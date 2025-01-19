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Боровся із окупантами на Запорізькому напрямку. Згадаймо Романа Лукача

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Боровся із окупантами на Запорізькому напрямку. Згадаймо Романа Лукача
Роман Лукач захоплювався рибальством та комп’ютерними технологіями
колаж: glavcom.ua

Воїн боровся із російськими загарбниками на Запорізькому напрямку фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Лукача.   

29 грудня 2024 року обірвалося життя захисника України Романа Лукача, який боровся із російськими загарбниками на Запорізькому напрямку фронту. Про це повідомила Львівська міська рада.

Роман Лукач народився 18 грудня 1993 року у селі Великі Дідушичі Львівської області. Навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №78 міста Львова. Після школи здобув освіту за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Львівське вище професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва».

Впродовж свого життя працював у будівельній сфері. Захоплювався рибальством та комп’ютерними технологіями, за словами родини, був надзвичайно добрим, відповідальним та готовим віддати ближньому останнє.  

Роман Лукач боровся із російськими загарбниками на Запорізькому напрямку фронту
Роман Лукач боровся із російськими загарбниками на Запорізькому напрямку фронту
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону держави від окупантів до складу 65-ї окремої механізованої бригади «Великий луг» Сухопутних військ Збройних Сил України. Боровся із російськими загарбниками на Запорізькому напрямку фронту. Життя захисника України Романа Лукача обірвалося 29 грудня 2024 року.

Чин похорону Романа Лукача відбувся 17 січня 2025 року у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок воїна поховали на Личаківському кладовищі. 

У Романа Лукача залишилися дві бабусі, сестра, племінник, дядьки, тітки та хрещена мама.   

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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