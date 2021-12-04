Шокуюча статистика: скільки людей померло від коронавірусу за увесь час

Лідерами за кількістю заражень коронавірусом залишаються США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі сягнула майже 265 млн осіб

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі станом на 4 грудня зросла до 264 млн 950 тис. 626 осіб. Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження коронавірусом померло 5 млн 243 тис. 474 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження вірусом входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 48 млн 990 тис. 127 інфікованих коронавірусом. Кількість смертей становила 787 тис. 695.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків зараження досягла 34 млн 624 тис. 360. Кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 470 тис. 530 осіб.

На третьому місці у світі за поширенням коронавірусу знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 22 млн. 129 тис. 409 хворих, з них померло 615 тис. 400 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 196, медпрацівників – 200.

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