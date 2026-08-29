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Росіяни атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах
Російський дрон поцілив у медичний транспорт
фото: Сумська ОВА

Пошкоджено два автомобілі швидкої, цивільну автівку та вхід до медзакладу

Уночі російські окупанти атакували автомобілі швидкої допомоги на території лікарні у Сумах. Ворожий безпілотник поцілив у медичний транспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги, цивільну автівку та вхід до медичного закладу. Люди не постраждали. «Автомобілі мали чітке маркування. Росіяни бачили, куди спрямовували удар», – наголосив Григоров.

Очільник ОВА назвав атаку черговим свідомим злочином Росії проти тих, хто рятує життя.

Нагадаємо, у ніч проти 29 серпня російські окупанти атакували Україну двома ракетами та 267 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 ворожі БпЛА. Частина російських засобів ураження не досягла цілей, інформація щодо них уточнюється.

Суми залишаються одним із найбільш уразливих обласних центрів України – від міста до зони бойових дій близько 20 км.

Інтенсивність російських повітряних ударів по місту різко зросла. Якщо у 2024 році було зафіксовано 132 надзвичайні ситуації, пов’язані з повітряними атаками, у 2025-му – 690, то лише станом на початок серпня 2026 року – вже 948.

Під російські удари потрапляють житлові будинки, промислові підприємства, АЗС, об'єкти енергетики, водо- та теплопостачання, а також логістична інфраструктура. Лише у липні 2026 року внаслідок російських атак у Сумах загинули 20 мирних жителів, ще 152 людини зазнали поранень.

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Теги: автомобіль обстріл медицина лікарня Суми

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