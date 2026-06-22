Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Камерунець, який прибув у Росію грати у футбол, а потрапив на війну, виявися непотрібним «Уралу»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Камерунець, який прибув у Росію грати у футбол, а потрапив на війну, виявися непотрібним «Уралу»
Окупант Стевіс мріє грати за «Урал»

Президент «Уралу»: У нас не дворова команда, яка постійно братиме і переглядатиме когось

Президент російського «Уралу» Григорій Іванов повідомив пропагандистам, що єкатеринбурзький клуб не має наміру кликати на перегляд 19-річного футболіста з Камеруну Mевунга Мбе Стевіса Астріда. Про це інформує «Главком».

Раніше стало відомо про історію камерунців, які вирушили до Росії, щоб грати у футбол, а опинилися на війні. Один із них повернувся з фронту і мріє грати за «Урал».

«Вперше чую про таку історію. Чув тільки, що вони втрьох приїхали і сиділи в аеропорту, а їх ніхто не знав. Їх ніхто не запрошував. Чув краєм вуха цю історію, але нічого цікавого розповісти не можу.

Багато хто мріє потрапити до футбольної команди, тим більше до «Уралу». Багато хто хоче потрапити, але це не говорить про те, що ми всіх повинні брати і переглядати.

Людина приїхала і каже… Та ні, я ніяк не готовий відреагувати. Навіть на перегляд не готові. У нас же не дворова команда, яка постійно братиме і переглядатиме когось. Ці хлопці ніколи не грали. Це ж несерйозно», – сказав Іванов.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області почав горіти пілся атаки
Безпілотники атакували Росію: уражено завод та залізничну інфраструктуру
14 червня, 03:27
Дмитро Різник – найкращий голкіпер УПЛ за підсумками сезону 2025/26
Українська Прем'єр-ліги назвала найкращого голкіпера сезону 2025/26
12 червня, 14:12
В містах після вибухів зафіксовані пожежі
Дрони вдарили по окупованих Маріуполю й Алчевську
8 червня, 03:44
Ситуація на автозаправних станціях Краснодара почала стрімко погіршуватися
Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги
7 червня, 13:52
Збірна України U-18 провела другий матч турніру у Хорватії
Збірна України U-18 з футболу зіграла внічию у другому матчі турніру у Хорватії
6 червня, 16:27
Президент нагадав, що міжнародне гуманітарне право гарантує дітям статус некомбатантів і широкий захист
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
1 червня, 00:39
Президент Росії Володимир Путін
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
29 травня, 16:24
Європейська федерація карате проінформована про незаконний візит Шарафутдінова до Криму, однак вона ігнорує цей факт
Заплітний відмовився фотографуватися з російським каратистом, який незаконно відвідував Крим
23 травня, 22:04

Новини

Експромоутер Усика пояснив, чому постійно радить йому завершити кар'єру
Експромоутер Усика пояснив, чому постійно радить йому завершити кар'єру
Тренер збірної Німеччини відреагував на втрату провідного футболіста на Чемпіонаті світу
Тренер збірної Німеччини відреагував на втрату провідного футболіста на Чемпіонаті світу
Салах став одним з найрезультативніших африканських гравців на мундіалях
Салах став одним з найрезультативніших африканських гравців на мундіалях
Ізострічка та піна. Бренди оригінально обійшли заборону реклами на Чемпіонаті світу 2026
Ізострічка та піна. Бренди оригінально обійшли заборону реклами на Чемпіонаті світу 2026
Камерунець, який прибув у Росію грати у футбол, а потрапив на війну, виявися непотрібним «Уралу»
Камерунець, який прибув у Росію грати у футбол, а потрапив на війну, виявися непотрібним «Уралу»
Новачок української Прем’єр-ліги оформив гучний трансфер
Новачок української Прем’єр-ліги оформив гучний трансфер

Новини

Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Сьогодні, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua