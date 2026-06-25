В Україні виявлені небезпечні іграшки, які можуть загрожувати здоров'ю дітей
Серед небезпечної продукції – нічники, мильні бульбашки та музичні іграшки для дітей
У кількох видах дитячих іграшок, що продаються в Україні, зафіксували перевищення вмісту токсичного кадмію та свинцю. Кадмій може спричинити гостре або хронічне отруєння, а свинець уражає нервову систему дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Які товари становлять небезпеку
За результатами планових перевірок Держпродспоживслужба встановила, що кілька видів дитячої нехарчової продукції не відповідають вимогам безпеки. У відомстві уточнюють, що йдеться про вісім позицій, хоча в переліку на сайті служби наведено дев'ять найменувань:
- нічник LED мережевий з кнопкою «Куля» – кадмій 3480 мг/кг (норма – не більше 100), свинець 882 000 мг/кг (норма – не більше 1000);
- набір для мильних бульбашок (бластер і рідина) – кадмій 2890 мг/кг, свинець 935 000 мг/кг;
- дитяча літаюча іграшка («запускалка») – кадмій 3260 мг/кг, свинець 795 000 мг/кг;
- іграшка «Собака» в переносці з м'якою кісткою – виготовлена зі швидкозаймистого матеріалу;
- дитячий візочок – становить ризик травмування або удушення;
- іграшка «Слоненя музичний телефон» – кадмій 4060 мг/кг, свинець 825 000 мг/кг;
- музична іграшка-тварина – кадмій 5630 мг/кг, свинець 907 000 мг/кг;
- дитячий розвивальний телефон зі звуками – кадмій 3870 мг/кг, свинець 930 000 мг/кг;
- дитячий музичний телефон зі світлом – свинець 765 000 мг/кг.
У службі уточнюють, що обидві речовини накопичуються в організмі дитини під час контакту з нею, тому регулярне використання таких іграшок підвищує ризик отруєння.
Як розпізнати небезпечну іграшку
У Держпродспоживслужбі дали кілька порад, як убезпечити дитину під час купівлі іграшок:
- перевіряти наявність на упаковці знака відповідності технічним регламентам (трилисник у незамкненому колі);
- вимагати у продавця декларацію про відповідність;
- уникати товарів із різким хімічним запахом, крихким пластиком чи надто яскравою фарбою, яка лишає сліди на руках;
- переконатися, що відсік для батарейок зафіксований гвинтом і дитина не може самостійно його відкрити.
Батьків закликають негайно припинити використання таких іграшок, якщо вони виявили їх удома, а в разі виявлення цієї продукції в точках продажу – повідомляти про це територіальні органи Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, раніше Держпродспоживслужба повідомляла, що протягом 2025 року в Україні виявили понад 20 тис. одиниць небезпечних дитячих іграшок, що не відповідали вимогам технічного регламенту.
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