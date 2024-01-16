Окупанти погрожують висадити десант під Харковом: Центр протидії дезінформації заспокоїв

За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, «Гостомельський сценарій» під Харковом є малоймовірним

ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія може формувати десант для висадки в тилах українських військ, зокрема під Харковом. Як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Однак ворог не має резервів для наступу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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За словами лейтенанта Сил оборони, заступника керівника Центр протидії дезінформації Андрія Коваленка, «Гостомельський сценарій» під Харковом є малоймовірним. Адже ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки.

Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів.

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Як наголосили у ЦПД, навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО.

«Найімовірніше, російська ІПСО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що Росія ймовірно готується відновити наступу під Харковом, оскільки Москва останнім часом посилює бомбардування північно-східного міста та прилеглого регіону. За словами генерал-полковника Сирського, Москва перекинула більше бронетехніки та артилерійських знарядь для підтримки спроб просування піхотних груп, які в основному складаються з так званих штрафних військових підрозділів «Шторм Z».