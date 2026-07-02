Обстріл Києва: ворог поцілив у підстанцію «швидкої», поранено шестеро працівників

Внаслідок атаки постраждали троє парамедиків та троє водіїв-екстрених медичних техніків

Російська комбінована атака на Київ у ніч на 2 липня зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали троє парамедиків та троє водіїв-екстрених медичних техніків, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Вибуховою хвилею суттєво понівечило будівлю відомства та вивело з ладу автопарк підстанції, пошкодивши одразу дев'ять автомобілів швидкої допомоги.

«Незважаючи на постійну загрозу та пошкодження медичної інфраструктури, київські медики продемонстрували залізну стійкість. Під час ліквідації наслідків масованого обстрілу міста Києва на 59 різних локаціях одночасно працювало 110 бригад екстреної медичної допомоги, які рятували життя містян та надавали невідкладну допомогу постраждалим безпосередньо на місцях прильотів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.