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Інвестиції на боротьбу зі старінням сягнули рекорду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Багато людей мріють про довголіття
фото із відкритих джерел

До кінця 2025 року обсяг ринку антивікових технологій досягне 578 млрд євро

У гонитві за вічною молодістю та довголіттям мільярдери Кремнієвої долини готові вкладати величезні суми у біотехнологічні стартапи та дослідження. За прогнозами, до кінця 2025 року обсяг ринку антивікових технологій досягне 578 млрд євро, а головними інвесторами стануть надбагаті люди, які готові віддати половину свого статку за додаткові 10 років життя. Про це пише Bild.

Один із яскравих прикладів – 47-річний підприємець та біохакер Браян Джонсон, який витрачає 1,9 млн євро на рік на боротьбу зі старінням. Він приймає більше 50 таблеток на день, вводить собі плазму свого юного сина і постійно моніторить показники здоров'я. Команда з 30 фахівців допомагає йому в цій нелегкій справі.

Засновник Amazon Джефф Безос інвестував 2,9 млрд євро у біотехнологічний стартап Altos Labs, мета якого – перепрограмувати клітини організму для зупинки чи навіть обігу процесу старіння. Співзасновник PayPal Пітер Тіль та голова Open AI Сем Альтман також вкладають мільйони у подібні проекти.

«Я хочу жити стільки, скільки буду щасливий і здоровий. З наукового погляду, 90-120 років – цілком реально», – каже Марк Бернеггер, співзасновник Longevity Investors, який об'єднує мільярдерів, вчених та підприємців для розвитку індустрії довголіття.

Чи стануть інвестиції в безсмертя доступні не лише обраним, а й звичайним людям? Це лише питання часу та грошей, вважають експерти. Можливо, вже в найближчому майбутньому людство зробить великий крок на шляху до вічної молодості.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, чиї повноваження закінчуютьсяназвав невисоким розмір своєї майбутньої пенсії. За словами глави країни, він отримуватиме майже $3 тис., тобто 11–12 тис. злотих.

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Теги: інвестиції Раян Джонсон Джефф Безос довголіття пенсія здоров'я технології бізнес

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