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Епідемія в розпалі. Ляшко розповів, у якій області найскладніша ситуація

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Епідемія в розпалі. Ляшко розповів, у якій області найскладніша ситуація
У 16 областях вже перевищено епідемічний поріг
фото: КМДА

Зростання захворюваності може тривати впродовж декількох тижнів

Протягом останніх тижнів в Україні зростає кількість випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та Covid-19. Лише за минулий тиждень захворіли понад 206 тисяч людей, серед них 60% – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Як зазначив міністр, лікарнях перебувають 5 406 пацієнтів з ускладненнями, які отримують необхідну медичну допомогу. Тенденція до зростання захворюваності може зберігатися впродовж 3-4 наступних тижнів.

У 16 областях вже перевищено епідемічний поріг. Найскладніша ситуація – у Хмельницькій області, також значне перевищення фіксується у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Наразі ситуація контрольована, але маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. За словами міністра, всі області забезпечені вакциною проти Covid-19.

Нагадаємо, в 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи через зростання кількості вірусних інфекцій. У регіоні чи окремих населених пунктах можуть застосовувати «локальний карантин».

Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

До слова, за перший місяць 2025 року у Вінницькій області зафіксували 25 різних вірусів, зокрема, три випадки грипу А та два випадки метапневмовірусу.

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Теги: хвороба вірус грип Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я

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