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Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 27 атак

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дворічанське, Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка, Дніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Силами оборони недопущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пальна Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 «Тюльпан», пункту управління, одному складу ПММ та п'яти районах зосередження особового складу противника.

Втрати Росії у війні на 8 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 8 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
  • танків ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
  • артилерійських систем – 12317 (+30) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2024 року фото 6

Нині триває 805-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: окупанти війна Генштаб фронт ворог

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