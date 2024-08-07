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ВООЗ скликає екстрену нараду щодо поширення мапячої віспи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ВООЗ скликає екстрену нараду щодо поширення мапячої віспи
Цього року в ДР Конго було зареєстровано понад 11 000 випадків і 445 смертей від мавпячої віспи
фото: Reuters

Тедрос заявив, що мавпяча віспа поширюється за межами Демократичної Республіки Конго

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус скликає зустріч міжнародних експертів через зростання занепокоєння щодо поширення mpox (віспа мавп). Про це повідомляє VOA.

Тедрос заявив, що мавпяча віспа поширюється за межами Демократичної Республіки Конго, тому комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ збереться «якомога швидше», щоб повідомити йому, «чи є спалах надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення».

Віспа мавп – це вірусне зоонозне захворювання, збудник якої належить до роду ортопоксвірусів родини Poxviridae. За приблизними підрахунками з VI по XX століття хвороба призвела до смерті щонайменше 1 млрд людей. Характерні симптоми загальної інтоксикації: нездужання, втрата апетиту, субфебрильна температура тіла тощо. На такому тлі або й без будь-яких передвісників на шкірі з'являються висипання, що часто супроводжуються підвищенням температури тіла.

Спалах віспи змусив ВООЗ оголосити міжнародну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я (PHEIC), яка тривала з липня 2022 року по травень 2023 року. З вересня 2023 року інший штам mpox різко поширюється в ДР Конго.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомляв, що у Конго було зареєстровано понад 11 тис. випадків захворювання і 445 смертей. Найбільше постраждали діти. Від 11 липня хвороба поширилася на сусідні країни.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила список найнебезпечніших вірусів, бактерій і грибків, які можуть спровокувати наступну пандемію.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала перші в історії клінічні настанови для тих, хто бажає кинути палити. Зокрема, у світі нараховується 1,25 млрд споживачів тютюну, і понад 750 млн з них хочуть позбутися залежності. Однак, як зазначає організація, 70% з тих, хто хоче відмовитися від куріння, не має доступу до ефективних послуг.

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Теги: мавпяча віспа ВООЗ хвороба здоров'я

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