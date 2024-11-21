Прикордонники виявили в буковинця понад сто колекційних монет Олімпійських Ігор (фото)

Працівники митниці вилучили знахідку та склали протокол про порушення митних правил

На кордоні з Польщею прикордонники виявили в буковинця 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Колекцію монет прикордонники виявили в пункті пропуску «Краківець».

Колекцію монет прикордонники виявили в пункті пропуску «Краківець» фото: Держприкордонслужба

Ввезти монети в Україну намагався 32-річний уродженець Буковини. Під час заходів перевірки у картонному ящику, який був у багажному відділенні, прикордонники виявили 109 монет Олімпійських Ігор різних років. Для проходження контролю чоловік обрав смугу «зелений коридор». Зі слів громадянина, пакунок є передачею, яку він отримав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях.

Працівники митниці монети вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

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32-річний уродженець Буковини намагався ввезти в Україну 109 колекційних монет фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше в міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття.