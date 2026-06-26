Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини

Після нічного удару частина Вилківської громади залишилася без електропостачання, є постраждалий

Російські війська у ніч проти 26 червня завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Вилківської міської територіальної громади на Одещині. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а частина громади залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

За даними адміністрації, під удар потрапили об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Вилківської громади. «У ніч на 26 червня противник атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа. Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації її наслідків», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару та відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, увечері 25 червня під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. За словами мера столиці Віталія Кличка, у місті працювали сили протиповітряної оборони. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території, а пізніше там сталося загоряння складського приміщення. За інформацією моніторингових пабліків, над столицею було збито три гіперзвукові ракети «Циркон» та дві ракети «Іскандер».