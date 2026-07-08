Атака на Київ: БпЛА влучив у багатоповерхівку, поранено дитину (оновлено)

Ворог протягом доби тероризує столицю ракетними та дроновими атаками

Сьогодні, 8 липня, Росія здійснила чергову атаку на столицю. Російський БпЛА влучив у житловий будинок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

За попередньою інформацією, влучання БпЛА сталося у 25-поверховий житловий будинок. Російський дрон поцілив у будівлю на рівні 16 поверху.

Оновлено о 17:58

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання у багатоповерхівку зайнялася пожежа. Також відомо про постраждалу дитину.

«У багатоповерхівці в Деснянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Розвідка в будинку триває», – зазначив міський голова.

За даними очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, дитина отримала поранення. «У Деснянському районі надзвичайники врятували дитину із різаними ранами обличчя. Її передали медикам», – йдеться у повідомленні.

Як писав «Главком», 8 липня російський дрон впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції у Деснянському районі столиці.

Зазначимо, Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки російських безпілотників. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість жертв внаслідок вибуху БпЛА поблизу газорозподільної станції зросла до двох. Згодом Віталій Кличко повідомив, що у столиці загинули троє людей. Також відомо про 10 постраждалих, 8 поранених медики госпіталізували.

Також повідомлялося, уночі 8 липня внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах Києва. За даними рятувальників, за іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. Водночас у Деснянському районі було зафіксовано пожежу складських приміщень.