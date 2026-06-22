Киян попереджено про небезпеку під Венеційським мостом у Гідропарку

Один із пірнальників лізе через огорожу мосту у морських шортах — вочевидь, це вже не перший його стрибок за сьогодні

Попри заборону та додаткову небезпеку на дні, містяни продовжують стрибати з мосту, ризикуючи життям

Стрибки у воду з мостів є дуже небезпечною розвагою, проте на Венеційському мосту в Гідропарку небезпека є подвійною. Рятувальники та очевидці закликають відпочивальників утриматися від екстриму, оскільки на дні річки під конструкцією мосту розташовані уламки гострої залізної арматури, на які можна наштрикнутися під час пірнання. Про це пише «Главком».

Що відомо про загрозу під мостом

Старший пляжний рятувальник (Beach Lifeguard Senior) Андрій Золотухін, який працює у цій сфері з 2019 року, оприлюднив у соцмережах відео спілкування з одним із відпочивальників.

Під час чергування Золотухіна на рятувальному човні біля Венеційського мосту до нього підплив чоловік, який розповів, що під час занурення відчув ногою залізо. Він запитав у рятувальника, чи дійсно під мостом стирчить арматура і чи можна через це вбитися. Андрій Золотухін підтвердив наявність небезпечної конструкції на дні та зазначив, що натрапляння на неї під час стрибка з висоти може призвести до смертельного випадку.

❗️У Гідропарку на Венеційському мосту черговий пік «розваг», які викликали шквал обурення в мережі



Натовп збирається, щоб подивитися, як люди лізуть через поручні й пірнають у річку. Дехто робить це у нетверезому стані, навіть не знімаючи взуття. Але найстрашніше залишається під… pic.twitter.com/QAT3YUaHic — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі X (Twitter)

Стрибки попри попередження: реакція соцмереж

Попри заборону та додаткову небезпеку на дні, містяни продовжують стрибати з мосту. У неділю, 21 червня, користувач Олег Качур опублікував відео, на якому зафіксовано, що на Венеційському мосту збирається багато людей: одні спостерігають, а інші стрибають у воду. За словами очевидця, дехто з пірнальників перебуває у нетверезому стані, а присутні на мосту підбадьорюють їх замість того, щоб зупинити чи викликати поліцію.

«Це пригуни, а це глядачі», – зазначив автор відео, продемонструвавши людей на мосту та чоловіка, який ліз через бильця, навіть не знявши кросівок.

Кадри викликали активне обговорення та хвилю занепокоєння у соцмережах. Користувачі діляться інформацією про наслідки таких розваг та закликають людей до розсудливості:

.chotkiy_bro. : «Одного уже забрали вчора з перебитим хребтом і нирками».

Вадим Журавель: «А всі стоять дивляться, замість того, щоб відговорити».

Роман Богданов: «Пірнаючих з мосту загинуло 20. Будь 21. А ще й синій!».

Світлана Котлярова: «А поліція щось взагалі в місті робить?».

Тарас Грюнов: «Природний відбір».

Окремо кияни звертають увагу на відповідальність тих, хто підбурює екстремалів до небезпечних дій. Зокрема, Світлана Хміль прокоментувала ситуацію так: «Чого не зупинили? А якби вбився, ви б не відчували за це провину? А за підбурювання до таких дій це зовсім жах. Як на мене, можна притягнути до відповідальності у випадку смерті».

Реакція мережі на смертельно небезпечні розваги на Венеційському мосту у Києві скриншот

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Рятувальники наголошують, що стрибки з будь-яких мостів та технічних споруд категорично заборонені. У поєднанні з невстановленим рельєфом дна та залізобетонними уламками під водою такі розваги мають найвищий ризик травмування чи миттєвої загибелі.

Нагадаємо, з початком літнього сезону у столиці почастішали нещасні випадки на воді. У Києві на озері Редькине (Міністерка), що в Оболонському районі, триває пошукова операція. Водолази шукають чоловіка, який зник під час купання увечері 20 червня.

Також наприкінці травня на території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави.

12 червня у Деснянському районі столиці рятувальники вилучили з водойми тіло потонулого підлітка. За словами очевидців, хлопець пірнув під воду і раптово зник із поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу обстежили водойму по периметру за допомогою прожекторів, проте вночі знайти підлітка не вдалося.