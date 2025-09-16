Головна Країна Суспільство
МОЗ руйнує міф: для відвідування басейну непотрібні ніякі довідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Вимога надати медичну довідку, яка не передбачена законодавством, може бути розцінена як обмеження прав споживачів
Міністерство охорони здоров'я не затверджувало ані форми такої довідки, ані інструкції для її заповнення

В Україні більше не існує законодавчих підстав для вимоги медичної довідки при відвідуванні басейну. Міністерство охорони здоров'я не затверджувало жодних форм такої довідки, а санітарні норми для плавальних басейнів не передбачають обов'язкових медичних оглядів для відвідувачів. Про це повідомляє МОЗ, пише «Главком».

Ця вимога є пережитком радянських часів, коли методи очищення води в басейнах були менш ефективними, а медичні довідки дійсно були необхідні. Однак сьогодні питання санітарної безпеки забезпечується через якісне очищення води, що є відповідальністю власників басейнів.

За словами експертів, вимога надати медичну довідку, яка не передбачена законодавством, може бути розцінена як обмеження прав споживачів згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

«Водночас якщо ви нездужаєте – відмовтеся від відвідування басейну та зверніться по консультацію до лікаря», – додали у відомстві.

До слова, у варшавському басейні «Полонез» стався інцидент з масовим отруєнням хлором, внаслідок якого постраждали десятки людей, включаючи дітей. Поліція затримала трьох працівників басейну для з'ясування обставин події. 

Нагадаємо, діти загиблих захисників та захисниць зможуть безоплатно відвідувати муніципальний басейн. Рішення ухвалили днями на засіданні виконавчого комітету. 

Теги: обмеження басейн Міністерство охорони здоров'я

