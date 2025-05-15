Вчені розповіли, коли на Землі закінчиться кисень

Придатна для дихання атмосфера нашої планети зруйнується задовго до того, як сама Земля буде фізично знищена

Атмосферні умови Землі зміняться – на планеті закінчиться кисень. За прогнозами вчених, це станеться за мільярд років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vice.

Астрономи з Університету Тохо в Японії спільно з Nasa виявили, що придатна для дихання атмосфера нашої планети зруйнується задовго до того, як сама Земля буде фізично знищена.

Вчені пояснюють, що Сонце старіє, а разом з ним приходить більше тепла. Коли воно горить яскравіше, поверхня Землі нагрівається, вода випаровується, і вуглецевий цикл, який підтримує фотосинтез, починає руйнуватися. Рослини гинуть, виробництво кисню припиняється, і Земля повільно повертається до пекла з високим вмістом метану та низьким вмістом кисню, яке більше схоже на стародавню Землю, ніж на щось придатне для життя.

Земля, існує близько 4,5 млрд років. Спочатку це була куля гарячої розплавленої магми, яка потім охолола, на ній з'явилися тектонічні плити. А через кілька мільярдів років з'явилися перші суперконтиненти і різні форми життя. Вчені прогнозують, що протягом найближчих мільйонів років концентрація вуглекислого газу в атмосфері зросте з 400 частин на мільйон до більш ніж 600 частин на мільйон. Але це станеться за умови, що людство перестане використовувати викопне паливо. В іншому випадку ми побачимо цей результат набагато швидше.

Нагадаємо, результати нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Cities, показали, що 28 найбільш густонаселених міст США, включаючи Нью-Йорк, Чикаго, Даллас та Денвер, опускаються під воду зі швидкістю від двох до десяти міліметрів на рік.

А за останнє століття одне із найбільш популярних міст Європи – Венеція – опустилась під воду приблизно на 25 сантиметрів, а рівень моря, починаючи з 1900 року, піднявся ще на 30 см. Проте Італія має новий план як врятувати місто.