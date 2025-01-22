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За тиждень на віруси, грип та Covid-19 захворіли понад 100 тис. людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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За тиждень на віруси, грип та Covid-19 захворіли понад 100 тис. людей
Від початку епідсезону понад 1,8 млн людей перехворіли на ГРВІ, грип та Covid-19
фото з відкритих джерел

Унаслідок ускладнень від грипу та Covid-19 загалом померли семеро людей

Минулого тижня, з 13 до 19 січня, в Україні захворіли 106 639 людей на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, у 341 дорослого і 31 дитини лікарі діагностували Covid-19. До медзакладів країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та Covid-19 потрапили 1411 дорослих і 1873 дитини.

Унаслідок ускладнень від грипу померли двоє людей – у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Крім того, відомо про пʼять летальних випадків через ускладнення Covid-19. Як зазначає відомство, профілактичних щеплень у померлих не було.

Незначне перевищення епідпорогу зберігається лише в Тернопільській області, однак у 16 регіонах циркулюють віруси грипу А та В.

Загалом 1 819 714 людей перехворіли на ГРВІ, грип та Covid-19 від початку епідсезону. Це на 20,5% менше, ніж торік.

Нагадаємо, у Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Як повідомлялося раніше, в Україні від початку сезону було зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу.

Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Орієнтовний інкубаційний період – від трьох до шести днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. ЄС заявив, що теж поки не бачать небезпеки поширення метапневмовірусу людини у масштабі пандемії.

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Теги: здоров'я вірус Міністерство охорони здоров'я інфекційні захворювання грип

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