонслужба олімпійські ігри монета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
16 листопада, 09:51
Транспорт ліквідували на півночі країни
Прикордонники знищили російську вантажівку з боєприпасами
15 листопада, 11:00
Нідерланди вводять додатковий прикордонний контроль
Ще одна країна Євросоюзу відновлює прикордонний контроль
12 листопада, 10:58
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
12 листопада, 01:59
Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей
П'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на двомісному човні: чим усе закінчилося
9 листопада, 14:52
Біля румунського кордону знайшли тіло чоловіка
Поблизу кордону з Румунією виявлено тіло загиблого чоловіка
7 листопада, 04:28
За даними митників, суміжна сторона приймає з митної території України вантажні транспортні засоби лише з експортними товарами
Черга з сотень автівок. Митники попередили про затримки на пункті пропуску зі Словаччиною
2 листопада, 15:15
У Латвії затримали українців за перевезення нелегалів
Прикордонники у Латвії затримали українців, які організовували перевезення нелегалів
2 листопада, 04:47
Польські прикордонники проводили операцію спільно з Інтерполом
У Польщі затримано організаторів каналу нелегальної міграції, серед них є українці (відео)
24 жовтня, 11:04

Події в Україні

Росіяни атакували Кривий Ріг, є поранені (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг, є поранені (оновлено)
РФ вперше атакувала Україну ракетою «Рубіж», яка є потенційним носієм ядерного заряду
РФ вперше атакувала Україну ракетою «Рубіж», яка є потенційним носієм ядерного заряду
Прикордонники виявили в буковинця понад сто колекційних монет Олімпійських Ігор (фото)
Прикордонники виявили в буковинця понад сто колекційних монет Олімпійських Ігор (фото)
Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникли пожежі (фото)
Росія атакувала Дніпро: є поранені, виникли пожежі (фото)
Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки (фото)
Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки (фото)
«Укренерго» скасувало аварійні відключення світла: як діють погодинні обмеження
«Укренерго» скасувало аварійні відключення світла: як діють погодинні обмеження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
20K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
16K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
13K
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
11K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua