Британія уклала ядерну угоду з Україною, Кубань знову палає: головне за ніч 16 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 16 червня 2026 року

Ніч на 16 червня принесла кілька важливих новин: Британія уклала ядерну угоду з Україною і запровадила нові санкції проти Росії, безпілотники знову атакували нафтову інфраструктуру Краснодарського краю, а Лукашенко визнав, що боїться ЗСУ. Паралельно США та Іран підписали угоду, яку Ізраїль відмовився виконувати. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 червня.

Британія уклала ядерну угоду з Україною і ввела санкції проти Росії

Лондон підписав ядерну угоду з Україною та запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Окремо ЄС оголосив про виділення 75 млн євро на будівництво нового захисного саркофага для Чорнобильської АЕС.

Кубань знову палає: дрони атакували нафтобазу

Безпілотники вдарили по нафтобазі у Краснодарському краї – спалахнула пожежа. Краснодарський край залишається однією з головних цілей: звідси росіяни запускають «шахеди» по Україні, а місцеві НПЗ і нафтобази живлять армію РФ паливом.

США та Іран підписали угоду – Ізраїль відмовився її виконувати

Вашингтон і Тегеран уклали угоду, однак Ізраїль заявив, що не вважає себе зобов'язаним її дотримуватися. Тель-Авів дав зрозуміти, що діятиме відповідно до власних інтересів безпеки.

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