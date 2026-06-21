Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пенсіонерка десять років накопичує у квартирі непотріб та спить у коридорі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пенсіонерка десять років накопичує у квартирі непотріб та спить у коридорі
Віра Василівна перетворила свою квартиру на смітник
фото: скріншот із відео

Сусіди жінки потерпають від смороду та роїв мух

У Києві мешканці дев'ятиповерхового будинку на вулиці Закревського, що в Деснянському районі, потерпають через сусідку. Пенсіонерка понад десять років накопичує у своїй квартирі речі та сміття, а спить у коридорі. Як інформує «Главком», про це йдеться у програмі «Сніданок із 1+1».

Перед Великоднем у квартирі на сьомому поверсі сталася пожежа. Коли рятувальники прибули на місце, їм довелося вибивати двері, оскільки господині не було вдома. Після цього сусіди побачили, що квартира вщерть заповнена різними речами.

«Повибивали вікна пожежники, вибиті двері. Це досі так усе й стоїть. Просто смітник смердить, літають великі мухи», – розповіла пані Віра, яка живе поруч із проблемною квартирою.

Після пожежі квартира залишилася відкритою. На сьомому поверсі відчувається різкий запах. Сусіди стверджують, що сморід проникає і до інших квартир. Мешканка поверху Наталя розповіла, що через це вони навіть були змушені встановити нові вхідні двері.

Проблема торкнулася й мешканців нижніх поверхів. За словами Людмили, вода, якою гасили пожежу, затекла до її квартири, а на стелі вже з'явився грибок.

Мешканці зверталися до Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та міської влади, однак питання досі не вирішене. Голова ОСББ пояснив, що не має законних підстав самостійно заходити до квартири, а родичі власниці не виявляють бажання займатися ситуацією.

81-річна господиня квартири Віра Василівна заперечує необхідність прибирати помешкання. Вона стверджує, що зберігає цінні для себе речі та не дозволяє їх викидати.

«Я не даю, тому що там нові речі. Як я можу їм дати повикидати? Там і плаття, і тканини», – сказала пенсіонерка.

Юрист Ярослав Лисенко зазначає, що в подібних випадках ОСББ варто звертатися до органів соціального захисту для оцінки стану людини та залучення необхідної допомоги. За його словами, йдеться не лише про дискомфорт для сусідів, а й про потенційну небезпеку для мешканців будинку. Фахівець також наголошує, що компульсивне накопичення речей є психологічним розладом, який може потребувати професійної допомоги.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Литовському, 6-А, власники однієї з квартир – літня жінка та її син – живуть на підлозі в загальному коридорі, оскільки їхнє власне помешкання до стелі забите мотлохом. Сусіди родини потерпають від сміття, яким забите приміщення загального коридору, та через постійний сморід і антисанітарію.

Раніше повідомлялося, що мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам. Звільнити будинок від сміття допомогли комунальники, поліція та співробітники Дніпровської райдержадміністрації. Загалом із квартири було вивезено 7 тонн сміття.  

Читайте також:

Теги: пожежа Київ сміття рятувальники квартира

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого удару по Одесі 25 травня 2026 року
Ворог вдарив по Одесі: є загиблий і троє поранених
25 травня, 23:43
Такий вигляд мала станція метро «Лук'янівська» після атаки росіян 24 травня 2026 року
«Лук'янівська фортеця» чи «Непереможна»? Навколо назви станції метро розгорілася суперечка
27 травня, 15:15
Негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Шторм накриє Київ та область: синоптики оголосили попередження
29 травня, 12:16
Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня
Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня
5 червня, 05:50
Для затримання стрільця у столиці вводили спеціальну поліцейську операцію, на пошуки орієнтували всі наряди
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
1 червня, 11:01
На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі
8 червня, 16:17
Національна опера представила концертну версію опери «Матері Херсона»
«Матері Херсона» у Варшаві та Нью-Йорку: перша опера про викрадення українських дітей
11 червня, 21:32
Свіжа вода цілодобово: забезпечте улюбленцю постійний доступ до прохолодної питної води, адже влітку організм тварини стрімко втрачає рідину
Як уберегти чотирилапих від літньої спеки: важливі поради київських ветеринарів
11 червня, 15:12
Виставка «Донорство зігріває» у столичному метрополітені триватиме до 26 червня
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
16 червня, 12:49

Новини

У Києві пенсіонерка десять років накопичує у квартирі непотріб та спить у коридорі
У Києві пенсіонерка десять років накопичує у квартирі непотріб та спить у коридорі
У Києві повітряна тривога тривала 38 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 38 хвилин
Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через ЛГБТ-прайд
Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через ЛГБТ-прайд
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог
Наслідки російської атаки по Київщині: куди поцілив ворог

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua