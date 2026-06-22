Президент «Уралу»: У нас не дворова команда, яка постійно братиме і переглядатиме когось

Президент російського «Уралу» Григорій Іванов повідомив пропагандистам, що єкатеринбурзький клуб не має наміру кликати на перегляд 19-річного футболіста з Камеруну Mевунга Мбе Стевіса Астріда. Про це інформує «Главком».

Раніше стало відомо про історію камерунців, які вирушили до Росії, щоб грати у футбол, а опинилися на війні. Один із них повернувся з фронту і мріє грати за «Урал».

«Вперше чую про таку історію. Чув тільки, що вони втрьох приїхали і сиділи в аеропорту, а їх ніхто не знав. Їх ніхто не запрошував. Чув краєм вуха цю історію, але нічого цікавого розповісти не можу.

Багато хто мріє потрапити до футбольної команди, тим більше до «Уралу». Багато хто хоче потрапити, але це не говорить про те, що ми всіх повинні брати і переглядати.

Людина приїхала і каже… Та ні, я ніяк не готовий відреагувати. Навіть на перегляд не готові. У нас же не дворова команда, яка постійно братиме і переглядатиме когось. Ці хлопці ніколи не грали. Це ж несерйозно», – сказав Іванов.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: