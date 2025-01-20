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TikTok відновив свою роботу в США після обіцянки Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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TikTok відновив свою роботу в США після обіцянки Трампа
TikTok не працював у США 12 годин
фото з відкритих джерел

Трамп пообіцяв видати 20 січня розпорядження про відтермінування процесу блокування TikTok

Відеохостинг TikTok відновлює свою роботу в США після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що відкладе блокування соцмережі. Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що Трамп заявив, що відтермінує процес блокування TikTok. Водночас він наголосив, що хоче, аби соціальна платформа принаймні наполовину належала американським інвесторам. Про це він написав в соціальній мережі.

За його словами, відразу після інавгурації в понеділок, 20 січня, він видасть розпорядження про відтермінування заборони TikTok, щоб «укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки».

«Так ми зберігаємо TikTok, тримаємо його в надійних руках і дозволяємо йому говорити. Без схвалення США не існує TikTok», – зазначив він.

Сьогодні стало відомо, що TikTok не працював в США протягом 12 годин.  Пізніше в TikTok зазначили, що соцмережа знову стала доступною для понад 170 млн американців.

«Це рішуча позиція на підтримку Першої поправки та проти свавільної цензури. Ми працюватимемо з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти TikTok у Сполучених Штатах», – йдеться в заяві платформи.

Нагадаємо, що блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Закон, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу «величезної глибини та масштабу національній безпеці» . Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Наприкінці грудня, обраний президент США Дональд Трамп виступив за те, щоби TikTok продовжував працювати в Сполучених Штатах принаймні на деякий час. Заява обраного президента перед натовпом у Феніксі стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США. Він озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok.

Тим часом користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote. Це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram.

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Теги: блокування соцмережі застосунок TikTok президент закон Дональд Трамп Китай

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