14-річний аргентинський футболіст помер після влучання м'яча у груди

У Аргентині футбольний матч завершився трагедією

14-річний аргентинський підліток Бенджамін Донофріо помер після того, як під час гри у нього влучив футбольний м'яч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Need To Know.

Трагічний інцидент стався 16 червня. За інформацією джерел, Бенджамін Донофріо отримав сильний удар м'ячем у ділянку грудної клітки. Після цього підліток упав на поле, потім піднявся і зробив кілька кроків, проте незабаром знову знепритомнів.

Через деякий час у нього почалися судоми, після чого йому викликали швидку допомогу. Під час транспортування до лікарні у Донофріо відбулася зупинка серця та дихання.

Клуб «Атлетіко Сарм'єнто», за який виступав підліток, висловив співчуття його рідним та близьким.

Нагадаємо, пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар.

Найбільше відомий вболівальникам Шарпар своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19.

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.

Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.

У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».