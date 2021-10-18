У Харкові зайняті усі сім сотень Covid-ліжок з киснем

У міських лікарнях Харкова для лікування хворих з коронавірусною інфекцією обладнано 1540 ліжок, з них 719 – з централізованою подачею кисню

У харківських лікарнях не залишилося вільних ліжок з потоковим киснем

У лікарнях Харкова заповнені всі 719 ліжко-місць з потоковим киснем, які призначені для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я міськради Харкова Олена Головіна під час брифінгу, пише місцеве видання «Об’єктив».

За словами чиновниці, у міських лікарнях Харкова для лікування хворих з коронавірусною інфекцією обладнано 1540 ліжок, з них 719 – з централізованою подачею кисню. Станом на ранок 18 жовтня всі ліжка з потоковим киснем зайняті.

«На сьогодні 1540 ліжок, і в стаціонарі перебуває 1149 пацієнтів. Були випадки, коли стояли «швидкі». Але там питання вирішувалося куди направити, або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко, підключити до концентратора», – повідомила Головіна.

Вона зазначила, що влада постійно розширює кількість місць з киснем.

«У 13-й лікарні закінчили монтаж кисневої траси, доставили 113 ліжок, вони працюють у тестовому режимі. Йде монтаж нових кисневих точок, доповнюємо в 17-й лікарні, і розглядається питання про розширення кисневих точок у 8-й лікарні, яку відкрили тиждень тому», – сказала Головіна.

До слова, у Херсоні закінчилися місця для Covid-інфікованих: пацієнтів везуть в інші міста. А мешканці «Дніпра», який з понеділка, 18 жовтня, перейшов у «червону» зону карантину, масово кинулися у центри вакцинації.

Також мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками. Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

Як відомо, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%. Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.