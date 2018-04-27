Професор університету Богомольця Віктор Досенко: Підтримка ректора Амосової родиною Порошенків була очевидною

«Медицина однакова: і американський, і український лікарі мають володіти однаковим набором знань»

Прес-служба Національного медичного університету імені Богомольця опублікувала ухвалу Печерського райсуду Києва від 23 квітня, за якою ректор Катерина Амосова, яку було відсторонено від посади, була поновлена на роботі. Суд також своїм рішенням заборонив МОЗ оголошувати проведення нового конкурсу з призначення ректора. Між тим в міністерстві не

Професор університету Богомольця Віктор Досенко

«Медицина однакова: і американський, і український лікарі мають володіти однаковим набором знань»

Прес-служба Національного медичного університету імені Богомольця опублікувала ухвалу Печерського райсуду Києва від 23 квітня, за якою ректор Катерина Амосова, яку було відсторонено від посади, була поновлена на роботі. Суд також своїм рішенням заборонив МОЗ оголошувати проведення нового конкурсу з призначення ректора. Між тим в міністерстві не зважають на рішення суду. Ввечері того ж дня на сторінці відомства у Facebook було опубліковано оголошення про конкурс на призначення нового ректора, який має відбутися 19 вересня.

Протистояння між керівництвом головного медичного університету країни із профільним міністерством має давню історію. У 2014 році на хвилі протестів під час Революції гідності студентство разом із частиною викладачів змогли добитися усунення з посади ректора Віталія Москаленка, якого обвинувачували у корупції. На зміну йому прийшла Катерина Амосова, донька легендарного лікаря та вченого Миколи Амосова. Проте така кадрова заміна не зупинила розмови про нечувану корупцію у ВНЗ. Нинішньому керівництву тепер інкримінують покривання хабарництва, розгортання приватного бізнесу на території вишу тощо.

19-го лютого цього року конфлікт несподівано загострився. Студенти-активісти вийшли на вулицю, протестуючи проти поборів в університеті. Напередодні саме через них начебто вдалась до суїциду 18-річна туркменська студентка Мукаддас Насирлаєва.

Міністерство відсторонило ректора від посади, але з іншої причини: через зрив ліцензійного іспиту «Крок 1»для студентів-стоматологів. Міністерство навіть оголосило про створення комісії для всебічного вивчення ситуації. Частина студентів і викладачів 26 лютого стали на бік ректора і оголосили безстроковий протест, вимагаючи поновити Амосову на посаді. Аудиторії були зачинені, навчання припинилося. Проте інша частина студентів вітала рішення про відсторонення ректора і вимагала поновити навчання. Катерина Амосова всі обвинувачення спростовувала.

Раніше, 10 березня у низці ЗМІ з’явилась інформація про нібито ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора та заборону проводити перевірку університету. МОЗ подало апеляцію на це рішення суду, хоча ухвала офіційно не надходила до відомства. Суд розглянув скаргу і встановив, що ухвала судом не виносилась. Через це міністерство звернулося до правоохоронців із заявою про можливе підроблення ухвали Окружного адмінсуду у справі Амосової. Прокуратура відкрила кримінальне провадження, розслідування здійснює слідче управління поліція Києва.

Одним із небагатьох активних прихильників відсторонення Катерини Амосової серед викладачів є завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології науково-дослідницького Інституту фізіології університету ім. О. Богомольця при НАН України Віктор Досенко. У 2014 році він був одним із тих викладачів, які вийшли на протести проти ректора Національного медичного університету Віталія Москаленка. Ім’я Досенка тоді називалось серед можливих кандидатів на посаду ректора, але очолила університет Катерина Амосова.

В інтерв’ю «Главкому» професор пояснив, чому зміна ректорів не зупиняє корупції в медичному університеті, чому справи, порушені за фактом корупційних дій розслідуються дуже повільно, та прокоментував чутки про те, що родина президента підтримує скандального ректора. Адже відомо, що свого часу керівником дисертації Марини Порошенко була саме Амосова.

Професор університету Богомольця Віктор Досенко

Поясніть, чому Катерина Амосова, на вашу думку, має піти з посади ректора?

Виходить так, що Революція гідності у цілому в країні і в Національному медичному університеті відбулася не для того, щоб змінювати щось, а для того, щоби на цьому нажитися. Ситуація в університеті – певне віддзеркалення ситуації у державі. Ми моніторимо цю історію практично з першого дня, з 2014-го року. От з того часу постійно виникають такі паралелі із загальною ситуацією в країні. Люди, які прийшли керувати і країною, і медуніверситетом, не прийшли щось змінювати...

Яка частина викладачів підтримує Катерину Амосову?

Я не знаю жодного співробітника університету, який би відкрито виступав проти пані Амосової. А от непублічно проти, думаю, 90%. Є міноритарна група, яка прилаштувалася, чи з якогось дива повірила Катерині Амосовій. Переважно це люди, які отримали певні подаруночки, «плюшки».

Наприклад?

Це практично всі декани. Достатньо приємна людина і хороший лікар Оксана Виговська, новий декан педіатричного факультету. У неї була проблема із захистом докторської дисертації. Їй запропонували стати деканом і вирішити свої проблеми. Все, проблеми вирішені, вона захистилася, отримала звання професора. Тепер відробляє. Так само декан першого медичного факультету Володимир Мельник, якого я достатньо давно знаю. Ми навіть з ним співпрацювали у науковій роботі. Але потім він вирішив піти іншим шляхом, «вирішувати питання так як слід». Він працював і за часів ректорства Віталія Москаленка, швиденько прилаштувався і до цієї системи. Так само захистив докторську, є професором. Іншими словами, такі відносно непогані люди, які за інших умов, за іншої влади могли би бути корисними для студентів і університету, виконують роль ширми для організованого угруповання на чолі з чоловіком Катерини Миколаївни Володимиром Мішаловим (Володимир Мішалов – завідувач кафедри хірургії №4 університету ім. Богомольця – Главком»), Олександром Никитюком (проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку – «Главком»), Ярославом Цехмістером (перший проректор з науково-педагогічної роботи – «Главком»).

«Звільненням Амосової проблему корупції у ВНЗ вирішити неможливо»

Неодноразово у ЗМІ публікувалася інформація про факти корупції в університеті, є порушені справи. Але Амосова продовжувала керувати вишом.

Її раніше ніколи не звільняли. Тобто це перший раз, коли Уляна Супрун зі своєю командою наважилися на такий крок. Перше відсторонення Катерини Амосової від посади на час проведення міжвідомчої перевірки було у 2015 році за міністра Квіташвілі. Але це відсторонення було швиденько скасоване, були виступи на захист у Верховній Раді… Тобто Амосова отримала підтримку згори. Цей «дах» залишається і зараз: Олег Мусій, який був міністром, Ольга Богомолець, ще кілька народних депутатів підтримують нинішнього ректора. Останнім часом відійшли від цієї групи підтримки Лілія Гриневич (міністр освіти і науки України), Ганна Гопко (позафракційний народний депутат), Олександр Співаковський (народний депутат від БПП, ректор Херсонського державного університету). Тобто БПП і «Народний фронт» - ось ці сили тримали Амосову, як свою. Саме тому все це не змінювалося, попри те, що розкривались факти корупції, зловживань, порушень бюджетного законодавства тощо.

Ви говорите про якісь факти корупції, розслідування. Де доведені до кінця справи?

Сім чи вісім кримінальних справ зараз порушено, вони усі в процесі розслідування. Є коментарі з цього приводу речника Міністерства внутрішніх справ. Першою справою була нелегальна їдальня у фізико-хімічному корпусі на проспекті Перемоги, 34. 700 квадратних метрів вони віддали приватному підприємству безкоштовно. Причому сплачували і сплачують за нього комунальні витрати, електроенергію. Все це працювало без чеків, звичайно, і продовжує працювати далі. Кримінальне порушення зафіксовано і ось вже четвертий рік у Міністерстві внутрішніх справ підтверджують факт зловживання, але слідчі «не можуть» встановити обсяг нанесеної шкоди.

Ви особисто давали свідчення?

Так, саме у цій справі я давав свідчення, але давно, ще у 2015 році. Вони спочатку відкривають справу, потім розуміють, які люди стоять за цією командою, яка називає себе «агентами змін». Потім, мабуть, отримують вказівку згори чи ще щось і нескінченно тягнуть цю історію, або приймають подібні рішення до тих, яке, наприклад, ухвалив зараз суддя з Луганської області (23 квітня суддя Печерського райсуду Писанець визнав звільнення Катерини Амосової з посади ректора незаконним, а також заборонив Міністерству охорони здоров’я оголошувати конкурс на заміщення посади ректора – «Главком»).

Чи є контакти у вас з Міністерством охорони здоров’я щодо ситуації в університеті, на якому рівні?

Звичайно, є комунікація. Мене до міністерства запрошували. З Уляною Супрун я особисто не знайомий. Більше спілкуюся із заступниками, радниками. Там працює купа моїх студентів.

Які варіанти виходу із нинішнього конфлікту там пропонують?

Вони зараз роблять все правильно: створили комісію з розслідування зловживань, потім відсторонили на час розслідування, потім звіт комісії, звільнення, оголошення нового конкурсу, призначення виконуючого обов’язки. Щось інше підказати важко. Побажати можу лише наснаги в роботі і гарних юристів, які б допомогли довести цю справу до кінця. А так вони (Міністерство) діють жорстко, адже Амосова була відсторонена не раз, а тричі. І це дуже правильно, бо кожен «похід» Катерини Миколаївни до суду несе для неї певні втрати.

«Університет може обрати ще гіршого ректора»

МОЗ вже оголосив про проведення нового конкурсу на посаду ректора НМУ. Чи є у вас бажання взяти у ньому участь?

Немає ніякого бажання, як не було його і у 2014 році (тоді після відсторонення Віталія Москаленка також проводився конкурс на заміщення посади ректора – «Главком»). Я абсолютно чітко розумію, що можливості змінити університет із середини немає. За підтримки фонду «Відродження» проводилися антикорупційні заходи (Міжнародний фонд «Відродження» підтримував громадську кампанію «Ні!» корупції в медичних вишах» у 2016 році – «Главком»). Голова фонду Євген Бистрицький тоді казав: а чи є там за кого боротися? Це дуже пряме запитання, на яке я відповів: напевно, ні.

Ви хочете сказати, що навіть якщо Амосова піде, це нічого не змінить?

Так. Це буде просто покаранням чиновника, який накрався. Це буде правильним, справедливим покаранням. Але якщо далі не втручатися, то нічого не зміниться.

Якесь замкнене коло. Як його розірвати?

Не через вибори ректора. Я думаю, що команда МОЗ не втручатиметься у вибори, які будуть. Так, університет може обрати ще гіршого ректора. Але наступний все ж таки більше боятиметься, і так нахабно красти не вийде.

Акція протесту колишніх студентів університету Богомольця, які звинувачували Амосову в корупції. Фото: kyiv.comments.ua

У 2014-му всі теж так думали, коли після Москаленка прийшла Амосова.

Це система, яку важко змінити, вона ж бо формувалася десятиріччями, весь період незалежності України, ще можна і радянський період захопити. Там йде певний відбір людей, які згодні з існуючим станом речей, можуть на чорне казати біле. І так не тільки в медуніверситеті, це загальна проблема в країні. Який вихід із ситуації? Не через вибори нового ректора. Я бачу інший варіант, у цьому ми однодумці з командою МОЗ: слід змінювати правила оцінювання студентів. Як би погано вони не вчилися, як би не купували оцінки, після третього, шостого курсів і інтернатури має бути незалежний потужний державний екзамен. Його треба витримати, інакше ти не перейдеш на наступний курс. Якщо такий іспит з’явиться, його давно впровадили американці, то багато що зміниться. Ми ніби і наслідували їхню (американську) систему оцінювання, але спотворили її так, що вона не виконує своїх функцій. Хоча цей іспит «Крок» є найбільш об’єктивним методом оцінки. Він має бути дійсно складним, наповнений якісними американськими тестами. Медицина однакова всюди: і американський, і український лікарі мають володіти однаковим набором знань.

Нинішні тести не мають необхідної складності, про яку ви говорите?

Потрошку МОЗ починає піднімати вимоги до системи оцінювання: додали уже декілька іноземних тестів. Кабмін затвердив додаткове тестування, аби оцінити практичні навички. Цим шляхом слід іти, заздалегідь попередивши студентів. Це, напевно, правильний демократичний шлях.

Яка зараз «вартість» іспиту в університеті Богомольця?

Залежить від предмета, від того, чи має викладач університету якийсь додатковий заробіток. Якщо це кафедра з теоретики, базова, медична, то у доцентів і професорів, які на ній працюють окрім жалюгідної зарплатні інших надходжень немає. Їм не лишається нічого іншого як іти з цієї роботи, або брати хабарі, щоб вижити. На клінічних кафедрах ситуація краща, бо у них є прибуток, є пацієнти, вони ведуть свою підприємницьку діяльність на території державних клінік, не сплачуючи жодних податків. Але це також порушення закону, яке є тотальним. Натомість від студентів вони можуть собі дозволити не брати хабарі. Хоча є і нахаби, які беруть і на клінічних кафедрах. «Вартість» за іспит – $250 - 300.

Хто міг би нині замінити Амосову на посаді ректора?

Може, я і знаю таких людей. Але вони ніколи не погодяться на таку безнадійну затію, їх обиратиме «мертвий» колектив. Вони в принципі не можуть проголосувати за якусь перспективу, розвиток і прогрес.

У 2014 році були протести студентів, в результати яких їм вдалося добитися усунення ректора Віталія Москаленка. У березні цього року протести проти Амосової не були такими результативними, чому?

Тоді вдалося тому, що в результаті революційної ситуації на Майдані ми з друзями просто зайняли ректорат, підняли колосальну хвилю – на протести вийшли біля 5 тисяч студентів. Наступного дня вони пройшли ходою проспектом Перемоги, пішли до ректорату на вул. Шевченка, 13, потім пішли до МОЗу, де вимагали усунення ректора. Тобто усі чиновники, уся країна побачила величезну кількість студентів, які вимагали змін. Ми тоді були абсолютно не впевнені, що нам вдасться підняти студентів, яких пригнічували роками. У цьому університеті взагалі не було ніякого активізму. І тут раптом сталося диво: люди вийшли, всі побачили, що, дійсно, студенти цього хочуть. Ректора було звільнено, відбулися нові вибори. А зараз студенти розчаровані, їх неможливо підняти. Їм все одно, вони хочуть прилаштуватися, закінчити університет. Дійсно, якась частина хоче вчитися і не хоче займатися так званою політикою. Їм байдуже це все. Викладачам теж байдуже. Не рухайте нас, ми собі сидимо, якось рік-два-п’ять протягнемо. По суті, у 2014 році цією хорошою подією ми остаточно демотивували колектив і студентство медуніверситету. Всі зрозуміли, що змінити нічого не вийде.

Той факт, що перша леді Марина Порошенко захищала свого часу дисертацію під керівництвом Катерини Амосової допомагає якось нинішньому ректору?

Кілька останніх місяців цей вплив перестав відчуватися. Я можу це пояснити критичною масою зловживань з боку ректорату. Другий аспект – це самогубство студентки (18-річна Муккадас Насирлаєвої– «Главком»). Навіщо ці плями президентській родині.

Марина Порошенко та Катерина Амосова

В чому ж раніше виражалася ця підтримка?

Це публічна підтримка. Прихід на якісь акції, ювілеї, посмішки. Петро Порошенко влаштовував нараду із сімейної медицини у актовій залі університету, дякував ректору. Згадайте орден ім. Княгині Ольги, який минулого року отримала ректор. Ця підтримка була достатньо очевидною. Всі це чудово розуміли: і СБУ, і прокуратура, і поліція. Тому ніякі справи з розслідувань не просувалися.

В групі підтримки Амосовї ви називаєте конкретні прізвища депутатів. В чому полягає їх вплив на ситуацію?

Все починалося, коли міністром був пан Квіташвілі, якому потрібна була підтримка його реформ від медиків, які перебувають у Верховній Раді. І ці політики ставили йому умову: якщо ти Амосову знімаєш – голосів не буде. Те ж саме вони говорили Уляні Супрун. І вона до голосування за реформу не наважувалася звільняти Катерину Амосову, хоча були абсолютно всі підстави. Міністрам у Верховній Раді потрібні голоси, і ось таким чином вони «купляються».

Михайло Глуховський, «Главком»

Читайте також: Амосова проти Супрун. Хто стоїть за колапсом у найбільшому медичному вузі країни