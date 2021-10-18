Психлікарня на Волині стала «ковідною»

У психіатричній лікарні Волинської області стався палах коронавірусу

У Волинській обласній психіатричній лікарні, що розташована у селі Липини, стався спалах Covid-19. Через що у медичному закладі було розгорнуто ковідний стаціонар, повідомляють «Волинські новини».

Як розповіла місцевим ЗМІ головна лікарка закладу Людмила Юрко, перші симптоми коронавірусу серед пацієнтів були зафіксовані 12 жовтня, а після проведення ПЛР-тестування у хворих виявили Covid-19.

«У той же день нашу лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з Covid-19. І ми розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз», – зазначила Юрко.

За її словами, на сьогодні коронавірус підтверджено в 39 пацієнтів лікарні, вони мають або легку форму захворювання, або ж середнього ступеня.



«Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного із хворих немає. Сатурація в усіх в межах норми. Втім, серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Їх стан задовільний, – розповіла Юрко.

Головна лікарка також зазначила, що випадки Covid-19 зафіксовані й серед працівників лікарні.

«Усі наші працівники, у яких виявили Covid-19, перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Наразі не можу озвучити точну кількість хворих. Це близько 5-6 осіб», – додала Юрко.

Наразі в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на Covid-19 у медичних закладах становить близько 60%.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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