Замість вибитих вікон – петриківка: готель «Україна» прикрасили дитячі малюнки

Згодом картини планують замінити новими вікнами, але дитячі твори обов'язково збережуть

У столичному готелі «Україна» вирішили незвично замаскувати наслідки російського терору. Фанерні щити, якими закрили вікна після масованого обстрілу Києва у ніч на 24 травня 2026 року, перетворили на арт-об’єкти. Тепер замість сірої фанери будівлю в центрі міста прикрашають яскраві картини у техніці петриківського розпису, які створили діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Операційна директорка готелю «Україна» Олена Загура розповіла, що фанеру на вибитих після обстрілу вікнах вирішили зробити тимчасовим об'єктом творчості, аби додати краси у життя киян між повітряними тривогами.

«Виготовлення віконних конструкцій займає певний час. Тож поки ми в етапі очікування надходження матеріалів, роботи майстрів щодо демонтажу і монтажу, вирішили, що треба створити щось цікаве, надихаюче для киян, щоб вони бачили красу і розуміли, що українці незламні», – зазначила Олена Загура.

Один із готельних номерів став майстернею

На створення одного артполотна розміром два на три метри дівчинці потрібно близько тижня. Вона самостійно обрала техніку та розробляла ескізи для двох вікон. Розпис по дереву такого розміру Любава створювала вперше.

Любава самостійно обрала техніку та розробляла ескізи для двох вікон фото: Вікторія Пухальська/Суспільне Київ

«Я з самого дитинства займаюся малюванням. Квіти почала малювати пізніше, коли почала ходити на гурток «Дивоцвіт». Саме тоді мені дуже сподобалося малювати квіти», – поділилася юна майстриня. Дівчинка додає, що у майбутньому мріє стати інженером, а малювання – це просто її захоплення. У її родині всі творчі, тому згодом до розпису вікон планує долучитися і її сестра.

Любава розмальовує картини, які прикрасять вибиті атакою РФ вікна готелю «Україна» фото: Вікторія Пухальська/Суспільне Київ

Згодом картини таки планують замінити новими вікнами, але дитячі твори обов'язково збережуть – вони прикрасять інтер'єр усередині готелю «Україна».

Після заміни вікон малюнки адміністрація готелю планує зберегти фото: Вікторія Пухальська/Суспільне Київ

Готель «Україна» (проєктна назва «Київ», до 2001 року мав назву «Москва») – 16-поверховий чотиризірковий готель на алеї Героїв Небесної сотні, 4 у Києві. Свого часу був одним із найвищих хмарочосів на території сучасної України. Був підпорядкований Державному управлінню справами України, 28 грудня 2021 року переданий до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Нагадаємо, уночі проти 24 травня 2026 року російська армія завдала масованого удару по Києву дронами та ракетами. Тоді двоє людей загинули, щонайменше шість десятків дістали поранення. Вибуховою хвилею було пошкоджено і будівлю готелю «Україна» на Алеї Героїв Небесної Сотні, 4. За даними пресслужби, удар пошкодив значну частину вікон, понівечив фасад готелю, а також частково зачепив окремі внутрішні приміщення. На оприлюднених світлинах видно масштаби руйнувань, вибиті шибки та уламки конструкцій, які розлетілися довкола.