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    У Харкові зайняті усі сім сотень Covid-ліжок з киснем

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    У міських лікарнях Харкова для лікування хворих з коронавірусною інфекцією обладнано 1540 ліжок, з них 719 &ndash; з централізованою подачею кисню - У Харкові зайняті усі сім сотень Covid-ліжок з киснем
    У міських лікарнях Харкова для лікування хворих з коронавірусною інфекцією обладнано 1540 ліжок, з них 719 – з централізованою подачею кисню
    фото: suspilne.media

    У харківських лікарнях не залишилося вільних ліжок з потоковим киснем

    У лікарнях Харкова заповнені всі 719 ліжко-місць з потоковим киснем, які призначені для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я міськради Харкова Олена Головіна під час брифінгу, пише місцеве видання «Об’єктив».

    За словами чиновниці, у міських лікарнях Харкова для лікування хворих з коронавірусною інфекцією обладнано 1540 ліжок, з них 719 – з централізованою подачею кисню. Станом на ранок 18 жовтня всі ліжка з потоковим киснем зайняті.

    «На сьогодні 1540 ліжок, і в стаціонарі перебуває 1149 пацієнтів. Були випадки, коли стояли «швидкі». Але там питання вирішувалося куди направити, або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко, підключити до концентратора», – повідомила Головіна.

    Вона зазначила, що влада постійно розширює кількість місць з киснем.

    «У 13-й лікарні закінчили монтаж кисневої траси, доставили 113 ліжок, вони працюють у тестовому режимі. Йде монтаж нових кисневих точок, доповнюємо в 17-й лікарні, і розглядається питання про розширення кисневих точок у 8-й лікарні, яку відкрили тиждень тому», – сказала Головіна.

    До слова, у Херсоні закінчилися місця для Covid-інфікованих: пацієнтів везуть в інші міста. А мешканці «Дніпра», який з понеділка, 18 жовтня, перейшов у «червону» зону карантину, масово кинулися у центри вакцинації.

    Також мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками. Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

    Як відомо, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%. Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: Харків медицина лікарня ліжко коронавірус
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    У Харкові зайняті усі сім сотень Covid-ліжок з киснем