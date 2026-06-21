У Києві пенсіонерка десять років накопичує у квартирі непотріб та спить у коридорі

Сусіди жінки потерпають від смороду та роїв мух

У Києві мешканці дев'ятиповерхового будинку на вулиці Закревського, що в Деснянському районі, потерпають через сусідку. Пенсіонерка понад десять років накопичує у своїй квартирі речі та сміття, а спить у коридорі. Як інформує «Главком», про це йдеться у програмі «Сніданок із 1+1».

Перед Великоднем у квартирі на сьомому поверсі сталася пожежа. Коли рятувальники прибули на місце, їм довелося вибивати двері, оскільки господині не було вдома. Після цього сусіди побачили, що квартира вщерть заповнена різними речами.

«Повибивали вікна пожежники, вибиті двері. Це досі так усе й стоїть. Просто смітник смердить, літають великі мухи», – розповіла пані Віра, яка живе поруч із проблемною квартирою.

Після пожежі квартира залишилася відкритою. На сьомому поверсі відчувається різкий запах. Сусіди стверджують, що сморід проникає і до інших квартир. Мешканка поверху Наталя розповіла, що через це вони навіть були змушені встановити нові вхідні двері.

Проблема торкнулася й мешканців нижніх поверхів. За словами Людмили, вода, якою гасили пожежу, затекла до її квартири, а на стелі вже з'явився грибок.

Мешканці зверталися до Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та міської влади, однак питання досі не вирішене. Голова ОСББ пояснив, що не має законних підстав самостійно заходити до квартири, а родичі власниці не виявляють бажання займатися ситуацією.

81-річна господиня квартири Віра Василівна заперечує необхідність прибирати помешкання. Вона стверджує, що зберігає цінні для себе речі та не дозволяє їх викидати.

«Я не даю, тому що там нові речі. Як я можу їм дати повикидати? Там і плаття, і тканини», – сказала пенсіонерка.

Юрист Ярослав Лисенко зазначає, що в подібних випадках ОСББ варто звертатися до органів соціального захисту для оцінки стану людини та залучення необхідної допомоги. За його словами, йдеться не лише про дискомфорт для сусідів, а й про потенційну небезпеку для мешканців будинку. Фахівець також наголошує, що компульсивне накопичення речей є психологічним розладом, який може потребувати професійної допомоги.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Литовському, 6-А, власники однієї з квартир – літня жінка та її син – живуть на підлозі в загальному коридорі, оскільки їхнє власне помешкання до стелі забите мотлохом. Сусіди родини потерпають від сміття, яким забите приміщення загального коридору, та через постійний сморід і антисанітарію.

Раніше повідомлялося, що мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам. Звільнити будинок від сміття допомогли комунальники, поліція та співробітники Дніпровської райдержадміністрації. Загалом із квартири було вивезено 7 тонн сміття.