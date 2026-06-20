В окупованому Криму атаковано ТЕЦ

Внаслідок атаки на Таврійську ТЕЦ виникла пожежа

У ніч на 20 червня безпілотники атакували окупований Крим. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ. Очевидці пишуть, що після атаки розгорілася сильна пожежа та було видно густий, чорний дим.

Повідомляється, що Сімферопольському районі виникли проблеми зі світлом. Крім того, вибухи чули в районі аеродрома «Заводське», у Сімферополі в районі ГРЕС.

Таврійська ТЕС (або Сімферопольська ПГУ-ТЭС) – це сучасна парогазова електростанція в тимчасово окупованому Криму (поблизу смт Гвардійське Сімферопольського району). Вона була побудована окупаційною владою. Загальна проектна потужність становить 470 МВт, вона складається з двох енергоблоків. Станцію збудували для покриття дефіциту електроенергії на півострові та зниження залежності від енергомосту з Росії. Об'єкт оснащений газовими турбінами, які поставлялися з порушенням міжнародних санкцій.

Раніше повідомлялося, що російська армія активно готує тимчасово окупований Крим до можливої висадки українського морського десанту. Ворог будує фортифікації та мінує пляжі, оскільки розглядає цей сценарій як цілком реальний. Про це в інтерв’ю виданню The Kyiv Independent заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

До слова, російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що наразі українські дрони ізолюють Крим. Федоров підкреслив, що це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Більш детальної інформації він не розкрив.