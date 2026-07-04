В Одесі створять Військово-морську академію. Президент підписав указ

Заклад створять на базі Інституту Військово-морських сил в Одесі, якого не було з 2014 року

Президент Володимир Зеленський підписав указ №583/2026 про створення Військово-морської академії в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів доручено забезпечити створення Військово-морської академії як вищого військового навчального закладу – на базі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». Документ підписано на виконання Стратегії морської безпеки України, затвердженої указом президента від 17 липня 2024 року №468/2024, і набирає чинності з дня опублікування.

Про рішення Зеленський заявив 4 липня, напередодні Дня Військово-морських сил ЗСУ, під час зустрічі з військовими ВМС в Одесі. «Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, відповідно, бажання – це найголовніше – наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну. А в наших ВМС є досвід – не просто теорія, а практичний досвід. І дуже важливо, щоб ці знання були передані всім нашим курсантам, новому поколінню», – сказав президент.

Під час зустрічі глава держави також оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів, яка діятиме на морі та за потреби допомагатиме партнерам гарантувати безпеку судноплавства. Крім того, Зеленський вручив 25 воїнам ВМС державні нагороди – відзнаку «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» і Данила Галицького, а також бойовий прапор 12-й бригаді десантних катерів.

Президент розповів і про нову розробку для захисту узбережжя: Україна планує створити в морі лінію оборони з дронами-перехоплювачами, яка має захищати Одесу та весь регіон від повітряних атак. За словами Зеленського, дрони-перехоплювачі запускатимуть із різних платформ, зокрема з морських БпЛА.

Єдиний в Україні військово-морський виш – Академію ВМС імені Нахімова – після окупації Криму 2014 року передислокували до Одеси й переформували на Інститут ВМС при Національному університеті «Одеська морська академія». Повноцінного вищого військового навчального закладу ВМС відтоді в Україні не було.

Нагадаємо, поїздку на Одещину президент розпочав із координаційної наради з керівництвом ВМС щодо безпекових питань Південного регіону – зокрема протидії атакам «шахедів» і ракет та посилення протиповітряної оборони.