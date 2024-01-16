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Окупанти погрожують висадити десант під Харковом: Центр протидії дезінформації заспокоїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти погрожують висадити десант під Харковом: Центр протидії дезінформації заспокоїв
За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, «Гостомельський сценарій» під Харковом є малоймовірним
фото ілюстративне

ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія може формувати десант для висадки в тилах українських військ, зокрема під Харковом. Як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Однак ворог не має резервів для наступу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами лейтенанта Сил оборони, заступника керівника Центр протидії дезінформації Андрія Коваленка, «Гостомельський сценарій» під Харковом є малоймовірним. Адже ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки.

Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів.

Як наголосили у ЦПД, навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО.

«Найімовірніше, російська ІПСО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що Росія ймовірно готується відновити наступу під Харковом, оскільки Москва останнім часом посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону. За словами генерал-полковника Сирського, Москва перекинула більше бронетехніки та артилерійських знарядь для підтримки спроб просування піхотних груп, які в основному складаються з так званих штрафних військових підрозділів «Шторм Z».

Теги: Харківщина

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