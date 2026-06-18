Ворог активізувався на прикордонні однієї з областей України – Інститут вивчення війни

Окупанти активізувалися на Сумщині та тиснуть на Донбасі

Російська армія продовжує наступальні операції на кількох ділянках фронту, намагаючись прорвати українську оборону. Найбільша активність ворога наразі фіксується на прикордонні Сумської області та на ключових напрямках у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни.

Активізація на Сумщині

Найбільш тривожною тенденцією останніх днів стала активізація ворога поблизу державного кордону в Сумській області.

Аналітики зазначають, що російські підрозділи здійснюють регулярні спроби проникнення до прикордонних районів України. Цими діями командування РФ намагається створити так звану «буферну зону» вздовж кордону, щоб убезпечити власну територію та відтягнути сили української армії з інших напрямків.

Бої на Донбасі

Паралельно окупаційні війська утримують високу інтенсивність штурмів на сході України.

Покровський, Новопавлівський та Добропільський напрямки: Тут тривають найважчі зіткнення. Окупанти чинять шалений тиск на українські позиції, проте підтверджених просувань чи територіальних завоювань вони не мають.

Тут тривають найважчі зіткнення. Окупанти чинять шалений тиск на українські позиції, проте підтверджених просувань чи територіальних завоювань вони не мають. Лиманський напрямок: Ворог задіяв розвідувально-штурмові групи для проникнення в окремі населені пункти. Сили оборони України вчасно виявляють ці підрозділи та знищують їх вогнем артилерії та дронів. Аналітики наголошують, що російська інформаційна кампанія про «великі перемоги» під Лиманом є повністю вигаданою і не має незалежних підтверджень.

Ворог задіяв розвідувально-штурмові групи для проникнення в окремі населені пункти. Сили оборони України вчасно виявляють ці підрозділи та знищують їх вогнем артилерії та дронів. Аналітики наголошують, що російська інформаційна кампанія про «великі перемоги» під Лиманом є повністю вигаданою і не має незалежних підтверджень. Ситуація в Костянтинівці: Російські пропагандисти заявляють про глибоке просування всередині міста. Проте українське командування спростовує цю інформацію: Сили оборони надійно утримують позиції, а присутність ворога в міській забудові є заблокованою та мінімальною.

«Главком» писав, що російська терористична армія втратила ініціативу на деяких напрямках на фронті. За словами глави держави, ситуація на фронті змінюється на користь України. Президент наголосив, на окремих ділянках фронту українські сили досягають успіхів.