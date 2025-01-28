Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну

Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на $15,938 млрд

Чистий приплив готівкової валюти становив $14,627 млрд

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив $1,581 млрд. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді ($1,478 млрд). Про це повідомляє НБУ.

Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на $15,938 млрд, з них готівкових доларів на 11,693 млрд, готівкових євро – на 4,208 млрд.

При цьому за рік банки вивезли готівкової валюти на $1,311 млрд.

Таким чином, чистий приплив готівкової валюти становив $14,627 млрд.

При цьому за рік банки вивезли готівкової валюти на $1,311 млрд.

Нагадаємо, від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тис. грн для платежів за реквізитами IBAN.

До слова, головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.